משרד הפרסום זרמון גרופ הצטרף למכרז על תקציב הפרסום של בנק ירושלים בהיקף של כ-8, כך נודע ל"גלובס". זרמון מתמודד על התקציב מול משרדי פרסום: פרסום אברהם ומנצ'.

תקציב הפרסום של בנק ירושלים טופל עד עתה במשרד הפרסום אשכנזי-זלצמון. ההתמקדות האסטרטגית בפרסום עד עתה הייתה בנושא ההלוואות הישירות שמאפשר בנק ירושלים ללקוחות כל הבנקים.

מאחר שמדובר בבנק קטן יחסית הקו שלו שונה מהותית מפרסום בנקים גדולים, והוא אינו מנסה לשכנע לקוחות לעבור אליו מבנק אחר אלא להיות קו אשראי נוסף ללקוחות שאינם שלו. לפחות על פי המכרז נראה שזה גם הקו האסטרטגי בו מתעתד הבנק להמשיך.

טרם היציאה למכרז נעשתה פנייה גם למשרד הפרסום "no no no yes" של הפרסומאי גדעון עמיחי, אך הוא בחר לא להשתתף בהתמודדות. בשלב זה הסתיים שלב הפרזנטציות והכרעה צפויה להתקבל בקרוב.