הליך הגישור בין קבוצת אלון, שבשליטת עו"ד שרגא בירן, לבין מחזיקי האג"ח שלה, נקלע למשבר ועלול להחזיר את הצדדים לביהמ"ש. זאת, באופן פרדוקסלי, בעקבות השבחת נכס מרכזי של הקבוצה - מניות חברת הזיקוק דלק US .

ל"גלובס" נודע כי בקשה שהעלו מחזיקי האג"ח בתחילת הגישור, לפני כשלושה חודשים, לפיה מניות דלק US שבידי אלון יועמדו למכירה במקרה בו יעלה מחיר המניה ל-24 דולר - הצעה שזכתה לתמיכתו של עו"ד רובי בכר שמנהל את ההליך - מעוררת כעת התנגדות אצל ראשי קבוצת אלון. זאת, בעקבות העלייה החדה שנרשמה לאחרונה במניית דלק US ותקוותם כי המניה תוסיף ותעלה.

"באלון מתחילים לגרור רגליים"

קבוצת אלון מחזיקה כ-9.5% ממניות דלק US, שכחלק ממניות מגזר האנרגיה כולו, נהנות מרוח גבית חזקה בעקבות בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב בתחילת נובמבר. זאת בשל ההנחה בשוק שטראמפ יצמצם את הרגולציה המכבידה על רווחיות החברות בענף. כשהצדדים לגישור החלו לדבר על הפתרון האמור, נסחרה מניית דלק US במחיר של 15-17 דולר ומאז היא זינקה בכ-50% לרמה של 23.38 דולר, מחיר שמשקף למניות קבוצת אלון בדלק US שווי שוק של כ-530 מיליון שקל.

לדברי מחזיקי אג"ח, "מאז שטראמפ עלה, המניה מזנקת וקבוצת אלון מרגישים יותר חזקים ומתחילים לגרור רגליים. בין השאר הם פתאום רוצים להכניס סייגים בהסדר", הוא אומר. מהצד השני, גורמים בסביבת קבוצת אלון טוענים בשיחות סגורות ש"הליך הגישור נמצא בעיצומו וטרם הושלם. אנו מקווים שהוא יסתיים בהסכמה של שני הצדדים". לדברי הגורמים בסביבת אלון, אין מחלוקות על מנגנון מימוש מניות דלק US, כי אם על נקודות אחרות שעדיין במחלוקת.



דובר קבוצת אלון סירב להתייחס לנושא ואמר ש"הליך הגישור הוא הליך חסוי ולפיכך הוא מנוע מלהגיב עד אשר יושלם וידווח לבית המשפט".

הליך הגישור מתנהל במקביל להליך שמתנהל זה זמן בביהמ"ש מחוזי מרכז בלוד, שם מונה לאחרונה פרופ' אמיר ברנע כמומחה הפיננסי מטעם ביהמ"ש, לליווי ההליך המשפטי שמנהל נאמן האג"ח של קבוצת אלון כנגד החברה בטענה לחדלות פירעון. החברה, שכבר עשתה הסדרי חוב רבים בשלל קומות הפירמידה שבשליטתה, טוענת מנגד שהיא בעלת כושר פירעון.

לקבוצת אלון חוב של כ-1.8 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, שמרביתם גופים מוסדיים. אלו פנו לפני חודשים אחדים לביהמ"ש בבקשה לקבל לידיהם את מלוא הבעלות על החברה בדרך של כפיית הסדר חוב (לפי סעיף 350 לחוק החברות), וזאת בטענה להיותה חדלת פירעון.

בתגובתה לביהמ"ש, טענה קבוצת אלון להיותה סולבנטית וצירפה חוות דעת כלכליות של חברת הייעוץ MNS ושל פרופ' דן גלאי, בהן נקבע כי לחברה עודף נכסים על התחייבויות. שתי חוות הדעת גם קבעו שהחברה היא סולבנטית בשל יכולתה התזרימית לפרוע את כל התחייבויותיה בהתאם ללוחות הסילוקין בשנתיים וחצי הקרובות.