ועידת Cars2017, הוועידה השנתית לענף הרכב והתחבורה בישראל של לשכת המסחר תל-אביב והמרכז ו"גלובס", תתקיים בתאריכים 19-21 בינואר 2017, במלונות הרודס ודן באילת.

ועידת Cars2017, המתקיימת זו השנה השלישית, תעסוק בין השאר בשינויים הטכנולוגיים הפוקדים את ענף הרכב בישראל ובעולם, ובהשפעתן של חברות ההזנק הישראליות על תעשיית הרכב הגלובלית. הוועידה תבקש לבחון האם כללי המשחק בשוק הרכב הישראלי השתנו, למרות היותו שוק שובר מכירות. הוועידה תדון בשאלת החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית בתחום הרכב – מה היא רמת ההכשרה הדרושה למשק ומה הם האתגרים עמם צריכים להתמודד אנשי המקצוע בתחום הרכב. כמו כן, תעסוק הוועידה באתגרי השיווק של רכבים לדור הצעיר, בהיבטים העיצוביים של רכבי העשור הבא ועוד.

בוועידה ישתתף נציג משרד התחבורה האמריקני מתחום בטיחות כלי הרכב -Nat Beuse , Associate Administrator, Vehicle Safety Research at US Department of Transportation. כמו כן צפויים להשתתף אישים מובילים בענף, בכלל זה: עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, מאיר יצחק הלוי ראש העיר אילת, ח"כ איתן כבל יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, אבנר פלור סמנכ"ל בכיר תנועה משרד התחבורה, ערן קדוש מנכ"ל רשת מכללות טכנולוגיות, רועי שחורי מנכ"ל דאצ'יה ישראל, דני שמעוני מנכ"ל הרץ, שי דהן מנכ"ל אלדן, יובל דיסקין יו"ר סיימוטיב טכנולוגיות, ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה ורונן לוי יו"ר איגוד המוסכים, ניר זיגל מעצב מכוניות עבור חברת FORD, אלעד צרפתי סגן נשיא Mobileye ישראל, גלית עיני סמנכ"לית שיווק UMI, לוי יצחק מנכ"ל קבוצת לוי יצחק, ערן גולן מנכ"ל פמה ליסינג, טל בר לב מנכ"ל ש.שלמה מכירת רכב, אבי קנת סמנכ"ל סחר קרסו מוטורס , בועז סופר יו"ר רציונל ולשעבר סמנכ"ל רשות המיסים ועוד.

את הוועידה ינחה עו"ד דן כרמלי , משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר לקראת האירוע כי "בוועידה השנה יושם דגש על עתידו של ענף הרכב בישראל ובעולם ולמשתמשיו, תוך בחינת היבטים שונים כגון התפתחויות טכנולוגיות, שיווקיות, עיצוביות ועוד. כמו כן, נבדוק כיצד תורם לכך מגזר המסחר והשירותים, החל מפיתוח טכנולוגיות ישראליות פורצות גבולות, דרך חינוך דור העתיד של המקצוע וכלה באסטרטגיות מכירה ושיווק לרוכשים של רכבי המחר".

ההרשמה לוועידת Cars2017 מתבצעת בטלפון 03-5139982 או באתר: carsconference.co.il