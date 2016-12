הזמר והיוצר ג'ורג' מייקל הלך הלילה לעולמו בגיל 53

מותה של אגדה: הזמר והיוצר ג'ורג' מייקל הלך הלילה (ב') לעולמו בביתו במחוז אוקספורדשייר שבאנגליה והוא בן 53. מדיווח של אתר ה-BBC עולה כי שירותי הרפואה הוזעקו לאחוזתו של מייקל בשעות הצהריים, אז נקבע מותו, שלא נגרם כתוצאה מסיבות חשודות כלשהן. מנהלו, מייקל ליפמן, אמר ל"הוליווד ריפורטר" כי מייקל מת כתוצאה מאי-ספיקת לב וכי גופתו נותחה, אך תוצאות הנתיחה טרם פורסמו.

"בצער רב אנחנו מאשרים כי בננו, אחינו וחברנו האהוב ג'ורג' מייקל הלך לעולמו בשלווה בביתו בזמן חג המולד", נמסר בהודעה לתקשורת מטעם משפחתו של מייקל. "אנחנו מבקשים לכבד את פרטיותנו בשעה קשה ורגישה זו. בשלב זה לא נמסור תגובה נוספת".

במהלך חייו, מכר מייקל למעלה ממאה מיליון עותקים והוא אחד המוסיקאים הבריטים המוכרים ביותר אי פעם. הוא נולד בלונדון ביוני 1963, והתפרסם בתחילת שנות ה-80 כחבר בצמד המוסיקלי "Wham!" יחד עם אנדרו רידג'לי, אותו הכיר בזמן לימודיו בתיכון.

צמד הפופ היה ידוע בגלל מוסיקת הפופ הקליטה ושלל הלהיטים, אבל גם בגלל התסרוקות, השיזוף והלבוש האופנתי שאפיין אותם. בזמן פעילותו, הוציא הצמד ארבעה אלבומים שזכו להצלחה בינלאומית. מבין שירי הלהקה ניתן למצוא להיטים כמו "Wake Me Up Before You Go-Go" ו-"Club Tropicana". בשנת 1985 הופיע הצמד בסין, והיו להרכב המערבי הראשון שהופיע במדינה הקומוניסטית.

בשנת 1986 התפרק ההרכב ומייקל פנה לקריירת סולו ארוכה ומרשימה, בה המשיך את הצלחתו הבינלאומית. שנה לאחר מכן זכה הזמר בפרס הגראמי הראשון שלו הודות לדואט עם זמרת הנשמה אריתה פרנקלין. באותה שנה שחרר מייקל את שירו המצליח "Faith" מתוך האלבום המצליח הנושא את אותו השם.

בגלל השיר הפרובוקטיבי "I Want Your Sex" שהיה באלבום, תחנות רדיו רבות ברחבי ארה"ב סירבו להשמיע את השיר, עובדה שלא הפריעה לו להימכר ביותר מ-7 מיליון עותקים וזכייה בגראמי בקטגוריית האלבום הטוב ביותר באותה השנה.

מייקל נולד בצפון לונדון בשם מייקל קיריאקוס פנאיוטו לאב ממוצא יווני-קפריסאי ולאם אנגליה. לאורך שנות פעילותו קיבל מייקל כותרות לא רק בגלל הקריירה המוסיקלית המשגשגת שלו אלא גם בגלל שלל פרשיות שונות שזכו לחשיפה תקשורתית רבה.

מפורסם, ולא רק בגלל המוסיקה

בשנת 1998 נעצר לאחר שנתפס בזמן מעשה עם גבר בשירותים ציבוריים בפארק ציבורי בלוס אנג'לס, ונטיותיו המיניות נחשפו בעקבות הסערה התקשורתית שהתחוללה. מייקל עצמו שם קץ לשמועות כשיצא מהארון בריאיון טלוויזיוני שהעניק בתגובה לפרשה.

בשנת 2006 נעצר מייקל בלונדון בחשד שהשתמש בסמים. מייקל הודה מצדו בריאיון שנתן למגזין "הרולינג סטונס", ואמר: "כרגיל, גם הפעם זה באשמתי". מספר חודשים לאחר מכן הודיע על מסע הופעות בינלאומי ראשון מזה 15 שנה. באוגוסט 2010 הודה שנהג תחת השפעת סמים ונשלח למאסר של 8 שבועות.

בשנת 2011 התמוטט במהלך הופעה בוינה, והוא אושפז בבית החולים במצב קשה עקב דלקת ריאות חמורה שכמעט הובילה למותו. באותה שנה חשף אחרי יותר מ-15 שנה את מערכת היחסים הממושכת שלו עם בן זוגו קני גרוס.

הזמר עלה לכותרות פעם נוספת בשנת 2013, אז הוטס לבית החולים לאחר שככל הנראה נפל ממכוניתו, כשניסה לסגור את דלת המכונית בזמן שהרכב היה בתנועה. בשנה שעברה אושפז במכון לגמילה בעקבות התמכרותו לסמים.