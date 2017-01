יו"ר ועד עובדי yes: לא יפוטר עובד אחד בעקבות המיזוג עם בזק

ביטול ההפרדה התאגידית בין בזק ל-yes, באם יקרה, מעלה חשש בקרב עובדי yes שהדבר יוביל לפיטורי עובדים, אבל אם שואלים את יו"ר ועד עובדי yes, אשר חפוטה, הרי שמבחינתו שום דבר לא ישתנה, וביטול הפרדה תאגידית בין בזק ל-yes והפיכת yes לחטיבה בבזק, לא יובילו לפיטורי עובדים, גם במקרה של מיזוג.

בשיחה עם "גלובס" אומר חפוטה כי עובדי yes יישארו כיחידת מיקוח אחת, לא משנה מה יקרה, וזאת למשך 3 שנים. לדבריו, יש סעיף בהסכם הקיבוצי שעובדי yes יישארו כעובדי yes גם במקרה שיהיה מיזוג בין החברות.

חפוטה הוסיף ואמר כי העובדים ימשיכו להיות מאוגדים תחת ההסתדרות הלאומית גם בעתיד, וציין כי הוא לא בקשר עם ועד עובדי בזק. הוא הדגיש כי מבחינתו לא משנה איך יקראו לחברה לאחר המיזוג, והאם yes תהפוך להיות אגף טלוויזיה בבזק - העיקר ש-yes תישאר יחידה אחת, ולא יפוטרו עובדים.

בהתייחסו לשאלה האם הוא אינו רואה כפילויות במקרה של מיזוג ורצון להתייעלות מצד בזק, חזר חפוטה על הדברים והדגיש כי לא יהיו פיטורים, וכי ההסכם מדבר בעד עצמו, וגם ההנהלה הבטיחה לו זאת.