מחקר: כיצד יחליפו המכוניות השיתופיות את מוניות ניו-יורק

מי שאי פעם ביקר בניו-יורק בוודאי נתקל ברבבות המוניות הצהובות שיוצרות פקקי תנועה 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. כל זה עשוי להשתנות בשנים הקרובות במידה והטרנד של "נסיעות משותפות" יתפוס. חוקרים מאוניברסיטת MIT פיתחו אלגוריתם אשר הגיע למסקנה ש-3000 מכוניות ייעודיות ל"נסיעות משותפות" מספיקות כדי להחליף את 14,000 המוניות הנוסעות ברחבי העיר, והכל כמעט מבלי להאריך את זמני הנסיעות.

האלגוריתם פועל בזמן אמת על מנת להפנות מכוניות ליעדים שונים בהתאם לדרישות של הלקוחות. הוא מבוסס על מידע אודות 3 מיליון נסיעות של מוניות ויוצר גרף של כל בקשות הנסיעה והרכבים. גרף שני יוצר את כל הקומבינציות האפשריות לחיבור בין מכונית לנוסע פוטנציאלי בדרך היעילה ביותר.

על פי המחקר, השיטה הזו מזרזת את שירות הנסיעות ב-20%. בעוד שנסיעות משותפות הוא קונספט שמקודם כבר עכשיו על ידי חברות כמו אובר, ליפט ו-ווייז, צוות החוקרים מאמין כי המערכת החדשה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית.

אם האלגוריתם ייושם בעולם האמתי , 3,000 מכוניות בעלות ארבעה מושבים יוכלו לספק 98% מהביקוש למוניות בעיר ניו-יורק, עם זמן המתנה ממוצע של 2.7 דקות. בנוסף, האלגוריתם הגיע למסקנה ש-2,000 מכוניות מסחריות עם 10 מושבים יכולות לשרת 95% מהביקוש לנסיעות במוניות בעיר.

המחקר של MIT פורסם במגזין האקדמית Proceedings of the national academy of the sciences.