כלמוביל מעבירה את תקציבי יונדאי ומרצדס מגליקמן לגדעון עמיחי

דרמה בענף הרכב: משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי מקבל לטיפולו את תקציבי הפרסום של מותגי הרכב יונדאי ומרצדס של קבוצת כלמוביל מוטור.

עמיחי טיפל בשנתיים האחרונות בתקציב הפרסום של צ'מפיון מוטורוס. מי שטיפל בתקציבי מרצדס ויונדאי עד כה היה משרד הפרסום גליקמן-שמיר-סמסונוב. ל"גלובס" נודע כי בסוף השבוע האחרון הודיעה חברת הרכב למשרד על הפסקת ההתקשרות עמו.

לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי קבוצת כלמוביל, המשווקת בישראל את המותגים יונדאי, מיצובישי ומרצדס, נערכת לשינויים במערך הפרסום שלה. בתוך כך, תקציב הפרסום של המותג מיצובישי, שטופל בשנים האחרונות בפובליסיס ישראל, יצא למכרז שבו זכה משרד הפרסום גיתם.

ההתקשרות של כלמוביל עם גליקמן-שמיר-סמסונוב נמשכה כ-5 שנים. המשרד אף ויתר בזמנו על תקציב רנו כדי לקבל את יונדאי ומרצדס, שעזבו באותה עת את שלמור-אבנון-עמיחי, שהיה אז בשיא המשבר שלו.

ענף הרכב שונה מבחינת התנהלות השחקנים לעומת ענפים אחרים בענף הפרסום, זאת בגלל שההיצע גבוה מהביקוש - אין מספיק משרדים גדולים שיכולים לטפל בתקציבי רכב, מאחר שליבואנים יש נטייה שלא לרכז מספר מותגים במשרד אחד.

אף שגליקמן-שמיר-סמסונוב בחר בעבר לוותר על תקציב רנו לטובת תקציבי כלמוביל, מערכת היחסים בין הצדדים רחוקה מלהתנהל על מי מנוחות. מתחת לפני השטח נתגלעו לא מעט מהמורות מקצועיות בין הצדדים - מה שהביא בסופו של דבר לכך שהצוותים במשרד הפרסום שמטפלים בלקוח הוחלפו כבר פעמיים.

כעת, לאחר שכשל הניסיון להעלות את העבודה המשותפת על פסים חדשים, הגיעה ההתקשרות בין הצדדים לסופה.