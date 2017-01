אין לי ספק שהסכם ההבראה של בית החולים הדסה ייפתח מחדש, כך אמרה היום (א') החשבת הכללית באוצר מיכל עבאדי בויאנג'ו. במסיבת עיתונאים לרגל סיום הקדנציה שלה סיפרה עבאדי בויאנג'ו כי "יש לנו בחשב הכללי מישהו שאנחנו קוראים לו "נומרטור רוטשטיין (זאב רוטשטיין מנכ"ל הדסה ע"ב) " – כי כל פעם שמגיע מכתב מרוטשטיין – הוא סופר".

קיראו עוד ב"גלובס"

לדברי עבאדי בויאנג'ו, "מפברואר עד נובמבר קיבלנו 62 מכתבים, שברובם המוחלט הם מכתבי נאצה ואמירות מאד קשות עליי. אבל היה לי קו אחד. אני פקידת ציבור ושמרתי על ממלכתיות ולכן אני לעולם לא אענה לגופו של רוטשטיין אלא לגופו של 'הדסה'. יש מבחן התוצאה. אנחנו שנתיים וחצי אחרי הסכם ההבראה הזה ובית החולים לא עומד עדיין על רגליו. יש לו בעיות קשות. אין ספק שמדינת ישראל תצטרך לפתוח את הסכם ההבראה עם הדסה. אני סבורה שהיא תפתח את זה. זו הזדמנות לקבע את הדרישות המדיניתיות שלנו. כמו שלא ייתכן שאנחנו נותנים כסף לגופים בלי שקיפות ובלי בקרה – אותו דבר צריך להיות על הדסה".

עבאדי בויאנג'ו הוסיפה כי "הדסה זה נושא שייחסתי לו חשיבות מאד גדולה אבל זה לא הדבר היחיד שעשיתי. רצינו לדעת לאיפה הולך הכסף חשבנו שצריכה להיות שקיפות כלפינו כמו שגופים אחרים שחתומים אתנו על הסכם הבראה. המדיניות שיישמתי כלפי הדסה נגזרה מהמדיניות הכללית שיישמתי בכל הממשלה. להדסה יש אחריות אדירה כלפי המדינה, הוא Too big to fail ומספק שירותי בריאות לכל תושבי ירושלים. כדאי שזה יהיה גוף חזק ועומד על רגליו. מי שהציל את הדסה מי שהעביר לו כספים בסוף 2014 גם בלי שהועברו לו כספים ממקורות אחרים שהובטחו – זאת הייתי אני, החשבת הכללית. לכן אני אומרת ששמירה על הדסה חזק זה מחייב שגם בהדסה יהיה ממשל תאגידי שנוקט כלפי המדינה בשקיפות".

עבאדי בויאנג'ו נשאלה כיצד חשה לנוכח העובדה שלא תמיד קיבלה גיבוי משר האוצר משה כחלון וממנכ"ל משרדו שי באב"ד ואמרה כי "בדברים המרכזיים שזה עמידה איתנה שלא להעביר כסף לפני שהחשב המלווה מקבל מידע – בנושא הזה מנכ"ל משרד האוצר ושר האוצר הלכו אתנו All the way. אני פחות נוטה להתייחס למה שנאמר בתקשורת".