תקציבי צ'מפיון מוטורס יחולקו בין פרסום אברהם ומנצ'

חברת הרכב צ'מפיון מוטורס לא תכניס משרד פרסום נוסף למערך הפרסום שלה בעקבות עזיבתו של משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי. החברה תחלק את התקציבים בין שאר משרדי הפרסום שהיא עובדת איתם - פרסום אברהם ומנצ' - אך עדיין לא הוחלט סופית באיזה פורמט: האם תקציב פולקסווגן שעליו ויתר עמיחי יועבר לאחר מהם, או שבקבוצה תיערך חלוקה מחודשת של המותגים כך שכל משרד יחזיק בנתח דומה.

קיראו עוד ב"גלובס"

כפי שנחשף ב"גלובס", לפני כמה ימים הודיע גדעון עמיחי לצ'מפיון מוטורס כי הוא מפסיק את ההתקשרות עם הקבוצה. הפסקת ההתקשרות נבעה מהחלטתו של עמיחי לקבל לטיפולו את תקציבי הפרסום של המותגים יונדאי ומרצדס של קבוצת כלמוביל.

משרד הפרסום של עמיחי הצטרף למערך הפרסום של צ'מפיון באמצע 2015, בצעד שהתקבל בהפתעה גדולה בענף הפרסום. עמיחי שימש אמנם בשנים האחרונות כיועץ לחברה, בין היתר הודות לקשר המקצועי הקודם שהיה לו עם המנכ"ל דן אורנשטיין, אבל מעטים האמינו כי בחברה יבחרו להיפרד ממשרד פרסום גדול כמו אדלר-חומסקי, שטיפל באותם ימים בתקציב, לטובת משרד פרסום חדש.

אבל בצ'מפיון בחרו להמר ולהפקיד את החלק שהיה בטיפולו בידי שני משרדים קטנים וחדשים שמובילים אנשי קריאייטיב: עמיחי, שקיבל את תקציב פולקסווגן; ומנצ', שבו שותף איש הקריאייטיב יניב מילנרסקי, שקיבל את המותג סיאט. השניים הצטרפו אל משרד הפרסום השלישי של הקבוצה, פרסום אברהם, שמופקד על תקציב סקודה ותדמית צ'מפיון.

אבל האידיליה עם עמיחי נסדקה מעט כשבחברה נעשה מהלך מדיה מלמעלה, שבמסגרתו תקציבי המדיה שטופלו עד אז בידי זרועות המדיה שאליהם מחוברים משרדי הקריאייטיב הועברו לחברת המדיה זניט.

עמיחי מקפיד מאוד על החיבור בין מדיה לקריאייטיב, ובמקרים אחרים סירב לטפל בתקציבי קריאייטיב ללא מדיה. במקרה הנוכחי התעקשותו עזרה, והמדיה נשארה בידי חברת המדיה יוניון, שאליה הוא מחובר, אך הטעם הפחות נעים נותר. למרות זאת, עמיחי נשאר חלק ממערך הפרסום של הקבוצה והמשיך לנפק עבורה קמפיינים.

לאחרונה, כאמור, החליט עמיחי לעבור לטפל בתקציבי יונדאי ומרצדס. נראה כי לפחות בכל הקשור למערך הפרסום של קבוצת צ'מפיון, מי שרושם את הרווח הגדול הם משרדי הפרסום אברהם ומנצ'.