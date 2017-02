מסתמן: משרדו של גדעון עמיחי יטפל בתקציב נסטי

משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes של גדעון עמיחי מגדיל את נתח התקציבים שהוא מחזיק במערך הפרסום של קבוצת טמפו: ל"גלובס" נודע, כי אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, צפוי המשרד לטפל בתקציב המותג נסטי.

בכך סוגר עמיחי מעגל, לאחר שהיה הפרסומאי הישראלי הראשון - כשהיה חלק ממשרד שלמור אבנון עמיחי - שעמד מאחורי יצירת קמפיינים מקומיים למותג בעת שזה שווק באמצעות החברה המרכזית למשקאות. היה זה בתחילת דרכו של המותג בישראל, כשקטגוריית התה הקר הייתה חדשה ושלמור אבנון עמיחי היה משרד גדול.

עמיחי וטמפו אמורים להתמודד כעת עם אתגר שיווקי-פרסומי לא פשוט, לאחר שנים שבהן המותג נסטי עבר טלטלות בשוק המקומי וספג חבטות. כזכור, כשהושק המותג בישראל הוא היה פרי שותפות של שתי שחקניות בינלאומיות גדולות: קוקה-קולה ונסטלה. אחרי כמה שנים החליטו השתיים לפרק את השותפות: נסטלה קיבלה את הזכויות על המותג, וקוקה-קולה את נוסחת המשקה המשקה ועל עיצוב הבקבוק. עד לפרידה המשקה הופץ על ידי קוקה-קולה, שכדי לייצר לעצמה יתרון בהשקה המחודשת של המשקה נמנעה במשך מספר שבועות מלהפיץ את המותג בחנויות, ומיד בתום מועד השותפות השיקה מותג חדש בשם "פיוז טי" והעלתה קמפיין אגרסיבי באמצעות משרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב, שתחת המסר "Same Same Different Name" הבהיר שהשם השתנה אבל הטעם לא.

בנסטלה פיתחו מוצר חדש תחת שם המותג נסטי, ובחרו לתת לו ערך מוסף חדש - ייצור ממים מינרליים מהאלפים. בדיעבד התברר כי הבחירה לא הוכיחה את עצמה בקופות, שכן הוספת המים המינרליים ייקרה אותו, וכשבמקביל היה צורך להתמודד מול מכונת הפצה משומנת כמו קוקה-קולה, די מהר התברר כי המותג הישן-חדש מתקשה להמריא.

בסופו של דבר הוחלט בנסטלה לוותר והזיכיון לשיווק המותג הועבר לחברת המשקאות טמפו, שרכשה את פעילות המותג בישראל. העסקה דרשה את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ולאחר שזו ניתנה נסללה הדרך לפעילות שיווקית.

מערך הפרסום של טמפו כולל שלושה משרדים: אלנבי מחזיק בנתח הגדול ומטפל במותגים פפסי מקס, בירה מכבי ובכל הדיגיטל של הקבוצה. מנצ' מטפלים במותג גולדסטאר וגדעון עמיחי מחזיק ביקבי ברקן וסודה טמפו.

בטמפו בחרו לא להגיב לידיעה.