7.5 שנים אחרי מותו של מייקל ג'קסון ממינון יתר של תרופות הרגעה, תקופת הצנזורה על הרכילות לגביו כנראה הסתיימה. באחד הראיונות הנדירים שלה בעיצומו של הקמפיין לנשיאות, הגברת הראשונה מלאניה טראמפ סיפרה למגזין "DuJour" איך ג'קסון, ידיד של דונלד ודייר במגדל טראמפ לשעבר, הציע בשובבות שהם יתנשקו כדי לגרום לבעלה לקנא. אחר-כך גילתה מדונה בתוכנית לייט נייט ב-CBS שהיא התמזמזה איתו לפני זמן רב.

קיראו עוד ב"גלובס"

זה לא נגמר בזה: "ניו-יורק פוסט" פרסם קטע מספר זיכרונותיו של טומי הילפיגר ("חולם אמריקאי: חיי באופנה ובעסקים") על ביקור של המעצב בשנות ה-90 באחוזת נוורלנד של ג'קסון בסנטה ברברה, קליפורניה. אחרי מפגש עם ג'ירפה וכמה גורי פילים, מצא הילפיגר את ג'קסון במשרדו, תחבושת על אפו ומשקפי שמש, "על כס מלכות ענק בצבעי זהב ובורגונדי". גם שני ילדיו הגדולים, פרינס ופאריס, היו שם, לבושים "כמו דמויות מהצגה בברודוויי או מ'צלילי המוזיקה' - מכנסי קטיפה, שמלת סראפן, חולצה מכופתרות, נעלי עור חדשות ומאופרים למשעי".

פאריס, שבינתיים מלאו לה 18, העניקה את הראיון המלא הראשון שלה למגזין רולינג סטון - כתבת שער, כמובן - כדי להבהיר את הדברים: הייתה לה ילדות נהדרת עד מות אביה בגיל 50. אחר-כך היא נאבקה עם בעיות סמים וניסתה להתאבד כמה פעמים, אבל כעת היא מאושרת, נקייה, ולפי המגזין "יורשת של הון עתק - קרן הנאמנות מייקל ג'קסון שווה כנראה מעל מיליארד דולר, עם חלוקה לילדים בכמה שלבים".

הנתון הזה עשוי להשתנות אם מס הכנסה יצליח להניח יד על העיזבון. עורכי דין של רשות המסים האמריקאית תובעים את מנהלי העיזבון, וההתדיינות צפויה להתחיל במהלך החודש בבית המשפט הפדרלי לענייני מס בלוס אנג'לס. ה-IRS, רשות המסים הפדרלית, מתכננת להוכיח ש-702 מיליון דולר מתוך העיזבון הם שלה, בקנסות ומסים מהעבר. ליבת התיק היא הערך השנוי במחלוקת של שמו של ג'קסון, כלומר כל אותם תצלומים ודמויות שלו על כל דבר, מכוסות קפה ועד כובעי בייסבול.

בזכות הביץ' בויז

תביעת מס עיזבון אמורה להיות בהתאם לנכסיו של אדם ביום מותו, ולפי חוקי קליפורניה הנכסים הללו כוללים את ערך שמו של הכוכב. IRS טוענת ששווי שמו של ג'קסון מוערך ב-434 מיליון דולר. מנהלי העיזבון טוענים שהשווי היה 2,105 דולר בסך-הכול, מפני שדימויו נשחק כמעט לחלוטין על-ידי הסיפורים על הלבנת העור, האובססיה לניתוחים פלסטיים, השימוש החריג בתרופות מרשם, התנהגותו המשונה כאבא - כמו כיסוי פניהם של הילדים ברעלות שחורות או מסיכות ספיידרמן בפומבי - והטענות שניצל מינית ילדים שביקרו באחוזת נוורלנד.

האיש האחראי לבריאותו התקציבית הנוכחית של העיזבון אינו מייקל ג'קסון. ב-37 השנים האחרונות זהו פרקליט תעשיית הבידור מלוס אנג'לס ג'ון ברנקה, בן ה-66. לאחר מות ג'קסון, ברנקה וג'ון מקלין, לשעבר מנהל בתעשיית המוזיקה, מונו למנהלי עיזבונו של הזמר ונשאו באחריות ליצירת הכנסה למוטבים שצוינו בצוואה - ילדיו פרינס, פאריס ובלנקט, ואמו קתרין, שהוא מינה לאפוטרופסית שלהם.

ברנקה נראה כמו כוכב רוק בעצמו, שנאבק בהצלחה בשנים שעוברות. הוא סיים לימודי משפטים באוניברסיטת UCLA ב-1975 ומצא עבודה אצל פרקליט תעשיית הבידור המנוח דיוויד בראון, שעם לקוחותיו נמנו בוב דילן, ניל דיאמונד וג'ורג' הריסון, ולא התאמץ במיוחד לטפח קשרים עם הכוכבים. יום אחד נכנסו הביץ' בויז למשרד. "דיוויד אפילו לא ידע מיהם, ולא היה אכפת לו", אומר ברנקה. "והוא שלח אותי להיפגש איתם. הייתי בן 27 ופתאום הפכתי לעורך הדין של הביץ' בויז".

למרבה המזל, רואה החשבון של הביץ' בויז טיפל גם בדוחות המס של ג'קסון. ב-1980 הוא ערך היכרות בין ברנקה לכוכב הפופ העולה, שאז מלאו לו 21 והיה בתהליך של התרחקות מאביו השתלטן שניהל אותו, ג'וזף ג'קסון. אחד הדברים הראשונים שברנקה עשה היה לפתוח מחדש את החוזה ה"אבסורדי", לדבריו, שהיה לג'קסון עם חברת התקליטים שלו, אפיק רקורדס. ברנקה השיג עבור ג'קסון תמלוגים שרק אמנים בודדים כמו דילן נהנו מהם בשעתו.

ב-1984 נודע לברנקה שמשקיע אוסטרלי ידוע, רוברט הולמס א-קורט, מוכר חברה בשם ATV מיוזיק, שהחזיקה בזכויות ליותר מ-200 שירים של הביטלס, בהם Yesterday, Revolution, The Long and Winding Road ו-Hey Jude. ג'קסון הנלהב הורה לברנקה להוציא כל סכום שנחוץ כדי לקנות את ATV. "זה הקטלוג שלי!", הוא כתב לו. ג'קסון וברנקה הציעו 47.5 מיליון דולר - וזכו. ברנקה מכר הלאה את הזכויות של החברה למוזיקת רקע לסרטים ב-6 מיליון דולר, מה שהוריד את המחיר האפקטיבי של העסקה ל-41.5 מיליון דולר. בסופו של דבר, ג'קסון, שלווה 30 מיליון דולר כדי לכסות את הוצאותיו, השקיע רק 11.5 מיליון דולר במה שיהפוך לסירת ההצלה שלו כעבור עשרות שנים.

זו לא הייתה העסקה המוצלחת היחידה שרקמו השניים: ב-1987 עזר ברנקה לג'קסון לקנות את אחוזת נוורלנד שעמדה למכירה ב-60 מיליון דולר, תמורת 17.5 מיליון דולר.

עם התהפוכות שעברה הקריירה של ג'קסון, גם יחסיו עם ברנקה עברו תהפוכות. כמה אנשים התחרו על אוזנו של הזמר, וברנקה פוטר ונשכר מחדש ב-1993, כאשר הכוכב נתקל בהאשמות הראשונות על ניצול מיני של ילדים, שהוסדרו בתביעה אזרחית בסכום שלפי הערכות עמד על 20 מיליון דולר. ברנקה, ששוב היה הממונה המשפטי, סיכל תוכנית של יועצים אחרים שהציעו לג'קסון למכור מחצית מ-ATV לסוני ב-75 מיליון דולר כדי לכסות את הוצאותיו. ב-1995 הוא ניהל עבור ג'קסון עסקה למיזוג ATV עם חברה בת סוני תמורת 115 מיליון דולר, ושכר שנתי שהתחיל ב-10 מיליון דולר.

יש חיים לאחר המוות

אבל ברנקה התקשה יותר ויותר להגן על ג'קסון, שהתמכר לתרופות מרשם והתנהגותו הייתה מוזרה. ג'קסון סיכל את ניסיונו של ברנקה לשלוט באופן שבו מפיק הטלוויזיה הבריטי מרטין באשיר השתמש בראיונות בתוכנית "לחיות עם מייקל ג'קסון", ששודרה ב-2003. בתוכנית הודה ג'קסון שהוא חולק לעתים את מיטתו עם ילדים שמבקרים בנוורלנד, בהם נער צעיר שהחלים מסרטן, שישב לצדו בראיון. ג'קסון טען בעליזות שאין בכך כל רע.

כעבור זמן קצר האשימה משפחת הילד את ג'קסון בניצול מיני שלו, מה שהוביל למשפט פלילי. ב-2005 הוא זוכה על-ידי חבר מושבעים בסנטה מריה, קליפורניה. בשלב זה פוטר ברנקה שוב, אם כי המשיך לקבל שיחות טלפון לעזרה מיועציו של ג'קסון. לבסוף ג'קסון נכנס לסחרור אמיתי, וברנקה העדיף להתנתק ממנו.

ללא ברנקה, הקריירה של ג'קסון שקעה. הוא כבר לא הוציא אלבומים או יצא לקונצרטים, והדרך היחידה שבה יכול היה לממן את סגנון חייו הייתה לקחת הלוואות כנגד אחזקתו במחצית סוני/ATV. בשנת 2008 חובותיו בערבות של חברת המוזיקה הזו תפחו ל-300 מיליון דולר, ופורטרס השקעות, קרן גידור מניו-יורק, קנתה את המשכנתא שלו על נוורלנד ואיימה לעקל את האחוזה אם ג'קסון לא ישלם את ההחזרים.

ואז הופיע ד"ר טומה טומה, אדם שנחשב מסתורי מפני שמעולם לא סיפק פרטים על הביוגרפיה או על התואר האקדמי שלו. הוא שכנע את ג'קסון לחזור לבמה כדי להרוויח כסף לפירעון חובותיו. ג'קסון הסכים בסוף 2008 ל-50 הופעות במרכז האירועים והבידור 2O בלונדון בקיץ 2009. הכרטיסים אזלו במהירות - ג'קסון היה אמור להרוויח 50 מיליון דולר רק מהם. 8 ימים לפני מותו, ג'קסון זימן את ברנקה לפגישה בפורום באינגלווד, קליפורניה, שבו הוא ערך חזרות. הם התחבקו, וברנקה זוכר שג'קסון אמר לו: "ברנקה, חזרת".

בשלב זה בראיון, ברנקה יוצא וחוזר עם מכתב ממוסגר שנושא את חתימת ג'קסון. "זה המכתב שנחתם באותה פגישה, שמאשר שאני שוב עורך הדין שלו, לכל בני המשפחה שמפקפקים בכך", הוא אומר.

ג'קסון נראה ישנוני בפגישה, אומר ברנקה, אבל הוא הניח שלקוחו מנסה לשמר אנרגיה לחזרות. כעבור 8 ימים ג'קסון נטל מינון יתר מתרופות ההרגעה שרשם רופאו האישי, קונרד מארי, שהורשע בהמשך בהריגה ללא כוונת זדון.

האהדה לזמר אחרי מותו הייתה מדהימה. ברנקה גילה שסוכנות קידום ההופעות AEG החזיקה צילומים של החזרות שנערכו לקראת ההופעה בלונדון, שצולמו לבקשת ג'קסון. כמה אולפני סרטים היו להוטים להפיץ סרט תעודה מהקטעים הללו. ברנקה ניצל את המצב כדי לארגן מלחמת מחירים. סוני, שניצחה, הסכימה לשלם לעיזבון ג'קסון 60 מיליון דולר וכמעט 90% מהרווחים. כשהסרט "This Is It" שוחרר למסכים בנובמבר 2009, הוא גרף 290 מיליון דולר ברחבי העולם והפך לאחד מסרטי התעודה המצליחים אי-פעם. עם המזומנים שנכנסו לקופה מהסרט, עיזבון ג'קסון יכול היה לפרוס מחדש את החובות בתנאים משופרים.

"This Is It" טיפל גם בבעיה גדולה אחרת של ברנקה: הוא רצה לשקם את המורשת של ג'קסון. הזמר אמנם לא נראה במיטבו בסרט, אך הוא מתלוצץ על מוזיקה עם חברי הלהקה שלו, ונראה עובד עם הכוריאוגרפים.

הכנסת העיזבון גדלה שוב ב-2010, כאשר ברנקה ניהל עסקה של 250 מיליון דולר עם סוני למכירת 10 אלבומים עם חומר ישן וחדש של ג'קסון. הוא גם שכר את הבמאי ספייק לי כדי להכין סרטי תעודה שליוו להיטים ששוחררו כמו "Off the Wall" ו"Bad".

בעיצומה של הסחרחרת היצירתית הזו, ברנקה קיבל שיחה מהמנהל של סלין דיון ששאל אם הוא מעונין להיפגש עם הנהלת סירק דה סוליי, חבורת התיאטרון שהפיקה שואו מוצלח בלאס וגאס שנקרא "The Beatles LOVE", עם מוזיקה של הלהקה. הוא טס למונטריאול כדי להיפגש עם גי לליברטה המייסד. "אמרתי לגי, 'אנחנו רוצים שואו בווגאס שיהיה דומה ל'The Beatles LOVE' אבל טוב יותר", מספר ברנקה. "הוא אמר, 'אני רוצה שואו שיוכל לסייר בעולם'. החלטנו לעשות את שניהם".

השואו של הסירק, שנקרא "מייקל ג'קסון: הסיור העולמי של בן האלמוות", כלל רבים מחברי הלהקה המקורית של ג'קסון, ונמשך 3 שנים. לפי המגזין בילבורד, הוא הפך לסיור השמיני בהכנסותיו בכל הזמנים, עם 360 מיליון דולר הכנסות בקופות.

שנתיים מאוחר יותר, "Michael Jackson: One", השואו של הלהקה בלאס וגאס, עם הולוגרמה של הכוכב, עלה על הבמה במנדליי ביי ריזורט אנד קזינו. ברנקה ניהל משא-ומתן גם על עסקת משחק וידאו, על הפקה מחודשת של האלבום הקלאסי של ג'קסון "Moonwalk" מ-1988, ועל הסכם עם פפסי להעלות את הפנים של ג'קסון על מיליארד פחיות קולה. ב-2012 פרע העיזבון את כל חובותיו של ג'קסון מלבד החובות שהיו בערבות סוני/ATV. ג'קסון התברר כפופולרי במותו יותר משהיה בחייו.

למלא את הקופות

כאן נכנסה לתמונה רשות המסים. ב-2013 היא הודיעה לברנקה ולמקלין שהם לא העריכו נכונה את העיזבון. להערכתה, הוא היה שווה 1.1 מיליארד דולר, בעוד מנהלי העיזבון טענו שהוא היה שווה 7 מיליון דולר בלבד בעת מותו של ג'קסון. ברנקה ומקלין טוענים שג'קסון היה על סף פשיטת-רגל ביולי 2009, עם חובות בסך 500 מיליון דולר. הוא לא שילם מס הכנסה במשך 3 שנים, הוא לא פרע את החזרי המשכנתא על ביתה של אמו, באנסינו, קליפורניה, שהיה בבעלותו, ו-IndyMac, חברת משכנתאות הסאב-פריים, התכוננה לעקל את הבית. במקביל, יותר מ-60 נושים טענו שג'קסון חייב להם כסף. הם כללו את אולה ריי, השחקנית שגילמה את המאהבת המפוחדת של ג'קסון בקליפ של Thriller, ואישה שטענה שהיא בילי ג'ין האמיתית מהשיר המפורסם מ-1983.

אלמלא ההתנהלות החכמה של מנהלי העיזבון, טוען ברנקה, ייתכן שהכול היה נמכר במכירת חיסול, ולא היה נשאר הרבה למוטבים בצוואה. ברנקה מעדיף לא לדבר על התביעה של ה-IRS, אבל בתצהיר בתביעה אזרחית מ-2015 שהוגשה נגד העיזבון על-ידי עוד מנהל לשעבר, הוא כתב שחקירות הניצול המיני של ילדים "השפיעו לרעה על הערך המסחרי שלו" ושג'קסון קיבל "הכנסה מינימלית מזכויות שם ודמות". הטענה הזו מסבירה חלקית למה העיזבון העריך את שמו ב-2,105 דולר בלבד. ועדיין, המספר הזה נראה נמוך להדהים. "אני אסביר את זה כך", אומר ג'פרי אייזן, פרקליט של העיזבון מלוס אנג'לס. "אם מישהו היה בא אליך ביולי 2009 ואומר, 'אני אמכור לך את כל הזכויות לשם מייקל ג'קסון ב-2,106 דולר', דולר אחד יותר ממס העיזבון, היית קונה אותן? ועוד איך! לכן, השווי האמיתי צריך להיות גבוה יותר".

IRS מערערת גם על הטענה שהאחזקה של ג'קסון בסוני/ATV הייתה שווה אפס במותו. מסמכים מהעיזבון אכן מעריכים את האחזקה הזו ב-242 מיליון דולר, פחות מהחובות שג'קסון צבר אז נגדה, 300 מיליון דולר. העיזבון לא פרע את כל החובות הללו עד השנה שעברה, כאשר ברנקה, בעוד עסקה מוצלחת, מכר את האחזקות של הזמר לסוני תמורת 750 מיליון דולר.

פרקליטי רשות המסים כותבים שוב ושוב במסמכים שהגישו לבית המשפט, שכל העסקאות של העיזבון היו "ניתנות לחיזוי". במילים אחרות, כל מה שהזמר צריך היה לעשות הוא להתפגר, והכספים ימשיכו לזרום לקופה. "זה מזכיר את מה שאמרו על אלביס פרסלי במותו", אומר מייקל מוריס, לשעבר עורך דין של IRS וכיום בעל פרקטיקה פרטית. "המוות היה מהלך טוב לקריירה שלו".

הסכסוך של העיזבון עם ה-IRS לא צפוי להכתים את המוניטין של ברנקה. גם אם הוא יצטרך להיכנע, העיזבון של ג'קסון, ששילם מס הכנסה כסדרו, ישרוד וימלא מחדש את הקופות של הילדים. ברנקה אומר שכעת, בגיל הפנסיה, הוא מנסה להוריד הילוך, אבל העסק שלו ממשיך לצמוח בתחום אחד: הצלחתו עם עיזבון ג'קסון משכה לקוחות רבים שכבר אינם איתנו. הוא נשכר כיועץ על-ידי מנהלי העיזבונות של קורט קוביין, ג'ניס ג'ופלין, אוטיס רדינג ומאדי ווטרס.