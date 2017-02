משרד הפרסום אברהם יטפל בתקציב מותג הרכב פולקסווגן

משרד הפרסום אברהם הוא המרוויח הגדול מהוויתור של הפרסומאי גדעון עמיחי על תקציב הפרסום של המותג פולקסווגן מקבוצת צ'מפיון מוטורס: ל"גלובס" נודע כי בתום תהליך של בחינה הוחלט בקבוצה כי התקציב יטופל באמצעותו.

פי שנחשף ב"גלובס", לפני כמה שבועות ספורים הודיע עמיחי לצ'מפיון מוטורס כי הוא מפסיק את ההתקשרות עם הקבוצה. הפסקת ההתקשרות נבעה מהחלטתו של עמיחי לקבל לטיפולו את תקציבי הפרסום של המותגים יונדאי ומרצדס של קבוצת כלמוביל.

משרד הפרסום אברהם הצטרף למערך הפרסום של צ'מפיון מוטורס ב-2011, כשבקבוצה החליטו להקטין את חלקו ממשרד הפרסום אדלר-חומסקי שטיפל עד אז במלוא התקציב. אברהם קיבל לידיו את תקציבי אאודי, סיאט ותדמית צ'מפיון.

בהמשך הוחלט להיפרד מאדלר-חומסקי סופית, ואת מקומו תפסו שני משרדים קטנים אך עם אוריינטציה קריאטיבית גבוה: no no no yes של גדעון עמיחי ומנצ'. עמיחי קיבל את תקציב פולקסווגן; ומנצ', שבו שותף איש הקריאייטיב יניב מילנרסקי, קיבל את המותג סקודה. השניים הצטרפו אל משרד הפרסום השלישי של הקבוצה, פרסום אברהם, שמופקד על תקציב סיאט ותדמית צ'מפיון.

לאחרונה, כאמור, החליט עמיחי לעבור לטפל בתקציבי יונדאי ומרצדס, ובקבוצה החליטו שלא להכניס משרד נוסף ולהישאר עם שני משרדים בלבד. עתה נראה כי למי שרושם את הרווח הגדול הוא משרד הפרסום אברהם, שמטפל מעתה בחלק הארי של תקציבי החברה.