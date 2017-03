פרעון 400 מ' ש'; הסדר החוב של קבוצת אלון מוגש לביהמ"ש

קבוצת אלון ומחזיקי אגרות החוב שלה יגישו היום לאישורו של בית המשפט המחוזי מרכז שבלוד, את בקשתם המשותפת לביצוע הסדר חוב בחברה, בשל חוב של כ-1.8 מיליארד שקל. הבקשה חושפת לראשונה את התנאים המלאים של הסדר החוב, כפי שנוסחו בידי הצדדים ושנשמרו עד כה בסודיות.

ממסמך ההסדר, עליו חתומים קבוצת אלון, בעלי מניותיה (חברת ביילסול של שרגא בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים) ונאמן סדרת האג"ח, עולה כי במועד ביצוע ההסדר יעבירו בעלי המניות לחברה סכום של 25 מיליון שקל במזומן, וכן ימחו לה את זכויותיהם בפיקדון כספי בסך של 15 מיליון שקל, שמופקד בבנק מזרחי.

במקביל, תבצע החברה ביום ביצוע ההסדר פירעון של 400 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, ותהיה רשאית לפרוע סכומים נוספים בתוספת עמלת פירעון מוקדם של 2.05%. עם זאת, לאחר השלמת מהלך ההשקעה בחברה היא תהיה זכאית לבצע פירעון מוקדם של יתרת החוב ללא עמלת פירעון מוקדם.

מרגע ביצוע ההסדר נקבעה תקופת השלמה שתארך עד ל-1 באוקטובר השנה ושבמסגרתה תפעל החברה לגיוס הון נוסף (באמצעות הנפקה פרטית או ציבורית), כך שהיקף הזרמת ההון (כולל הזרמת הבעלים המוקדמת) תעמוד על לפחות 120 מיליון שקל. לנאמן האג"ח אף תינתן הסמכות לפסול משקיעים מסוימים מ"נימוקים סבירים". יש לציין כי אם עד תאריך זה לא תגייס החברה את הסכום הדרוש, יועברו כלל מניות קבוצת אלון לידי מחזיקי האג"ח.

עוד נקבע בהסדר כי דירקטוריון קבוצת אלון ימנה מעתה 6 דירקטורים, כאשר 4 מתוכם ימונו בידי בעלי השליטה. למחזיקי האג"ח תינתן הזכות למנות עד 2 דירקטורים או 2 משקיפים, לפי שיקול דעתם. בנוסף, התחייבה החברה להפחית את הוצאותיה השוטפות לסכום של עד 4.1 מיליון שקל בשנה.

בנוגע למימוש נכסים, התחייבה קבוצת אלון לפעול לחתימת הסכמים למכירת אחזקותיה בחברה המפעילה את כביש 6 וברשת התדלוק דור אלון עד סוף 2018, כאשר העסקאות יושלמו בתוך 4 חודשים מיום חתימתן. כל מימוש של נכס יחייב את החברה בפירעון מוקדם של חוב למחזיקים, כאשר עד למימושם ישועבדו נכסי החברה (למעט מפעילת כביש 6) לטובת מחזיקי האג"ח.

לגבי יתר נכסי החברה, קרי האחזקה במניות אלון גז ובמניות דלק US, נקבע כי מימושם עד ל-1 באוקטובר יחויב בתמיכה של לפחות אחד הנציגים של מחזיקי האג"ח בדירקטוריון קבוצת אלון. בנוסף אם במהלך תקופה זו יירד מחירה של מניית דלק US במשך חמישה ימים רצופים אל מתחת לרמה של 22 דולר או בחמישה דולרים ממחיר השיא הממוצע של חמישה ימים, יועברו מניות דלק US לידי נאמן אשר יפעל לפי הוראות מחזיקי האג"ח.

החברה גם התחייבה לרשום את האג"ח בהקדם האפשרי למסחר בבורסה. לאחר שתבוצע השקעה בחברה, ישתנו תנאי האג"ח, כך שהקרן תיפרע ב-12 תשלומים שווים. תשעת התשלומים הראשונים בשנים 2018-2026 ושלושת האחרונים יחדיו ב-2027. הריבית על האג"ח תופחת מ-5.6% ל-4.9%.

את הבקשה לביהמ"ש בצירוף המסמכים הנלווים הגישו עורכי הדין של ארבעת הצדדים להסדר. עו"ד אהרון מיכאלי ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' שייצג את קבוצת אלון, עו"ד חגי אולמן ממשרד יהודה רווה ושות' שייצג את נאמן האג"ח, עו"ד עופר צור ועו"ד אורלי טננבאום ממשרד גורניצקי ושות' שייצגו את שרגא בירן, ועו"ד צורי לביא ממשרד ליפא מאיר ושות' שייצג את הקיבוצים.

על-פי הבקשה, תוענק לנושה השני של קבוצת אלון, בנק הפועלים, זכות להגיש את התנגדותו להסדר ובגלובס כבר נחשף בשבוע שעבר כי בכוונת הבנק לעשות זאת, אם לא יקבל את הסכמות הצדדים לדרישותיו.

להסדר מתנגדת גם חברת אלון רבוע כחול, שהייתה עד אשתקד חברה נכדה של קבוצת אלון. אתמול דיווחה אלון רבוע כחול כי הגישה לביהמ"ש תביעה, בה היא מבקשת לקבוע כי היא רשאית לרכוש בחזרה מקבוצת אלון 1.277 מיליון מניות של דור אלון (המהוות כ-8.04% מהחברה) בתמורה לאותו הסכום ששולם לה לפני כשנה וחצי בעבור המניות - 48 מיליון שקל. מדובר במניות שוויין הנוכחי בורסה עומד על כ-72 מיליון שקל.