גאדג'טים: סמארטפון G6 של LG - מסך ענק באיכות מדהימה

אם אתם רוצים לרכוש סמארטפון חדש, ה-G6 של LG הוא כנראה מכשיר שנמצא ברשימה שלכם. LG היא אחת החברות הראשונות בשוק המשיקה את סמארטפון הדגל שלה בישראל לשנת 2017 (גלקסי S8 של סמסונג צפוי להגיע לארץ ב-25 באפריל). הפעם LG מביאה מספר בשורות מעניינות למכשיר שלה, ההופכות אותו לפחות בנקודת זמן זו למכשיר הטוב ביותר שניתן לרכוש בישראל.

מסך: מה שמייחד את ה-G6 הוא המסך המרשים שלו. מדבר בצג בגודל 5.7 אינץ' המוגדר בדרך כלל כפאבלט, אבל הוא יושב על גוף של 5.3 אינץ' (כמו ה-G5). התוצאה היא מכשיר עם מסך ענק אבל בגוף קטן, הדבר הזה מתאפשר בזכות שוליים דקים במיוחד - 80% מגוף המכשיר הוא המסך.

מלבד השוליים אשר הפכו לדקיקים יותר, גם החלקים העליונים והתחתונים עברו דיאטה. בפעם הראשונה שמחזיקים את ה-G6 ביד, התחושה היא של סמארטפון עתידני, כאשר החוויה הזו מתאפשרת בזכות טכנולוגיית FullVision QHD, המספקת רזולוציה מדהימה עם צבעים עשירים, חדות גבוהה ורמת תאורה אחורית לא רעה בכלל (וגם ראות טובה באור שמש ישיר). המסך תומך בטכנולוגיית HDR, מדובר בתקן המשפר את טווח הצבעים, החדות והבהירות. כמובן שצריך תוכן תומך (למשל, מאפליקציית אמזון פריים וידיאו).

ה-G6 מגיע ביחס מידה של 18:9 ולא כמו בסמארטפונים אחרים - 16:9. היחס הזה מציע מרחב צפייה גדול יותר המותאם לסרטונים או משחקים וגם ליכולות אחרות במסך (הרחבה בהמשך). מצד שני, אפליקציות שלא מותאמות ליחס הזה מקבלות שוליים מעצבנים (ניתן לפתור את זה באמצעות תוכנה פנימית בממשק), למשל, ביו טיוב תצוגת הסרט קטנה בהשוואה למסך עצמו, בגלל השוליים. החסרון במסך ארוך, הוא שהרבה פעמים נאלצנו להתאמץ למתוח את האצבע בשביל להגיע לחלקים העליונים של המסך.

ממשק: LG ציידה את ה-G6 במערכת ההפעלה של גוגל - אנדרואיד נוגט (7.0), עליה מולבש הממשק - UX 6.0. זה מאפשר לחלק את המסך לשתי קוביות ולעבוד עם שתי אפליקציות במקביל. כמובן שיש כאן אפשרות להדלקת וכיבוי המסך באמצעות הקשה כפולה עם האצבע. ה-G6 גם כולל מצב Always On, המציג את השעה, חיווי על אחוז סוללה נותר והתראות שונות. התצוגה הזו מופיעה כל הזמן, גם כשהמסך כבוי. כך ניתן במבט חטוף לבדוק אם הגיע מייל, מבלי להדליק את המסך ולבזבז את הסוללה. חיווי ה-Always On הוא בצבעים מונוכרומטיים והוא לא מפריע בעין כאשר המכשיר מונח על השולחן בחדר חשוך.

עמידות: בעקבות עמידות המכשיר למים ויצירת מכשיר העשוי מחתיכה אחת, LG נפרדה מסממן ההיכר שלה - סוללה פריקה. ה-G6 עומד בתקן IP68, מה שאומר שאפשר להטביע אותו בעומק של 1.5 מטר למשך 30 דקות. עמידות למים הפכה לנפוצה יותר ויותר במכשירי דגל וטוב שגם LG אימצו אותה.

חומרה: למרות שאין כאן סוללה חיצונית, עדיין אפשר למצוא ב-G6 חריץ הרחבה עבור כרטיס זיכרון (הרחבה עד 2 טרה) וגם כניסת 3.5 מ"מ עבור אוזניות. שני דברים שנשמח ש-LG לא תוותר עליהם גם בדגמים הבאים. המעבד הוא ארבע ליבות סנפדרגון 821. אומנם לא מדובר במעבד החדיש ביותר מבית קוואלקום, אבל הוא עושה כאן עבודה מעולה. המכשיר כולל 4 ג'יגה זיכרון עבודה ואחסון פנימי של 32 ג'יגה. היה נחמד אם כבר היה מגיע עם 64 ג'יגה. סורק טביעת האצבע ממוקם בגב המכשיר והוא מגיב היטב.

מצלמה: ממשק המצלמה גם נהנה מיחס 18:9. כך ניתן לצלם תמונות במבנה קוביה ולראות בזמן אמת בחלק התחתון את תוצאות הצילום. המצלמה מגיעה עם שתי עדשות אחוריות בעלות חיישן 13 מגה פיקסל, תוצאות הצילום טובות וחדות באור יום. היינו שמחים לשיפור בזמן המיקוד. עדשה אחת כוללת מייצב תמונה אופטי ומפתח צמצם f1.8 והעדשה השנייה לא כוללת את המייצב תמונה ומפתח צמצם של f2.4. הצילום בלילה מספק תמונות בינוניות ורועשות. LG גם מאפשרת צילום עם העדשה הנוספת, כך שמתקבלת תמונה רחבה יותר. פתרון טוב לצילום אובייקטים גדולים או מספר רב של אנשים. מצלמת ה"סלפי" עם חיישן 5 מגה פיקסל בינונית.

סוללה: LG כללה ב-G6 סוללה בקיבולת מכובדת של 3300 מיליאמפר/שעה. הסוללה החזיקה לנו עד 19:00-20:00 בערב. מחבר הטעינה הוא מהסוג החדיש - USB-C ויש כאן טכנולוגיית טעינה מהירה - Quick Charge 3.0, המסוגלת לטעון בתוך כרבע שעה 20% מהסוללה וקצת יותר מ-40% מהסוללה בתוך חצי שעה. מדובר בדרך נוחה להוסיף אנרגיה למכשיר במשך היום. חבל שפתרון הטעינה האלחוטי קיים רק בגרסה האמריקאית של ה-G6.

בשורה התחתונה, ל-G6 יש המון יתרונות: מסך מדהים וגדול עם גוף מכשיר קטן, מסגרת דקיקה, מצלמה טובה עם עדשה רחבה, עמידות למים, הרחבת זיכרון וטעינה מהירה. היינו שמחים למצוא כאן גם טעינה אלחוטית וסוללה קצת יותר חזקה, אבל בסך הכל, אין יותר מדי על מה לקטר.

מחיר: 3,400 שקל

ציון: 9.5

צחי הופמן היה כתב הטכנולוגיה והגאדג'טים של "גלובס". כיום הוא מנהל בלוג ביקורות פרטי ("the gadget reviews") ועובד בחברת בלונד 2.0, המתמקדת ביח"צ לחברות סטארט-אפ