בעלי המניות בבזק אישרו את עסקת בעלי העניין של אלוביץ'

בעלי המניות "הבלתי נגועים" בחברת בזק אישרו אתמול את עסקת בעלי העניין בין החברה הבת yes לבין חברת חלל תקשורת . במסגרת העסקה תחכור yes מקטעי לוויין מידי חלל, בהסכם ל-12 שנים, שבמסגרתו תשלם yes לחלל כ-21.9 מיליון דולר מדי שנה, ובסך-הכול כ-263 מיליון דולר. העסקה נדרשה לאישור ברוב מיוחד, שכן בזק וחלל נשלטות שתיהן על-ידי איש העסקים שאול אלוביץ'. מהדיווח שהעבירה בזק היום עולה, כי כ-74% מבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה תמכו בה, לעומת כ-14% מתוכם שהתנגדו לה.

בזק "הזהירה" בשבוע שעבר, כי אם יחליטו בעלי מניותיה שעליה להתנגד לעסקת בעלי העניין, יהיה בכך כדי להעמיד את yes, מפעילת שירותי טלוויזיה רב-ערוצית, בפני איום קיומי: "ההתקשרות המוצעת הנה עסקה חיונית והכרחית ל-yes לצורך המשך פעילותה, בפרט במקרה של הרעה נוספת בלוויין "עמוס 3' או אי-זמינות, שבו עשויה לחול סכנה קיומית לעתיד פעילותה של yes".

בעקבות הדברים הנחרצים הללו החליטה חברת הייעוץ והמחקר אנטרופי להמליץ לגופים המוסדיים להצביע באסיפת בעלי המניות של בזק בעד ההסכם בין yes לחלל. בהמלצה נכתב, כי "המלצתנו לאשר את העסקה נסמכת על הצהרת החברה, כי אי אישור העסקה מעמיד את yes בפני סכנה קיומית מיידית".

עם זאת, חוות הדעת של אנטרופי העלתה הסתייגויות רבות לגבי העסקה, ולדעתה מדובר אמנם בעסקה חיונית ל-yes, אבל לא בעסקה המיטבית שיכולה היתה להשיג. כך, לדעת אנטרופי, מעמדה של yes כלקוח מהותי של חלל לא נוצל באופן מיטבי, ואף "לא בוצע תהליך מסחרי 'אמיתי' לבחינת חלופות ועלויות שוק נוכחיות". לפי חברת המחקר, yes מספקת כ-30% מהכנסותיה של חלל, ולכן הייתה יכולה להשיג תנאי עסקה טובים יותר. כמו כן, מדגישים שם כי אישור העסקה היא צעד משמעותי ליכולת של אלוביץ' להשלים את תהליך המכירה של חלל, שנמצאת על המדף בשנים האחרונות.

על רקע התקלות המלוות את פעילות הלוויינים של חלל תקשורת כבר כשנה וחצי (הכשל שאירע בלוויין "עמוס 5" בנובמבר 2015 ופיצוץ טיל השיגור של "עמוס 6" בספטמבר האחרון), סיכמה החברה בימים האחרונים את שנת 2016 במגמה שלילית - עם שחיקה של 31% בהכנסותיה, שהסתכמו ב-68 מיליון דולר והפסד של 30 מיליון דולר.