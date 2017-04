סערה בכוס תה: תובנות על הקדמת הבחירות בבריטניה

"לפעמים תסתבך, לפעמים יש צרות, תסתבך בין המון ציפורים מוזרות. תתקדם בזהירות, בתבונה, זה לא קל. החיים הם חוכמה של שווי משקל. רק תזכור להיות זריז ואמין, ואסור שתחליף רגל שמאל בימין".

הציטוט הוא מתוך ספרו של דוקטור סוס, "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים". הציטוט הוא מתוך אותו הספר ממנו ציטטתי כשפרסמתי את הטור "לא בוכים על תה עם חלב שנשפך".

כמו הספר המצוטט, כך גם המסקנה שלי מאז בנוגע לבריטניה לא השתנתה - הברקזיט והקדמת הבחירות אתמול על-ידי ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, לא משנים במאום את הצפי הכלכלי של בריטניה. בריטניה התקיימה אלף שנים לפני שנולד רעיון האיחוד האירופי וככל הנראה תתקיים גם אלף שנים אחריו.

הפוליטיקה הבריטית

הפרלמנט הבריטי מונה 650 מושבים ועל-מנת להרכיב קואליציה, יש צורך ב-326 צירים. שיטת הבחירות הנהוגה בבריטניה, היא אזורית לפי כלל "המנצח לוקח הכל". בכל אזור הבוחרים מצביעים בפתק אחד בלבד והמועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר, הוא הזוכה באותו אזור. בשנים האחרונות, הפילוח של חברי הפרלמנט נחלק לשתי מפלגות עיקריות המהוות יחדיו כ-90% מסך חברי הפרלמנט: השמרנים, בהובלת מיי עם 330 חברי פרלמנט; והלייבור, בהובלת ג'רמי קורבין, המונים 229 חברי פרלמנט.

פרט לשתי המפלגות הללו ישנן מספר מפלגות קטנות יותר המסייעות להרכבת קואליציה. שתי מפלגות הלוויין העיקריות, הן המפלגה הסקוטית הלאומית, המונה כיום 54 חברי פרלמנט; והליברל-דמוקרטים. ב-4 במארס 2011 ועדה לבחינת שיטת הבחירות בבריטניה הגישה את מסקנותיה, לפיהן מספר חברי הפרלמנט יקטן מ-650 ל-600. המהלך צפוי להקטין את כוחן של המפלגות הקטנות.

להכות בברזל בעודו חם

מהלך הקדמת הבחירות הוא בסופו ושמא בתחילתו, מהלך פוליטי מחושב. הממלכה הבריטית נמצאת לפני יישומה של תוכנית משמעותית (הברקזיט) והמדינה נמצאת במצב של חוסר אחדות ואי ודאות. לכך יש להוסיף את העובדה שמיי ירשה את מקומו של ראש הממשלה הקודם, דיוויד קמרון, שהתפטר ולא קיבלה את המנדט מהעם.

כאשר בחנה מיי את המצב הפוליטי, היא ראתה לנגד עיניה את התמונה הבאה: במפלגת הלייבור שוררים כאוס וריבים בצמרתה - כאשר המפלגה לא ערוכה לבחירות כלל ועיקר. בנוסף, הקדמת הבחירות תמנע לעת עתה את הצורך לקיים את הבחירות הבאות תחת המגבלה של הקטנת מספר חברי הפרלמנט. והשיקול הפוליטי העיקרי, התמיכה בה ובכך שעל העם הבריטי לקיים את הברקזיט, היא יציבה. כאשר משקללים את כל הגורמים הללו, בחירות בזק הן יישום של התובנה להכות בברזל בעודו חם.

זמן הגאווה הלאומית

לפני מספר חודשים התפרסם תמלול שיחה בין טייסים למגדל הפיקוח בשדה התעופה של פרנקפורט, גרמניה. טייס גרמני פנה למגדל הפיקוח ושאל מדוע הוא כגרמני דובר גרמנית, צריך לדבר עם הגרמני דובר הגרמנית במגדל הפיקוח שנמצא בגרמניה באנגלית? על כך ענה טייס בריטי באנגלית רהוטה: Because We won the bloody war (כי ניצחנו במלחמה).

המחשבה של מספר הוגי דעות כאילו הבחירות הקרובות הן ההזדמנות של העם הבריטי לבטל הלכה למעשה את תוצאות משאל העם בנוגע לברקזיט, היא משאלת לב של מעטים שכלל לא ברור על מה היא נסמכת. העידן הנוכחי מראה שהתהליכים החברתיים הם הפוכים מאלו שאפיינו את החברה האירופית בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. התהליכים המתרחשים הם דווקא תהליכים לאומיים של התכנסות אל תוך המדינה, במקום גלובליזציה המנטרלת כל זהות לאומית.

ג'ון לנון שר בעבר על עולם ללא דת וללא גבולות - הציבור בארצו, שאוהב את הביטלס, דוחה בנימוס בריטי אופייני את התפיסות של לנון. העובדה שמרבית מדינות אירופה תוקפות כעת את בריטניה על החלטתה לפרוש מהאיחוד, רק יוצרת אחדות שורות ומצב של "העולם נגדנו".

בהתאם, ייתכן שבחירות הבזק יובילו לכך שהשמרנים יקבלו אף מספר רב יותר של מושבים בפרלמנט, מה שיוביל לכך שמפלגת השמרנים תעמוד כאיש אחד מאחורי הנהגתה של מיי.

ההשפעה על סקוטלנד והבחירות בצרפת

בחירות הבזק בבריטניה משפיעות גם על השאיפה הסקוטית לעצמאות. כאשר ישנן בחירות כלליות בפתח, שאלת העצמאות של סקוטלנד נדחית לעת עתה ולא מהווה אבן ריחיים על החלטת בריטניה ליישם את הברקזיט. השפעה נוספת של בחירות הבזק בבריטניה, תהיה על הבחירות בצרפת, שכן מסתמן שאירופה כולה כמרקחה פוליטית בתקופה הקרובה.

אי הוודאות תייצר סטיית תקן בשווקים בתקופה הקרובה וצפוי שעד אוקטובר (מועד הבחירות בגרמניה), היבשת האירופית תתנהל משבת לשבת וממערכת בחירות אחת לשנייה.

להרים כוס בירה

רעשי רקע היו ותמיד יהיו בשווקים הפיננסיים. מי שלא מסוגל להתמודד עם סטיית תקן, צריך להעביר את כל כספו לפיקדון בנקאי ולהסתפק בתשואה מובטחת של 1% בשנה. מי שמעוניין בתשואה גבוהה יותר, צריך סבלנות ואורך רוח. כאשר משקיעים באיגרות חוב אשר לא נקובות בשקל, האמירה הזו מקבלת משנה תוקף. הליש"ט הבריטי, שנחלש מיד עם הודעת מיי על הקדמת הבחירות, התחזק לאחר מכן בכ-2%.

פאניקות בשוק ההון מחזיקות לרוב פרקי זמן קצרים ולכן יש לנצל אירועים מסוג זה. בשלב הנוכחי, איגרות חוב של חברות בתחום תרבות הפנאי (פאבים וכיו"ב) מסתמנות כאטרקטיביות משום שאם כבר הולכים לבחירות ובתקופה הקרובה ידברו על הפוליטיקה, עדיף לעשות את זה בפאב על כוס בירה.

בהמשך הספר כותב דוקטור סוס "אך אם תמשיך גם אם יש סערה, ותמשיך אם אורב האויב הנורא, ותמשיך גם אם קרוק-קרע צועק מעליך, ותמשיך אם בקעות נבקעות לרגליך, וידיך רפות ודולפות נעליך. תגיע רחוק, ותמשיך ותצעד, עם כל בעיה תתמודד מיד" - והעם הבריטי בהובלת תרזה מיי בהחלט ממשיך לצעוד.

■ הכותב הוא מנכ"ל OXTP וכן משמש כמנהל תחום אג"ח בחברת Makor - Oscar Gruss & Son

הכותב ו/או חברות קשורות לכותב עשויים להשקיע בניירות ערך ו/או מכשירים לרבות אלו שהוזכרו בה. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם