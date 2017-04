פרטנר עוזבת את באומן ומרכזת תקציב הפרסום בגליקמן

ההתקשרות עם באומן-בר-ריבנאי, שהייתה חלק ממערך הפרסום של הקבוצה, באה אל קיצה ■ בפרטנר מדברים בתקופה האחרונה עם הפרסומאי גדעון עמיחי על האפשרות כי ישתלב במערך הפרסום שלה

התפתחות דרמטית בניהול תקציבי הסלולר: ל"גלובס" נודע כי אחרי חודשים ארוכים של מערכת יחסים עם מעלות ומורדות, ההתקשרות בין משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי לחברת פרטנר מגיעה לקיצה.

עוד נודע כי בפרטנר מדברים בתקופה האחרונה עם הפרסומאי גדעון עמיחי, בעלי משרד הפרסום no no no yes, על האפשרות כי ישתלב במערך הפרסום של החברה, אך כרגע מסתמן כי מלוא התקציב ירוכז בגליקמן-שמיר-סמסונוב.

קיראו עוד ב"גלובס"

פרטנר ניצבת בימים אלה בפני אחד האתגרים האסטרטגיים המשמעותיים שלה לשנים הקרובות - הכניסה לתחום הטלוויזיה, על רקע כוונתה להשיק טלוויזיה אינטרנטית שתתחרה בהוט וב-yes הוותיקות ובסלקום שפועלת בשוק זה מזה כשנתיים.

בפרטנר מתייחסים לתחום זה כאסטרטגי במיוחד ומתעתדים להשקיע בו משאבים גדולים. כבר לפני מספר חודשים הוחלט להפקיד את ניהול המהלך בידי גליקמן. על רקע ההכנות לכניסה אליו ניהלו בתקופה האחרונה שיחות על הפרסומאי גדעון עמיחי לגבי האפשרות שייקח אף הוא חלק פעיל במהלך.

מערך הפרסום של פרטנר מורכב בשנים האחרונות משני משרדי פרסום: באומן-בר-ריבנאי וגליקמן-שמיר-סמסונוב. באומן הצטרף למערך הפרסום של פרטנר, לאחר שבחר לוותר על תקציב הפרסום של הוט, בו טיפל המשרד במשך שנים ארוכות. הבחירה בפרטנר הייתה אסטרטגית ולא נבעה בהכרח מגודל תקציב. בזמן בו השתלב באומן במערך הפרסום של החברה, כבר היה גליקמן-שמיר-סמסונוב חלק ממערך הפרסום באמצעות חיבור למותג 012 שנרכש על-ידי פרטנר.

אולם במבחן הזמן הוויתור על תקציב הוט לא הוכיח את עצמו. פרטנר, שהייתה בעבר מפרסמת גדולה וחדשנית, הורידה את הרגל מהגז הן מבחינת ההשקעה בפרסום והן מבחינת התעוזה שלה. המשרדים התקשו מאוד להוביל מול החברה מהלכים קריאטיביים ופרסומיים, ומהלך העבודה כולה נחשב למסורבל. מעמד המשרדים נשחק - וכך גם המוטיבציה.

עדנה חדשה נוצרה לרגע כשבפרטנר נאלצו לצאת למהלך של מיתוג מחדש, ובפני המשרדים נפתחה שוב האפשרות לייצר עבודה פרסומית ראויה. לאחר חודשים של היערכות להשקה המחודשת התברר כי על התהליך העיבה עננה חדשה: משבר סביב נושא המדיה, שבעטיו היה כמעט בלתי אפשרי להעלות את קמפיין המיתוג מחדש לטלוויזיה במיקומים שיבליטו אותו.

העיתוי היה בעייתי גם בגלל החשיבות של הקמפיין מחדש, אך גם בגלל הסיבה שגרמה לו: משבר מסחרי בין חברת המדיה של קבוצת פובליסיס (עמה נמנים משרדי הפרסום באומן וגליקמן) לזכייניות הטלוויזיה, שבעטיו לא הצליח הקמפיין לעלות לטלוויזיה עם מיקומים מועדפים, כך שלמעשה פרטנר נכנסה ללב משבר שכלל לא הייתה קשורה אליו ישירות - זאת חודשים ספורים לאחר שהעבירה את תקציב המדיה שלה מחברת המדיה יוניון, שטיפלה בו במשך שנים, לזניט מדיה. למרות הפגיעה האפשרית בקמפיין, בפרטנר גיבו את קבוצת פובליסיס, הסיטו את התקציב לדיגיטל ולא פגעו בבאומן.

עם זאת, למעשה היה זה המהלך הגדול המשמעותי האחרון שיצרה פרטנר: תקציבי הפרסום שלה קטנו חזרה, והיא מיעטה לייצר מהלכים גדולים ובולטים.

יוסי לובטון, מנכ"ל משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי, אישר את הידיעה ואמר בתגובה: "אנו מכבדים את החלטת פרטנר לרכז את התקציב במשרד אחד ושמחים שגליקמן מקבוצת פובליסיס יטפל במותג. אנו מאחלים לפרטנר הצלחה בהשקת הטלוויזיה ובמהלכים עתידיים".

גורמים בפרטנר אמרו ל"גלובס": "אכן הוסכם על הפסקת התקשרות עם באומן-בר-ריבנאי, ברוח טובה.

באומן-בר-ריבנאי ליוו את פרטנר בהשקת המותג החדש ב-2016 לצד גליקמן-שמיר-סמסונוב, וכעת הוחלט בפרטנר להמשיך עם משרד אחד. גליקמן-שמיר-סמסונוב עבדו עם פרטנר בחודשים האחרונים על פרויקט הטלוויזיה שהשקתו צפויה בחודשים הקרובים, וימשיכו ללוות את קבוצת פרטנר גם במהלכי הפרסום העתידיים".