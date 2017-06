עסקת המיזוג בין שתי חברות האנרגיה האמריקאיות-ישראליות, דלק US ואלון USA , יוצאת לדרך ותושלם בעוד יומיים. זאת, לאחר שאתמול והיום אישרו בעלי של שתי החברות את ביצוע העסקה.

היום אחה"צ הודיעה דלק US כי בעלי המניות שלה אישרו את עסקת המיזוג ברוב של 99% מקרב המשתתפים באסיפה שכונסה לצורך אישור העסקה. דיווח זה הגיע לאחר שאמש דיווחה גם אלון USA כי הצעת המיזוג זכתה לתמיכה של 89% מכלל בעלי מניותיה, ולתמיכה של 79% מקרב בעלי המניות מהציבור. כמו כן דיווחה אלון USA, כי 99% מבין המשתתפים בהצבעה תמכו בעסקה.

דלק US מחזיקה כעת ב-47% ממניות אלון USA, שאותן רכשה בחודש מאי 2015 מידי קבוצת אלון הישראלית בתמורה ל-565 מיליון דולר, בעסקת מזומן, חוב ומניות. בעסקה הנוכחית, תרכוש דלק US את יתרת מניות אלון USA שבידי הציבור, בעסקת מניות, שבמסגרתה תנפיק 0.504 מניות משל עצמה בתמורה לכל מניית אלון USA שתרכוש. דלק US בארה"ב נסחרת כעת לפי שווי של 1.65 מיליארד דולר, ולאחר השלמת העסקה צפוי שוויה להאמיר לכ-2.5 מיליארד דולר.

דלק US ואלון USA הן שתי חברות אנרגיה אמריקאיות שהוקמו בידי יזמים ישראליים - קבוצת אלון וקבוצת דלק. עסקת המיזוג ביניהן תיצור חברה אחת בעלת פעילויות בתחומי הזיקוק, ההולכה, התדלוק וייצור האספלט. החברה הממוזגת תפעיל בתי זיקוק בעלי כושר זיקוק מצרפי של יותר מ-300 אלף חביות ביום, הפזורים בארבעה מקומות שונים. היא תפעיל גם מפעלי אספלט, רשת של 307 תחנות תדלוק וחנויות נוחות בטקסס ובניו-מקסיקו, וכמו כן תחזיק בפעילות לוגיסטית של צינורות הולכה של נפט ודלקים ומכלי אחסון.

דלק US הציגה ברבעון הראשון של 2017 רווח נקי של 11.2 מיליון דולר, בעוד שאלון USA רשמה בתקופה זו רווח נקי של 7.3 מיליון דולר. בעבר העריכה דלק US, כי העסקה תביא לשיפור ביעילות התפעולית של שתי החברות, ולהפחתת הוצאות שנתיות בהיקף של 85-105 מיליון דולר החל מ-2018.