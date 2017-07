באיזו מדינה באגן הים התיכון נמצאים חופי הים הנקיים ביותר?

היכן ממוקמים חופי הים הנקיים ביותר באגן הים התיכון? הנוסעים הישראלים (הרבים) ליוון בוודאי ישמחו לשמוע כי חופי יוון הם הנקיים ביותר - כך עולה מקמפיין ישראלי ים נקי של עמותת אקו-אושן, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.

הקמפיין אומץ על-ידי 13 מדינות סביב הים התיכון, שהתאחדו לאירוע ניקיון חופים בינלאומי שנערך בשבוע החולף. 2,500 איש לקחו חלק בכ-25 אירועי ניקיון ושמירה על הים ברחבי המדינות. בכל חוף נאספו כ-30 ליטר של אשפה כ-8 שקיות אשפה. ביוון, שזכתה כמדינה הנקייה ביותר, התנדבה כמות האנשים הגדולה ביותר, ושם נערכו הכי הרבה מבצעי ניקיון, כולל על גבי קייאקים.

קיראו עוד ב"גלובס"

13 המדינות - בהן ספרד, פורטוגל, קפריסין, יוון, קרואטיה, מלטה, טורקיה, מונטנגרו, צרפת, סלובניה, ישראל ומדינות מצפון אפריקה - פעלו תחת הסיסמה: "Caring for the sea that unite us".

הקמפיין, שכלל סרטון הסברה בכיכובו של השחקן אושרי כהן, אף תורגם ופורסם ב7 מדינות.

מעבר לפעולת הניקיון, קמפיין clean seas מבקש גם לעסוק בהעלאת המודעות להפחתה מראש של השימוש בפלסטיק בעת הבילוי בחופי הים, ולכן קורא לחשיבה מחודשת על צריכת ההמונים, על הרגלי הקניות ושימוש בפלסטיק.

תופעת הפסולת בים ובחופים מהווה בעיה גלובלית ופוגעת בחופי העולם כולו. מדי שנה מושלכים לימים ולאוקיינוסים כ-20 מיליון טונות של פסולת, שרובה הגדול פלסטיק שכמעט ואינו מתכלה. הפסולת בים ובחופים מחוללת נזקים כלכליים, חברתיים, בריאותיים, סביבתיים ואסתטיים כבדים. 80% מהפסולת הימית היא ממקורות יבשתיים, ו-20% מאוניות ודייג; פלסטיק מהווה כ-60-80% מהפסולת. 13,000-18,000 חלקי פסולת פלסטיק צפים בכל קמ"ר באוקיינוסים.

הים התיכון בכללו וחופי מדינת ישראל בפרט סובלים אף הם מבעיה זו, ובמחקר שערכה עמותת אקו-אושן נמצא כי משתמשי החוף והים הם המקור העיקרי לפסולת חופית וימית. פסולת זו מורכבת ברובה מפלסטיק: שקיות ניילון, כלים חד-פעמיים ואריזות מזון.