החקירה בבזק מסתעפת והמפולת בחברות של אלוביץ' נמשכת

הסתעפות חקירת רשות ני"ע בנושא עסקאות בעלי העניין של שאול אלוביץ' עם קבוצת בזק שבשליטתו ממשיכה להעיק על ניירות הערך של חברות הקבוצה. בעקבות הדיווח של רשות ניירות ערך מאתמול, שלפיו החקירה הורחבה גם לעסקת רכישת שירותי תקשורת לוויינית - בין חלל תקשורת לבין yes - גם מניית חלל תקשורת סופגת פגיעה, והיום היא ירדה בשעות הצהריים ב-10%. במקביל, סדרות האג"ח של חלל רשמו היום ירידות של עד 8%.

בחודש מאי האחרון הנפיקה חלל סדרת אג"ח שאינה מגובה בבטוחה, סדרה שאיבדה בימים האחרונים אחוזים ניכרים. (לסיפור המלא)

לפי הודעת הרשות מאתמול, "החקירה הנה בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין". היום עדכנה הרשות על התפתחות נוספת בחקירה, עם חקירתו של בכיר במשרד התקשורת במשרדי רשות ניירות ערך בחשד לביצוע עבירות על טוהר המידות ועבירות ניירות ערך.

חלל תקשורת, בדומה לקבוצת בזק, נשלטת על-ידי יורוקום - חברת ההחזקות הפרטית של שאול אלוביץ'. יורוקום מחזיקה ב-54.7% ממניות חלל, ובמקביל ב-55% ממניות אינטרנט זהב, אשר שולטת בחברת בי קום המחזיקה במניות השליטה בבזק.

בעקבות העדכון של הרשות מאתמול בצהריים, הופסק המסחר בכל ניירות הערך של החברות המוזכרות. בעוד שבניירות הערך של בזק, אינטרנט זהב ובי קום חודש המסחר (וננעל בירידות של 1.3%-2.6%), המסחר בחלל חודש לאחר שדווח שלא יחודש, והיום הודיעה הבורסה על ביטול עסקאות שבוצעו במניות ובאיגרות החוב של חלל אתמול לאחר השעה 17:10. לפי הודעת הבורסה, הסיבה לכך היא תקלה טכנית. בלי קשר, הבוקר נפתח המסחר בניירות הערך של בזק באיחור, לאחר שבשל טעות טכנית נפתחה הפסקת מסחר בניירות אלה.

היום בשעות הצהריים נסחרו מניות בזק, בי קום ואינטרנט זהב בירידות של 1.7%, 3.7% ו-6%, בהתאמה, והשלימו צניחה של 12%, 23% ו-27% מאז פורסם דבר חקירת רשות ני"ע ב-20 ביוני. ירידות נרשמו היום גם באג"ח של החברות. הירידות בניירות הערך שבהם מחזיקה חברת יורוקום של אלוביץ' מסבכות את מצבה של החברה הפרטית בהקשר של חובותיה לבנקים.

העסקה שעומדת כעת במוקד הרחבת החקירה של רשות ני"ע בבזק היא עסקת מתן שירותים שנערכה בין חברת הטלוויזיה הרב-ערוצית yes (חברה בת של בזק) לבין חברת לווייני התקשורת חלל, שגם היא נמצאת בשליטת יורוקום של אלוביץ'. באפריל האחרון אישרו בעלי המניות בבזק את העסקה, שהייתה עסקת בעלי עניין, ושבמסגרתה חוכרת yes מחלל מקטעי לוויין, בהסכם ל-12 שנים, תמורת 21.9 מיליון דולר מדי שנה, ובסך הכול כ-263 מיליון דולר. העסקה הייתה עדכון לעסקה קיימת, עדכון שנדרש בשל פיצוץ הלוויין עמוס 6 של חלל.

עוד קודם לכן, בחודש מארס, דחו בזק וחלל את אסיפות בעלי המניות שלהן שזומנו לצורך אישור העסקה, לאחר שחברת הייעוץ אנטרופי והגופים המוסדיים ביקשו מהחברות לקבל פרטים נוספים על תנאי העסקה - בין היתר, מידע על אודות התמחור ובחינת חלופות אפשריות.

ב"גלובס" פורסם אז, כי עסקת בעלי העניין מעוררת שאלות קשות לגבי תפקוד הדירקטוריון, וכי מתקבל הרושם שחלק מהדירקטורים מתיישרים עם העמדה של בעל השליטה, בעוד שרק דירקטור אחד, רמי נומקין, שהוא דירקטור מטעם העובדים, מציג עמדה בלתי תלויה. נומקין היה היחיד שהתנגד לעסקה בדירקטוריון, כפי שהתנגד לעסקת בזק-yes.

מכל מקום, כעבור כמה ימים, בזק הזהירה כי אם יחליטו בעלי מניותיה שעליה להתנגד לעסקת בעלי העניין בין החברה הבת yes לבין חברת חלל תקשורת, יהיה בכך כדי להעמיד את yes בפני איום קיומי. בזימון לאסיפה ציינה החברה, כי "ההתקשרות המוצעת הנה עסקה חיונית והכרחית ל-yes לצורך המשך פעילותה, בפרט במקרה של הרעה נוספת בלוויין 'עמוס 3' או אי-זמינות, שבו עשויה לחול סכנה קיומית לעתיד פעילותה של yes".

על רקע זה, החליטה אנטרופי להמליץ ללקוחותיה לתמוך בעסקה שעל הפרק. כפי שפורסם ב"גלובס", אנטרופי כתבה כי "המלצתנו לאשר את העסקה נסמכת על הצהרת החברה, כי אי-אישור העסקה מעמיד את yes בפני סכנה קיומית מיידית".

עם זאת, אנטרופי ציינה אז כי לא בוצע תהליך מסחרי "אמיתי" לבחינת חלופות ועלויות שוק נוכחיות, וכי לנוכח העובדה ש-yes אחראית על 30% מהכנסות חלל, היא הייתה יכולה להשיג תנאי עסקה טובים יותר. באנטרופי הוסיפו שאישור העסקה הוא צעד משמעותי ליכולת של אלוביץ' להשלים את מכירת חלל.

חלל נמצאת "על המדף" כבר מספר שנים, ולפני פחות משנה נחתמה עסקה למכירתה לתאגיד הסיני Xinwei תמורת 285 מיליון דולר (כ-1.1 מיליארד שקל בשער החליפין של אותו יום) - שווי כפול מזה שבו נסחרת חלל כיום.

העסקה בוטלה בעקבות פיצוץ הלוויין עמוס 6 כמה ימים לאחר מכן. הסכם המכירה כלל תנאי של שיגורו בהצלחה של עמוס 6, אך הוא הושמד בשל תקלה בשיגור. הפיצוץ בעמוס 6 השאיר את yes ללא גיבוי, משום שכל תקלה בלוויין עמוס 3 משמעותה הייתה הפסקת שידורי החברה לחלוטין (מספר חודשים לפני כן אבד הקשר עם לוויין אחר של חלל, עמוס 5).

כך שעסקת חלל-yes אכן הייתה משמעותית ל-yes, אך נראה שעבור חלל היא הייתה משמעותית לא פחות, משום שללא עסקה זו, ספק אם רוכש פוטנציאלי אחר היה מציע לרכוש את חלל בשוויים שעליהם דובר רק לפני שנה.

בסופו של דבר, באסיפת בעלי המניות של בזק, כ-73.8% מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בעסקה תמכו בה (באסיפה של חלל התמיכה הייתה 99.8%). מאז אישור העסקה הספיקה חלל להבטיח גיוס של 190 מיליון שקל באג"ח להמרה, ולאחר מכן, יורוקום של אלוביץ' מכרה כ-8.5% מהון המניות של חלל תמורת 45 מיליון שקל, ועיקר הסכום יועד להחזר תשלום חוב של יורוקום נדל"ן.

עד כה התמקדה חקירת רשות ני"ע בבזק בעסקה שבה רכשה החברה, בעסקה משנת 2015, 50% ממניות yes שהחזיקה יורוקום הפרטית של אלוביץ', תמורת סכום של 680 מיליון שקל, וכן תשלומים מותנים של עד 370 מיליון שקל נוספים (מהם 170 מיליון שקל בתלות בתוצאותיה העסקיות של yes - עמידה יעדי תזרים חופשי בשנים 2015-2017).