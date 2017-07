הלך לעולמו עו"ד ד"ר משה שקל

עו"ד (ד"ר) משה שקל מבכירי עורכי הדין בתחום המיסוי, הלך לעולמו הבוקר (ו') בעקבות אירוע מוחי שעבר. שקל, 59, נחשב לאחד המומחים המובילים בישראל בתחום המיסוי, הותיר אחריו 5 ילדים ואשה. משרדו, שקל ושות', אותו ייסד ב-1992 נחשב למשרד המוביל בישראל בתחום המיסוי, בין לקוחות המשרד נמנים נובל אנרג'י, אייפקס, דסק"ש,HP , גזית גלוב, מובילאיי ועוד.



שקל שימש כמרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א ופרסם עשרות מאמרים בכתבי עת מקצועיים ובעיתונות בארץ ובעולם. הוא הוציא לאור בארה"ב, בריטניה וקנדה את ספרו: The Timing of Income Recognition in tax Law and the Time Value of Money .



שקל היה ידוע באישיותו הייחודית והיה מעורב לא פעם בנושאים שנגעו לליבו. הוא ניהל בהתנדבות את המאבק המפורסם של ורד פרי, שהוליד פס"ד תקדימי של בג"ץ להכרה בהוצאות טיפול בילדים לצרכי מס (פס"ד קיבל לאחרונה הכרה בדמות הרפורמה של כחלון "נטו משפחה").



בשנים האחרונות עמל שקל על ספרו "מס על טבעי-מיסוי נפט וגז", ספר חדשני העוסק במיסוי הנפט והגז בישראל ודן בסוגיה שעוררה סערה בציבור הישראלי בנוגע למשאב הטבע הגדול ביותר שהתגלה פה. הספר, שיצא לאור לפני מספר שבועות צפוי להפוך לאורים והתומים בתחום של הכנסות מגז ונפט. בספר נבחנים באופן מקיף שורה ארוכה של נושאים ושאלות שטרם זכו למענה בפסיקה ובספרות, והוא כולל בחינה ביקורתית של החקיקה והפסיקה הקיימת והצעות לעתיד.



עו"ד יניב שקל, שותף בכיר במשרד ואחיינו של משה:"אנחנו אבלים ומחבקים את המשפחה והילדים. משה היה אחד האנשים המבריקים והמרתקים, עם חוש הומור ייחודי ורגישות יוצאת דופן שרק מעטים הכירו. תרומתו המקצועית הטביעה חותמה על תחום המיסוי בישראל. והדבר היחיד שקצת מנחם זה שהוא זכה להוציא לאור את הספר עליו עמל בשנים האחרונות."



הלוויתו תתקיים ביום ראשון בשעה 18:00 בבית העלמין בסביון.