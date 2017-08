יוכלמן הורחקה ל-14 יום מבזק, חלל, yes ומשרד התקשורת

באולמה של השופטת רות פוזננסקי-כץ יתקיים היום (א') בצהריים דיון בשאלה האם להרחיק ממשרד התקשורת את שלמה פילבר, מנכ"ל המשרד החשוד בקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת – הרחקה אותה ביקשה רשות ניירות ערך באמצעות נציגה עו"ד ערן שחם-שביט - או להסתפק בהשעייתו עד תום החקירה, כבקשת סנגוריו, עורכי הדין דרור ארד-אילון ויובל נחמני.

השעיה של פילבר תשמר חלק מזכויותיו הסוציאליות כעובד מדינה, ביניהן חלק משכר עבודתו. לעומת זאת, הרחקה ל-90 יום, כבקשת רשות ניירות ערך, תשלול ממנו את משכורתו.

הדיון היום קיבל משנה חשיבות, לאחר שבשבוע שעבר החליטה נציבות שירות המדינה להחזיר לבית המשפט את ההכרעה בשאלה הרגישה של ההשעיה: בדיון הקודם בבית המשפט הובהר כי פילבר מסכים להשעייתו הזמנית ממשרד התקשורת, ולפיכך דחה בית המשפט את הדיון בנושא עד להכרעת הנציבות, שהייתה אמורה להתקבל לאור פניית התנועה לאיכות השלטון וממצאי דוח מבקר המדינה. כאמור, הדיון בנציבות בוטל, ותחת זאת שוגר אל באי-כוחו של פילבר מכתב המבהיר כי הנציבות ממתינה להחלטתו של בית המשפט (היום) באשר להגבלות שיוטלו עליו במסגרת שחרורו ממעצר.

עוד ידון היום בית המשפט במעצרה של עדי קאהן-גונן, יועצתו הבכירה של פילבר, שחשודה בעבירות דיווח על-פי חוק ניירות ערך ובעבירות מירמה והפרת אמונים על-פי חוק העונשין- טוהר מידות, בכך שקידמה, על-פי החשד, את האינטרסים של בזק במשרד התקשורת, יחד עם פילבר. קאהן-גונן שוחררה ממעצר בתנאים מגבילים בדיון הקודם, ביניהם איסור על עיסוק בענייני קבוצת יורוקום/בזק/חלל תקשורת, וזאת לאחר שרשות ניירות ערך טענה שהחשדות והראיות בעניינה התגברו.

חשודה נוספת בפרשה, שבעניינה ידון היום בית המשפט, היא מזכירת בזק, עו"ד לינור יוכלמן, שהיא גם יד-ימינו של הבעלים שאול אלוביץ'. יוכלמן נחקרה בסוף יוני ברשות לניירות ערך בחשד שתיאמה העברת מידע לאלוביץ' בכל שלבי המשא-ומתן בעסקת בזק-yes.

יוכלמן נחשבת למקורבת מאוד לאלוביץ'. בשנים האחרונות היא זכתה לקידום משמעותי בבזק, ולאחרונה קיבלה את תפקיד היועצת המשפטית של החברה.

הדיון על יוכלמן מתקיים בשעה 13:00, הדיון על קאהן-גונן - בשעה 14:00, והדיון בעניינו של פילבר יתקיים ב-15:00.

יוכלמן: "נוצר בור בחברה"

בדיון בעניינה של יוכלמן, נציג רשות ניירות ערך, עו"ד שחם-שביט, הגיש דוח סודי לבית המשפט וציין כי הרשות מבקשת להמשיך את התנאים המגבילים שהוטלו על יוכלמן. הוא הזכיר לבית המשפט כי בהחלטותיו הקודמות נקבע כי יש חשד סביר ומבוסס בעניינה, וכי הראיות מקימות חשש ממשי לפעולת שיבוש.

עו"ד שחם-שביט ציין כי מעמדה של יוכלמן הוא של שכירה בחברה, ולפיכך רשות ניירות ערך ביקשה לפלח את העיסוקים לכאלה שבהם היא יכולה להמשיך ולכאלה שלא. "ניואנסים כמו עבודה בחברת פלאפון - אפשר לשקול, אבל בקשתנו להרחיק אותה מבזק עומדת בעינה".

בא-כוחה של יוכלמן, עו"ד בעז בן-צור, ביקש מבא-כוח הרשות: "תאשר לי שימי המעצר של יוכלמן כיסו את ימי המעצר של האחרים, ועוד נותר עודף". עו"ד שחם-שביט השיב: "לא ספרתי".

בן-צור: "הבקשה היא להרחיק מעיסוק אחרי חודש וחצי שהחשודה נמצאת מחוץ לחברה. כמעט ולא נמצאה פסיקה בתומכת בכך, בשל הפוגענות שבהרחקה מעיסוק בשלב כזה, כשכל מה שיש זה חקירה. לבטח אחרי תקופה של חודש וחצי. היא מממנת מכיסה את ההרחקה באמצעות ימי חופשה. אחד מיסודות האוטונומיה של אדם היא הפגיעה במשלח-ידו, ונקבע שזו זכות יסוד חוקתית".

עו"ד בן-צור המשיך וטען: "לא ברור איזו דוקטרינה משפטית יכולים להחיל על העברת מידע מוגבל מדיוני וועדה. חשד סביר לביצוע עבירה? אין עבירה בנסיבות מסוימות בהעברת מידע. אין הוראה בחוק שמונעת העברת מידע באופן הזה".

עוד הוסיף ואמר עו"ד בן-צור כי בליבת המשא-ומתן לאישור העסקאות, יוכלמן לא ישבה.

בא-כוחה של יוכלמן טען כי "לא הגיוני שאצלנו מבקשים הרחקות דרסטיות. מבחינת ההיררכיה - יוכלמן לא יכולה להגיע למשרד אחר, אבל אחרים שנחקרו באזהרה חזרו לחברה, תוך שנאסר עליהם לדון בעניינים הקשורים לחקירה בלבד, והם לא הורחקו באופן כללי".

השופטת רות פוזננסקי-כץ ציינה כי "נוכח הראיות שהוצגו בפניי, אני לא יודעת אם היא יכולה לחזור לעבודה ולתפקד כתמול-שלשום".

יוכלמן עצמה ביקשה לדבר וציינה כי "נוצר בור משמעותי בחברה. יו"ר הדירקטוריון הנוכחי דוד גרנות ביקש להקדים ככל האפשר את חזרתי לחברה, כיוון שנוצרה עבודה בעומס רב על העובדים. אנו בעיצומה של תקופת דוחות כספיים של בזק".

השופטת ציינה כי "תפקידו של בית המשפט הוא לפקח על הליך החקירה ומנגד לוודא כי זכויותיהם של החשודים אינן נפגעות יתר על המידה. הזכות הרלוונטית לענייננו היא הזכות לחופש העיסוק".

השופטת קבעה כי "המתווה שהצעתי התקבל על-ידי בא-כוח החשודה, כדלקמן: החשודה תימנע מלהתייצב במשרדי חלל תקשורת, yes, משרד התקשורת ומשרדי בזק לתקופה של 14 יום מהיום, קרי עד יום 20.8. החשודה לא תיצור קשר עם נושאי משרה בחברות, לרבות חברי דירקטוריון. בנוסף, החל מיום זה ולתקופה של 45 יום החשודה תימנע מלהתייצב בחברות yes וחלל תקשורת. בכל הנוגע למשרדי חברת בזק, החל מיום 20.8 ועד יום 3.9 תוכל החשודה לעבוד מביתה".

האם ארי הרו ישפיע?

חקירת פרשת בזק החלה ברשות ניירות ערך כחקירה של התנהלות נושאי משרה בכירים בבזק וב-yes בקשר לעסקת רכישת yes על-ידי בזק מקבוצת יורוקום. לפי החשד, בעל השליטה בבזק והיו"ר, שאול אלוביץ', ושאר החשודים בפרשה - בהם מנהל הכספים של yes, מיכאל (מיקי) ניימן; מנכ"ל yes, רון אילון; ואור אלוביץ', בנו של שאול אלוביץ' - ביצעו פעולות מלאכותיות שונות לטובת אלוביץ' ובהנחייתו בקשר לעסקה, ואלה השפיעו על דיווחיה של בזק.

בהמשך הסתעפה החקירה, ולמאגר החשודים ההולך וגדל נוספו עוד חמישה: השלושה שבעניינם דן היום בית המשפט - מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר; עוזרתו האישית ויועצתו הבכירה, עדי קאהן-גונן; מזכירת בזק, לינור יוכלמן - וכן שניים שבינתיים שוחררו בתנאים מגבילים: מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר, ועמיקם שורר, שכיהן כדירקטור בחברות בזק, חלל תקשורת ו-yes.

תמונת החשדות המצטיירת היא של בעלי השליטה ונושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות ומובילות במשק, שנהגו בכספי החברה כבשלהם, קידמו את האינטרסים האישיים שלהם, העבירו מידע אסור בלי מעצורים וקיבלו בתוך כך מיליארדי שקלים. הדרמה הזאת התרחשה לכאורה מתחת לאף של ציבור המשקיעים ועל גבו.

במהלך הדיונים במגבלות שיוטלו על החשודים בפרשה, טענה המדינה כי החשודים בתיק פעלו כ"מכונה משומנת לביצוע פעולות מלאכותיות, כדי שיניבו תמורה מקסימלית בסך של כ-170 מיליון שקל לאלוביץ'".

בסוף השבוע פורסם כי ארי הרו, ראש סגל ראש הממשלה לשעבר, יסכים לשמש עד מדינה במה שנראה כרגע שיחזק את הראיות נגדו בפרשה שכונתה "תיק 2000", העוסק בשיחות ראש הממשלה נתניהו עם מו"ל ידיעות אחרונות, ארנון (נוני) מוזס.

לפי מידע שבידי "גלובס", הרו עשוי למסור למשטרה מידע לא רק על יחסי נוני מוזס-נתניהו, אלא גם על יחסי נתניהו ושאול אלוביץ'. גורם המקורב להרו אמר בשבוע שעבר ל"גלובס": "אם ארי הרו יפתח פה על אלוביץ', הוא עשוי לסבך עוד יותר את אלוביץ', החשוד בקבלת דבר במירמה בפרשת בזק. הרו מכיר טוב מאוד את מערכת היחסים הקרובה בין נתניהו לאלוביץ' ויודע הרבה מאוד דברים שאחרים לא יודעים. כולם מדברים על מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר בהקשר של אלוביץ', אבל מהרו הוא צריך לחשוש".

אלוביץ', יודגש, שולל את הדברים הללו. עורכי דינו, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, מסרו כי "מדובר בקשקוש גמור. אלוביץ' כלל אינו מכיר את ארי הרו, ומעולם לא דיבר איתו".

תיקונים ששירתו אינטרסים

מה שהחל כחקירת אי-סדרים בעסקת "בזק-yes", הפכה במהרה ל-3 פרשות - האחת עוסקת בחשדות בנוגע להוצאת מסמכים וחומרים מסווגים מישיבות בזק; השנייה - בחשדות בנוגע להתנהלות של בכירים ונושאי משרה סביב עסקאות בעלי עניין - בזק-yes ו-yes-חברת חלל; והשלישית - בנוגע לעבירות דיווח וטוהר המידות של מנכ"ל משרד התקשורת פילבר והעוזרת האישית והיועצת הבכירה שלו, עדי קאהן-גונן, עת קידמו אינטרסים של בזק במשרד התקשורת.

על-פי החשד, פילבר העביר לידי בזק מסמכים מסווגים וכן ניירות עמדה פנימיים, תכתובת ומסמכים מדיונים בין-משרדיים. זאת עשה בשיטתיות ובהסתרת העניין מבעלי תפקידים במשרדו. בזק, מהצד השני, נהגה על-פי החשד להעביר לפילבר תיקונים למסמכים הללו, שהתקבלו ואף קיבלו ביטוי משמעותי בתוצרים הסופיים. התיקונים שירתו, על-פי החשד, את טובת בזק ואת האינטרסים הכלכליים שלה ושל החשודים האחרים.

בפרשה זו, בה נחשדים פילבר, שאול ואור אלוביץ', הנדלר ושורר, בחשד לקידום אינטרסים של בזק במשרד התקשורת, שימש לכאורה פילבר "חפרפרת" שהעבירה מידע לבזק. "החפרפרות" בפרשה המקבילה הנחקרת היו, לכאורה, הנדלר ויוכלמן, שהעבירו לבעל השליטה בבזק אלוביץ' מידע בנוגע לעסקאות בזק-yes ו-yes-חברת חלל, וסייעו לו לקדם אותן.