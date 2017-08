בזמן ש-yes והמנכ"ל שלה, רון אילון, נתונים בחקירת רשות ניירות ערך והחשדות החמורים שעלו במהלכה, לאחרונה הוגשה נגדם תביעה נגדית גם על ידי RGE, שלה סכסוך מתמשך עם חברת הלוויין משלהי 2016. התביעה נוגעת לבעלות על התכנים ששודרו בערוץ הילדים של RGE, שממנו נפרדה yes בינואר 2017.

בתביעה שכנגד, שהוגשה בחודש שעבר לבית המשפט המחוזי בתל באבי על ידי החברה שבבעלות לן בלווטניק, אביב גלעדי ואודי רקנאטי - ומחזיקה גם בערוץ 10 ובערוצי ספורט 5 - היא דורשת להורות ל-yes להסיר מספריית ה-VOD שלה את כל תוכני הפקות המקור לילדים שעדיין משודרים בה, בהתאם לפרשנות של yes למצב המשפטי בין החברות. מדובר בתכנים הכוללים סדרות ילדים ונוער כמו "שוברי גלים", "מריו" ו"אליפים".

בנוסף טוענת RGE בכתב התביעה כי yes קיזזה סכומי עתק בהיקף של 21.6 מיליון שקל המגיעים לה - ובהם 6 מיליון שקל דמי יציאה שלהם מחויבת yes במסגרת ההסכם במקרה של הורדת ערוץ הילדים - והיא מסרבת להעבירם מאז הורדת הערוץ.

קצת רקע: בסמוך לפרידה של yes מ-RGE התגלה דבר קיומו של מה שכונה "נספח צד" או "מסמך סודי" שנחתם בין הצדדים במהלך הסיכום על החוזה האחרון ביניהם, בדצמבר 2012. לטענת RGE, משמעותו של המסך היא כי למרות מה שנכתב בחוזה המקורי, yes למעשה מוותרת על כל זכויותיה על הפקות המקור ש-RGE ביצעה עבורה מרגע הורדת ערוץ הילדים. ב-yes לעומת זאת טוענים כי המסמך התייחס רק להפקות המקור המשותפות (אלה שמשודרות גם בערוץ הילדים שלה וגם בערוץ המקביל של הוט), וכי בכל הנוגע להפקות הבלעדיות שבוצעו עבורה, היא מחזיקה בזכויות עליהן למשך 10 שנים.

הסכסוך סביב הנושא כבר הגיע להכרעה של בית המשפט בראשית 2017, אז ביקשה yes מה שמכונה בשפה המשפטית "צו עשה". כלומר, צו שיורה ל-RGE להעביר לה באופן מיידי את יתרת הפרקים של הפקת המקור הפופולרית "אובוי", שבשל הסכסוך הקרנתה הופסקה באמצע.

בית המשפט המחוזי החליט בסופו של דבר לא להורות ל-RGE להעביר ל-yes את פרקי הסדרה באופן מיידי, אך לא הכריע בסוגיה העקרונית - למי שייכות הפקות המקור. לאור הקביעה הזאת ב-yes החליטו להמשיך לשדר את כל הפקות המקור שהועברו לידיה לפני פרוץ הסכסוך, ובמקביל ממתינים הצדדים להכרעה העקרונית.

בשלב זה, החליטו ב-RGE להגיש תביעה נגדית שבה הם דורשים להפסיק את השימוש שעושה yes בהפקות המקור שלה. "yes - ובפרט מנהלה רון אילון שעמו סוכמו הדברים - מודעים כמובן להתחייבות שלקחה על עצמה החברה (להפסיק לשדר את הפקות מקור עם הורדת הערוץ). אלא שנוכח הפוטנציאל העצום הטמון בתכוניות ערוץ הילדים היא מבקשת לנצל לטובתה, בחוסר תום לב מובהק, את חוסר הבהירות הקיימת (כביכול) במסמך... (מסמך שהחלק הרלוונטי בו נוסח על ידי מר אילון ובאי כוח yes)".

נראה שלא במקרה מוזכר אילון בשמו פעמיים במהלך הפסקה הזאת בכתב התביעה. אפשר להניח כי ב-RGE מקווים שכעת, כשמעל אילון מרחפים חשדות כבדים וחמורים בהרבה, גם עדותו בעניין הנספח הסודי, שבה ינסה לשכנע את השופט כי מה שנכלל בו אינו נוגע להפקות הבלעדיות, תישמע אחרת.

"התנהלות בריונית וחד-צדדית"

עניין מעניין נוסף בתביעה נוגע למחלוקת הכספית שבין שני הצדדים. כפי שמציינים ב-RGE, לאחר שבית המשפט נמנע מלהורות לחברה להעביר לידי yes את פרקי "אובוי", החליטו בחברת הלוויין לקזז את הסכומים שכבר שילמו על הסדרה מסכומים אחרים שהיה עליה להעביר ל-RGE.

בינואר נשלח מכתב מטעם חברת הלוויין ל-RGE בו נכתב כי לאור העובדה שלא הועברו לידיה, בין היתר, כל פרקי "אובוי" שעבורם שילמה yes למעלה מ-10 מיליון שקל, החליטו בחברה לקזז סכומים אלה ואחרים מחובות שיש לה כלפי RGE. באותו שלב, כאמור, עמדו חובותיה של yes כלפי RGE, על פי התביעה, על 21.6 מיליון שקל.

"מובן מאליו כי התנהלותה של yes הינה התנהלות בריונית וחד-צדדית המנוגדת לדין", נכתב בתביעה. לטענת RGE, לא רק ש"הודעת הקיזוז עומדת בניגוד גמור לקביעת בית המשפט... אלא שמדובר בהודעת קיזוז המנוגדת הן לדין הפרוצדורלי והן לדין המהותי".

אגב, ממכתב התגובה שנשלח באותו החודש על ידי RGE עולה כי yes ביצעה את מהלך הקיזוז בזמן שהצדדים עדיין ניהלו את הליך הגישור שלהם באמצעות השופטת הילה גרסטל. "התנהלות זאת מעידה כי פניה של yes אינן מופנות לפתרון המחלוקת אלא להסלמתה", כתב אז המנכ"ל המשותף של RGE, ירון שגב, לאילון במכתב תגובה שצורף גם הוא לתביעה.

מ-yes נמסר בתגובה: "הזכויות להפקות המקור הבלעדיות שייכות ל-yes וכל טענה אחרת שמנסה שוב ושוב RGE במצוקתה להעלות היא מטעה ומתעלמת מהחלטת בית המשפט אשר דחה את עמדתה של RGE בעניין זה".

מ- RGE נמסר: "אנו משוכנעים שבית המשפט יבחן את כל העובדות ויקבל את עמדתנו".

המספרים שמאחורי הסכסוך היצרי בין yes ל-RGE נחשפים

במסגרת התביעה שכנגד שהגישה RGE לבית המשפט, מפורטים גם ההסכמים שנחתמו בין שני הגופים והיו תקפים ל-2012-2016. ההסכמים שהוגשו לבית המשפט נחתמו בנוסח מחודש בדצמבר 2012, אך למעשה הם היו תקפים כבר לתקופה שהחלה באפריל אותה שנה, ואמורים היו להסתיים בסוף 2018. בהסכמים נקבע של-yes יש נקודת יציאה בסוף 2016, ותמורת 6 מיליון שקל היא יכולה להשתחרר מהחוזה, וכך אכן עשתה החברה בסופו של דבר.

ההסכמים הללו מעניינים משום שהם חושפים טפח מתוך תעשייה שברובם המוחלט של המקרים המספרים בה נותרים חסויים. ההסכמים בין שתי החברות כוללים שלושה נדבכים מרכזיים. yes שילמה ל-RGE מדי שנה עבור הפקת ערוץ הילדים, ובנוסף היא שילמה לה עבור מה שמכונה ההפקות המשותפות (תוכני ערוץ הילדים ששודר גם בהוט וגם ב-yes), וההפקות הבלעדיות ששודרו רק בערוץ הילדים של yes. אלה האחרונות, עומדות כעת במרכזו של הסכסוך המשפטי.

לגבי הפקת הערוץ, בחוזה נקבע כי yes תשלם ל-RGE מדי שנה 11.86 מיליון שקל. מאחד הסעיפים המעניינים בהסכם עולה כי אף שערוץ הילדים מוצע בחבילת הבסיס ולקוחות yes אינם משלמים עליו ישירות (בניגוד למה שקורה בערוצי הפרימיום, למשל בתחום הספורט, אז הצדדים חולקים ביניהם את ההכנסות), במקרה ש-yes תרשום ירידה בכמות המנויים הכללית שלה, הדבר יבוא לידי ביטוי גם בגובה התשלום שיועבר ל-RGE. כך, לפי ההסכם אם מצבת המנויים של yes תפחת בחישוב שנתי ב-5% ומעלה, התשלום שתקבל RGE יפחת ב-75% מהירידה במספר המנויים. כלומר, אם מספר המנויים פחת ב-5% התשלום ל-RGE יפחת ב-3.75%. אם מספר המנויים יפחת ב-10%, התשלום יפחת ב-7.5% וכן הלאה.

בתקופת ההסכם לא נרשמה ירידה במצבת המנויים של yes, אבל ייתכן שניתן להסיק מכך שכשאנחנו קוראים בתקופה האחרונה על ירידה בהיקף המנויים של yes והוט, לפחות בחלק מהמקרים הדבר בא לידי ביטוי גם בירידה בהוצאה שלהם על תוכן. אגב, במקרה של עלייה בכמות המנויים מעבר לנתון ההתחלתי ביום חתימת החוזה, RGE לא הייתה זכאית לתשלום גבוה יותר.

ערוץ נוסף ש-RGE סיפקה ל-yes הוא ערוץ לוגי, המשדר תוכניות מדע והעשרה לילדים ולנוער. הערוץ הזה אינו נכלל בחבילת הבסיס, ולפי ההסכם בין החברות הן חולקות בהכנסות שמתקבלות ממנוייו. בשנה הראשונה לחוזה, 2013, זכתה yes ל-60% מההכנסות ו-RGE ל-40%, ובהמשך חלוקה הייתה של 50%-50%. בהסכם נכתב כי yes רשאית לספק את הערוץ לכל עובדי החברה בלי לשלם על כך ל-RGE, וכן לעד 2,800 מנויי האנלימיטד, החבילה הכוללת את כל הערוצים.

רווחי הפקה בגובה 10%

yes והוט מחויבות רגולטורית להשקיע מדי שנה 8% מהכנסותיהן בהפקות מקור. את המחויבות הזאת הן מממשות בשני מסלולים. 50% מהסכום הן מחויבות להוציא לחברות חיצוניות שמפיקות עבורן ערוצים (כמו RGE שהפיקה את ערוץ הילדים) ו-50% מהסכום מושקע בערוצי הבית (כמו yes דוקו). בשני המקרים הערוץ אינו מפיק בעצמו את התכנים, או לפחות לא את כולם, אלא פונה לחברות הפקות שהן אלה שמפיקות בפועל את התכנים.

במסגרת המחויבויות הרגולטוריות שנוגעות להשקעה בתכנים - שהן רבות וסבוכות - שתי החברות מחויבות להשקיע 27.5% מכלל השקעתן בהפקות מקור, בהפקות מקור המיועדות לילדים ולבני נוער. ואולם, בפועל גם הוט וגם yes מנתבות לתוכן הילדים סכומים גדולים בהרבה. yes למשל השקיעה ב-2014 כמעט 60 מיליון שקל בהפקות לילדים ולנוער ואלה היוו כ-45% מכלל השקעותיה בהפקות מקור.

כפי שניתן לראות מההסכם, נתח לא קטן מהמחויבות הזאת יצא לפועל דרך RGE, שלה מותר לגזור קופון של 10% מהסכומים הללו בדמות "רווח הפקה". על פי ההסכמים בין החברות, yes ניתבה מדי שנה 8.4 מיליון שקל למה שמוכנה "הפקות משותפות" בערוץ הילדים. כלומר, תוכניות ש-RGE דאגה להפיק עבור הערוץ ושודרו גם ב-yes וגם בהוט (וכמובן שבמקביל גם הוט שילמה את חלקה עבורן).

סכום גדול יותר השקיעה yes בהפקות הבלעדיות, ששודרו רק ללקוחותיה. הפקות אלה הן אחד מכלי הבידול המרכזיים של yes ושל הוט, בעבר בין שתי החברות הוותיקות וכיום יש להן תפקיד גם בשימור מנויים שמעוניינים לעבור לחבילות הזולות יותר שמציעות סלקום ופרטנר.

על פי ההסכם עם RGE, yes העבירה לחברה 13 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2013 ו-2014 על מנת שזו תפיק לה תכנים בלעדיים. ב-2015 גדל הסכום ל-15 מיליון שקל, וב-2016 הוא עלה עוד ל-16.6 מיליון שקל. אם yes לא הייתה מנצלת את נקודת היציאה שלה בתום אותה שנה, זה הסכום שהיא הייתה מעבירה ל-RGE גם ב-2017 וב-2018.

כלומר, ב-2016, השנה האחרונה לקיום ההסכם, העבירה yes באמצעות RGE 25 מיליון שקל ממחויבויות ההפקה שלה, ו-RGE גזרה מהן רווח של 2.5 מיליון שקל. במקביל, כאמור, פעלה RGE באופן דומה גם מול הוט (שצפויה להיפרד מערוץ הילדים ב-2018), ואפשר להניח שרשמה שם רווחי הפקה בהיקפים דומים.