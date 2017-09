אחרי הסדר החוב הגדול: קבוצת אלון יוצאת להנפקה

הנפקת קבוצת אלון בבורסה בת"א יוצאת לדרך. פחות מחמישה חודשים לאחר השלמת הסדר החוב בחברה, מתקרבת החברה לביצוע אחד השלבים המרכזיים בו - גיוס של לפחות 120 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור לפי שווי מינימלי של 200 מיליון שקל אחרי הכסף.

אמש פרסמה קבוצת אלון תשקיף להנפקת מניות חדשות לציבור בבורסה, שיהוו לאחר ההנפקה כ-60% מהון המניות של החברה. בנוסף, כחלק מהסדר החוב שהושלם כאמור השנה, יקבלו מחזיקי האג"ח של החברה כ-25% ממניותיה לאחר ההנפקה. כך, שבעלי המניות הקיימים, קרי שרגא בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים, יישארו עם החזקה של 13.7% בלבד מהחברה. את היתרה - 1.3% מהמניות - יקבלו המנכ"ל אבי גפן והיו"ר שוקי אורן.

את ההנפקה תוביל חברת דיסקונט חיתום בראשות צחי סולטן, כאשר המטרה היא להתחיל בפגישות עם משקיעים מוסדיים (רוד שואו) עוד לפני ראש השנה כדי להשלים את ההנפקה לפני יום כיפור. יש לציין כי הסדר החוב של קבוצת אלון קובע שאם החברה לא תשלים גיוס של לפחות 120 מיליון שקל עד ל-1 באוקטובר, תועבר הבעלות המלאה בחברה לידי מחזיקי האג"ח.

קבוצת אלון היא חברת החזקות שספגה טלטלות רבות בשנים האחרונות בעקבות מינוף גבוה ושחיקה בערך נכסיה.

בין השאר, נאלצה הקבוצה להתמודד עם קריסת החברה הנכדה מגה קמעונאות, שהובילה את קבוצת אלון לאבד את השליטה בה ובחברת רבוע כחול נדל"ן.

קבוצת אלון בונה על הגז

מתשקיף החברה עולה כי לאחר השלמת הסדר החוב, עמדה בסוף יוני יתרת החוב למחזיקי האג"ח על 1.5 מיליארד שקל. בנוסף לכך נותרו לקבוצת אלון חובות של 30 מיליון שקל לבנק הפועלים ושל 103 מיליון שקל למס הכנסה.

את החובות הללו אמורים לשרת ארבע נכסים מרכזיים, אחד שיוחזק לטווח ארוך, אחד לטווח של כשנתיים ועוד שני נכסים נוספים המיועדים למימוש בחודשים הקרובים. יש לציין, כי כל מכירה של נכס תשמש לפירעון מוקדם של חוב למחזיקי האג"ח.

לדעת המנכ"ל גפן, בצירוף המזומנים בקופה ותמורת ההנפקה, יעמוד השווי הכלכלי של נכסי קבוצת אלון על כ-2 מיליארד שקל, וזאת לעומת היקף התחייבויות של כ-1.6 מיליארד שקל. כתוצאה מכך, השווי הכלכלי הנקי של נכסי החברה (NAV) יעמוד על כ-400 מיליון שקל.

הנכס שקבוצת אלון מתכננת להמשיך ולהחזיק בטווח הארוך הוא 79.6% ממניות חברת אלון חיפושי גז, שמחזיקה ב-4% ממאגר תמר. אלון גז נסחרת בבורסה לפי שווי של כ-840 מיליון שקל, כך ששווי ההחזקה של קבוצת אלון בה מסתכם בכ-670 מיליון שקל. עם זאת, לדעת בכירי החברה מגלם שווי זה דיסקאונט מהותי ביחס לערך האמיתי הגלום בהחזקה של 4% מתמר.

"עסקאות קודמות שבוצעו לאחרונה עם הראל ותמר פטרוליום, מצביעות על כך שהשווי הכלכלי של החזקת קבוצת אלון (בשרשור) במאגר תמר עומד על למעלה מ-900 מיליון שקל", מדגישה החברה. כך למשל, העסקה שעשתה נובל עם הראל, שיקפה שווי של 123 מיליון דולר לכל 1% במאגר, בעוד שהנפקת תמר פטרוליום שיקפה שווי נמוך יותר של כ-110 מיליון דולר לכל 1% במאגר.

הנכס אותו מעוניינת קבוצת אלון להחזיק לטווח של כשנתיים, הוא 6 מיליון מניות של חברת בתי הזיקוק האמריקאית דלק US (כ-7.4% מהחברה) בעלות שווי שוק של 154 מיליון דולר (540 מיליון שקל). למחזיקי האג"ח קמה לאחרונה הזכות לדרוש מימוש מיידי של החזקה זו, אולם באסיפה שהתקיימה החליטו המחזיקים שלא לפעול למימוש המניות עד קבלת החלטה אחרת בנושא, שתגיע כנראה אם תירשם שחיקה מהירה במחירי מניית דלק US.

שני הנכסים הנוספים שמחזיקה קבוצת אלון ושמיועדים למכירה בחודשים הקרובים, הם 8% ממניות רשת תחנות התדלוק דור אלון ו-56.8% ממניות חברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים, שמחזיקה ב-51% ממניות החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6 ואת מנהרות הכרמל.

במסגרת התשקיף, פרסמה קבוצת אלון גם תזרים חזוי לשנתיים הקרובות, ועל פיו היא צופה לקבל עד סוף 2017 תמורה נטו של כ-196 מיליון שקל ממכירת החזקותיה בישראל קנדה ובדור אלון. בהנחה שמניות דור אלון יימכרו במחיר השוק שלהן (כ-70 מיליון שקל), הרי שעל ההחזקה בישראל קנדה מצפה קבוצת אלון לקבל כ-126 מיליון שקל, המשקף שווי חברה של 222 מיליון שקל.

על פי התשקיף, סיימה ישראל קנדה את 2016 עם רווח נקי של 42 מיליון שקל, כאשר במחצית הראשונה של 2017 גדל הרווח הנקי שלה ב-9% ל-24 מיליון שקל.

בנוגע להחזקה בדור אלון, מציינת קבוצת אלון כי מוקדם יותר השנה הוגשה כנגדה תביעה בנושא מצידה של החברה הבת לשעבר, אלון רבוע כחול, שנמצאת כיום בעלות מוטי בן משה. לפי התשקיף, טען בן משה כי אותן מניות נמכרו מרבוע כחול לקבוצת אלון בעסקה שלא אושרה כדין, ולכן תבע את קבוצת אלון בדרישה שהן יוחזרו לרבוע כחול בתמורה לאותו הסכום ששולם עבורן בעבר - 50 מיליון שקל.

זאת כאשר שווי המניות כיום עומד כאמור על 70 מיליון שקל. קבוצת אלון התנגדה ובדיון בביהמ"ש שהתקיים בחודש יולי נקבע כי הנושא יעבור לגישור בפני השופט בדימוס בועז אוקון.

ההוריקן עזר לדלק US

את קבוצת אלון מובילים, כאמור, המנכ"ל אבי גפן והיו"ר שוקי אורון, שמונו לתפקידם בחודשים האחרונים. מהתשקיף עולה כי שכרו הקבוע של גפן עומד 85 אלף שקל (ברוטו), בעוד שאורן זוכה לדמי ניהול חודשיים של 30 אלף שקל הצמודים למדד המחירים לצרכן. עם זאת, בקבוצת אלון מדגישים כי כל עוד ימשיך גפן לכהן במקביל גם בתפקיד יו"ר החברה הבת אלון גז, הרי שהיא תישא בחלק מעלות שכרו באמצעות גז דמי ניהול חודשיים של 25 אלף שקל שתשלם לקבוצת אלון.

לדעת גפן, קיים פוטנציאל השבחה מהותי בשנתיים הקרובות בדלק US, לאחר שזו השלימה לפני כחודשיים את רכישת מלוא הבעלות בחברת אלון USA בעסקת מניות.

החברה הממוזגת מפעילה ארבעה בתי זיקוק בטקסס, לואיזיאנה וארקנסו, ומחזיקה בעוד שלושה בתי זיקוק בקליפורניה שפעילותם הופסקה ב-2012. שני בתי הזיקוק שלה בטקסס ממוקמים הרחק ממימי מפרץ מקסיקו - אחד בעיר טיילר והשני בעיר ביג ספרינג, ולכן לא נפגעו כלל מסופת ההוריקן הארווי שפקדה את האזור בחודש שעבר.

לדברי גפן, שגם משמש כדירקטור בדלק US, ההוריקן עזר לחברה מאוד. "בארה"ב נפגעו בערך 17% מכושר הייצור של זיקוק הדלק. באזור של יוסטון ובאזור העיר קורפוס קריסטי נסגרו בסופה כל בתי הזיקוק - חלקם מהגדולים ביותר בארה"ב. גם הצנרת נסגרה ואחר כך כמובן לוקח כמה ימים להפעיל מחדש את כל המערך הזה. אצל דלק US שום דבר לא נפגע ויש מלאי לשבעה ימים גם אם היה קורה משהו.

"בעקבות הסופה המחירים עלו לכ-28 דולר לחבית בנזין ולכ-24 דולר לסולר, לעומת 11 דולר לחבית בימים רגילים. זה המון. ככה שהיה גם חוסר בכושר זיקוק וגם חוסר בתזקיקים, בעוד שדלק US עבדה בתפוקה מלאה בכל בתי הזיקוק שלה. וזה אמור להתבטא בתוצאות גם של אוגוסט וגם של תחילת ספטמבר, עד שהמצב יחזור לשגרה. אבל הרבעון השלישי אמור בגלל זה לבלוט מאוד לטובה".

"בדלק US אני רואה את המנוע ואת מה שמעניין משקיעים לקנות מניות בהנפקת קבוצת אלון. והסיפור פה זה המינוף שקבוצת אלון מעניקה על ההשקעה בדלק US, כי אם המשקיעים בהנפקה קונים 60% בקבוצת אלון ב-120 מיליון שקל, שהם 35 מיליון דולר, אז הם מקבלים חשיפה ל-6 מיליון מניות דלק US שבידי החברה שנסחרות סביב 25 דולר למניה, כלומר שווי של כ-150 מיליון דולר.

במסגרת הזימון לאסיפות בעלי המניות שזומנו לאשר את המיזוג בין דלק US לאלון US, פרסמו שתי החברות את תחזית ה-EBITDA של כל אחת מהן בנפרד לחמש השנים הקרובות, וזה בלי להתייחס ליתרונות המיזוג ביניהן.

לפי אותן תחזיות, כל אחת מהן אמורה ב-2019 לרשום EBITDA של 350-400 מיליון דולר, כאשר המיזוג ביניהן אמור לייצר עוד 100 מיליון דולר בשנה מסינרגיה ביניהן. כך שהגענו ל-EBITDA של 900 מיליון דולר בשנה לחברה הממוזגת.

גפן מצפה לזינוק במניית דלק US

בנוסף, יש את המהלכים שיזם עוזי ימין, יו"ר ומנכ"ל דלק US, להעביר לחברה הבת דלק לוג'יסטיקס את פעילות מסופי החלוקה של אלון USA.

גפן: "נכון. רמות המכפילים על ה-EBITDA שמקבל תחום הזיקוק בארה"ב עומד על בערך 4-5, בעוד שהמכפילים על ה-EBITDA בתחום הלוגיסטיקה הם בערך 9-10. ככה, שאותו EBITDA של הפעילות הלוגיסטית של אלון USA, שנמצא כרגע תחת חברת הזיקוק ומקבל מכפיל של 4-5, יקבל מכפיל כפול כשהוא יירד לשותפות דלק לוג'יסטיקס".

"ככה שלהבנתי, אחרי שכל מהלכי המיזוג יושלמו, נראה מהם תוספת של כ-1 מיליארד דולר לשווי של דלק US (שנסחרת כיום לפי שווי של כ-2.1 מיליארד דולר, ע"כ). סיום התהליך אמור להיות באמצע 2018, ולכן כשאני אומר שתוך שנה וחצי עד שנתיים המניה של דלק US יכולה להיסחר סביב 40 דולר ואפילו יותר מזה, זה מבוסס על יעילות, סינרגיה, תוספת ל-EBITDA ושינויי המכפילים.

"במונחי מניה, מדובר על תוספת של 11-12 דולר למניה (לעומת כ-25 דולר כיום, ע"כ), ואז מצבה של קבוצת אלון כבעלת מניות הוא אחר, וזה מה שאני גם אומר למחזיקי האג"ח.

"בעצם כל הפוטנציאל הולך למי שיקנה מניות בהנפקה, כי אם בעוד שנה וחצי נמכור את מניות דלק US במחיר של 40 דולר למניה, נקבל עליהן 240 מיליון דולר, שהם 950 מיליון שקל מתוך חוב של 1.6 מיליארד שקל.

"זה יביא לפירעון מרבית החוב ויהפוך את אלון לחברה רגילה מבחינת רמת החוב שלה. זאת הסיבה לאופטימיות שלי, שאם זה יקרה, הרי שהמשקיעים החדשים יוכלו להרוויח כאן הרבה מאוד כסף".

- ואיך תסגרו את הדיסקאונט באלון גז?

"יש כל מיני אפשרויות. אפשר למשל למכור עוד 10% מאלון גז כדי שהמניה שלה תיכנס למדדים המובילים בבורסה. רק כדי להבין, כיום אלון גז נסחרת בשווי של 840 מיליון שקל כשהיא מחלקת דיבידנד של 100 מיליון שקל בשנה. אז תחשוב על תשואת הדיבידנד בשווי הנוכחי".

- אבל אין רצון למכור את ההחזקה כולה?

"אין רצון. נישאר עם מניות אלון גז ונפעל עם מה שיש. נוכל לעשות כל מיני דברים בתחום האנרגיה, כמו למשל להגדיל את ההחזקה שלנו במאגר תמר. יש לי כל מיני רעיונות בנושא, אפילו לנסות למזג את אלון גז עם תמר פטרוליום".