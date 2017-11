חברת חקירות של בוגרי המוסד ריגלה אחרי קרבנות ויינסטיין

המפיק ההוליוודי הארווי וויינסטין, שעשרות נשים מאשימות אותו באונס ובהטרדות מיניות, שכר חברות חקירות, ובכללן חברת החקירות הישראלית בלק קיוב (Black Cube) מיסודם של בוגרי המוסד, כדי לרגל אחר קורבנותיו ואחר עיתונאים במאמץ להחניק האשמות פוטנציאליות נגדו. כך חושף המגזין "ניו יורקר" בכתבת תחקיר שכותרתה היא: "צבא המרגלים של הארווי וויינסטין".

התחקיר נשען על עדויות של שבעה אנשים שהיו מעורבים ישירות במיזם הריגול של המפיק, ועשרות דפי מסמכים. חברת חקירות אחרת שגייס וויינסטין היה קרול (Kroll), אחת מחברות המודיעין התעשייתי הגדולות בעולם.

לדברי "ניו יורקר", מנהלים את בלק קיוב בעיקר בוגרי המוסד וסוכנויות מודיעין ישראליות אחרות. החברה מחזיקה סניפים בתל-אביב, לונדון ופריס ומציעה ללקוחותיה שירותי עובדים, שמתוארים כסוכנים "מנוסים ביותר, שהוכשרו ביחידות עילית של צה"ל ובגופי מודיעין ממשלתיים", על פי מידע שמספקת החברה ללקוחות פוטנציאליים.

המגזין כותב, כי שני חוקרים פרטיים של בלק קיוב,אשה וגבר, שהשתמשו בזהויות בדויות, נפגשו עם השחקנית רוז מקגואן במאמץ לחלץ מפיה מידע. (לימים אכן האשימה מקגואן את וויינסטין באונס). האשה בצמד החוקרים הציגה את עצמה כפעילה למען זכויות נשים והקליטה בחשאי לפחות ארבע משיחותיה עם השחקנית.

אותה חוקרת נפגשה פעמיים גם עם עיתונאית במאמץ להוציא מפיה מידע על זהות נשים שמתכננות לדבר עם התקשורת ולחשוף את מעללי המפיק. בשיחה עם העיתונאית השתמשה החוקרת בזהות בדויה אחרת ורמזה שהיא בעצם אחת מהקרבנות של וויינסטין, מגלה "ניו יורקר". על פי הדיווח, היו מקרים שעיתונאים, שקיבלו הנחיות מוויינסטין, "ראיינו" נשים מסוימות ודיווחו לוויינסטיין על תוכן השיחות.

המטרה המפורשת של החקירות – כפי שפורטה בחוזה עם בלק קיוב, שנחתם ביולי – היתה למנוע פרסום האשמות נגד וויינסטין. בסופו של דבר, האשמות אלה פורסמו בתחקירים ב"ניו יורק טיימס" וב"ניו יורקר". במהלך השנה, הורה וויינסטין לחברות החקירות ששכר לקבץ מידע על עשרות נשים ולהכין דיוקנאות פסיכולוגיים שלהן. לעיתים התמקדו דו"חות אלה בחיי המין של הנחקרות או בפרטים אחרים של חייהן האישיים.

על פי הדיווח החדש ב"ניו יורקר", פיקח וויינסטין אישית על התנהלות החקירות. הוא אף גייס אנשים שעבדו למענו בהפקות בעבר ואלה ליקטו בעבורו מידע ואף ניהלו שיחות טלפוניות עם נשים, שלדברי כמה מקורות נשאו אופי מאיים.

בכמה מקרים, התנהל מיזם החקירות באמצעות פרקליטיו של וויינסטין. אחד מהם הוא עורך-הדיין הנודע דייוויד בויז, שייצג בזמנו את את המועמד הדמוקרטי לנשיאות אל גור במחלוקת עם המועמד הרפובליקאי, ג'ורג' בוש, על תוצאות הבחירות ב-2000. (גור הפסיד). בויז חתם אישית על החוזה עם בלק קיוב במאמץ לחשוף מידע עם פוטנציאל למנוע את פרסום התחקיר על וויינסטין ב"ניו יורק טיימס". (במקביל, אגב, ייצג המשרד של בויז את "ניו יורק טיימס" בפרשות אחרות, לרבות תביעה על הוצאת דיבה נגד העיתון).

בויז אישר, כי משרדו אכן חתם על ההסכמים עם בלק קיוב ועם קרול, שילם את שכרן וקיבל את הדיווחים של אחת מהן והעבירם לוויינסטין. בויז הודה, שמעורבות המשרד שלו בפרשה היתה טעות. "לא היינו צריכים לחתום על הסכמים עם חוקרים פרטיים שלא אנו בחרנו ושלא ניהלנו את מאמציהם", הוא אמר ל"ניו יורקר".

המגזין מפרט כיצד אחת מהסוכנות של בלק קיוב חדרה לחייה של מקגואן. במאי 2017 , קיבלה השחקנית אי-מייל מחברת לייצוג סופרים שנועד להציג לפניה את את "דיאנה פיליפ, סגנית מנהל חברת ראובן קפיטל פארטנרס, חברה לונדונית לניהול השקעות שמתמחה בפרוייקטים להגנת הסביבה". "פיליפ" סיפרה למקגואן שהיא משיקה יזמה למאבק נגד אפליית נשים במקומות עבודה וביקשה ממקוגאן (שקנתה לה שם כפעילה למען זכויות נשים) לדבר באירוע חגיגי לרגל השקת המיזם. היא הציעה לה 60 אלף דולר תמורת הנאום המתוכנן.

"אני מבינה שיש לנו הרבה מהמשותף", כתבה "פיליפ" למקגואן לפני פגישתן הראשונה. ל"פיליפ" היה טלפון נייד עם מספר בריטי ומקגואן התרשמה שהיה לה מבטא גרמני. בחודשים הבאים, נפגשו השתיים לפחות שלוש פעמים בבארים של בתי-מלון בלוס-אנג'לס וניו-יורק. "לקחתי אותה לטיילת בווניס (רובע של לוס-אנג'לס) ואכלנו גלידה בעודנו מטיילות", סיפרה השחקנית. היא תיארה את ידידתה החדשה כאשה "נעימה מאוד". הן דיברו באריכות על העצמת נשים. "פיליפ" הודיעה למקגואן שהיא רוצה להשקיע סכום ניכר בחברת ההפקות שלה.

באחת הפגישות שלה עם מקגואן, הציגה "פיליפ" לשחקנית סוכן אחר של בלק קיוב, אדם שהציג עצמו כ"פול", שטען כי הוא עמית של "פיליפ" בראובן קפיטל פרטנרס. המטרה היתה, לדברי מקורות שמצוטטים ב"ניו יורקר", להעביר את מקגואן לידי סוכן אחר שינסה להוציא מפיה מידע נוסף.

ב-10 באוקטובר, פרסם ""ניו יורקר" את התחקיר על וויינסטין, שבו אוזכרה מקגואן. בו ביום כתבה "פיליפ" למקגואן אי-מייל: "היי חמודה שלי, איך את מרגישה? רציתי לומר לך כמה את אמיצה, לדעתי".

למעשה, מדווח עתה "ניו יורקר", "דיאנה פיליפ" היא קצינה לשעבר בצה"ל, ילידת מזרח אירופה ועובדת של בלק קיוב, לדברי שלושה אנשים שמכירים את הנושא. כתבת המגזין שלחה למקגואן תצלום של "פיליפ" והשחקנית זיתה אותה מיד. היא כתבה באי מייל חוזר: Oh my God. Reuben Capital. Diana Filip. No Fucking way

בכתבה ב"נענע" על בלק קיוב, אשתקד, נאמר שהחברה הוקמה בסוף 2010 ע"י "דן זורלא, בעל תואר ראשון בכלכלה מהטכניון ותואר שני בניהול מאוניברסיטת ת"א, שעל פי דיווחים שירת ביחידת מודיעין מסווגת בצה"ל". על פי הכתבה, גייס זורלא את חברו, אבי ינוס, שעל פי עמוד הלינקדאין שלו שירת בצה"ל כקצין תקציבים. אף הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מהטכניון ותואר שני בניהול.

מטרת החברה שהקימו – על פי "נענע" – היתה להיות גרסה אזרחית פרטית לשירותי הביון. הם "גייסו כמנטורים/חברי דירקטוריון/הנהגה רוחנית כמה מהשמות הבולטים ביותר במערכת הביטחון, ובראשם מאיר דגן ז"ל ראש המוסד לשעבר, שכיהן כנשיא החברה".

לדברי "נענע", בדירקטוריון חברים, בין היתר, פרופ' אשר טישלר, נשיא המסלול האקדמי של המכללה למנהל; תא"ל (במיל.) מתי לשם, זוכה פרס ישראל לביטחון ב-1997; סא"ל (במיל.) גולן מלכה, לשעבר סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בנייס; איתיאל מעיין, ראש מערך טכנולוגיה בעיריית ת"א; ואנשי צבא לשעבר בתחומי המודיעין והסייבר ששמותיהם לא פורסמו.