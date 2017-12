RGE, בעלת ערוץ הספורט, ביקשה לאחרונה מבית המשפט לחייב את yes לשלם לה מדי חודש 4.25 מיליון שקל עבור זכויות השידור הנוספות שרכשה, שהתשלום עבורן נתון במחלוקת זה יותר משנה. בשבוע שעבר החליטה שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ארנה לוי, שלא להיענות לבקשה, וקבעה כי נושא התשלום יוכרע רק לאחר שהמומחה שמונה על-ידי בית המשפט יקבל החלטה בנושא.

ב-RGE טענו כי ללא תשלום זה "קיים ספק ניכר בדבר יכולתה של החברה לממן את פעילותה ממקורותיה ובכך גם לעניין יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה".

עוד נטען בפנייתה כי כבר כעת נאלץ הערוץ לפנות לגורמים חוץ-בנקאיים לקבלת מימון, וכי הבנקים המלווים של הערוץ הודיעו לו לאחרונה כי "ככל שהעניין לא ייפתר לאלתר", הם ייאלצו להתחיל לבצע פעולות בעניינו. חלק מהטענות הללו כבר הועלו על-ידי RGE בדיונים באפריל השנה, אך עד כה היו חסויים, וחלקם הועלו רק באוקטובר האחרון.

ערוץ הספורט

כזכור, בין yes ובין RGE פרץ בסוף 2016 סכסוך עסקי סביב הזכויות החדשות שרכש ערוץ הספורט. RGE טוענת כי חלקה היחסי של yes בעלות השנתית של הזכויות החדשות שרכשה עומד על 51 מיליון שקל בשנה, ומכאן דרישתה כי yes תשלם לה כאמור 4.25 מיליון שקל בחודש. מנגד, ב-yes טוענים כי על-פי ההסכם בין הצדדים שנחתם ב-2012, היא אינה מחויבת לשלם ל-RGE עבור תכנים חדשים שנוספים לערוץ, וכי כבר כיום הם משלמים לה 61 מיליון שקל בשנה עבור ערוצי הספורט.

בינתיים בית המשפט כבר קבע כי על yes להעביר ל-RGE לפחות 22 מיליון שקל, אך התמשכות הסכסוך בין הצדדים, שכבר התפצל לכמה אפיקי משנה ומערב בתוכו גם את הרגולטור, מועצת הכבלים והלוויין, מוביל לטענת RGE לכך שמצבה הכלכלי הפך רעוע, ועל רקע העובדה שלאחרונה החלה עונה נוספת של מפעלי הספורט המצויים במחלוקת, לא ניתן להמשיך במצב שבו yes נהנית מהתכנים הללו מבלי לשלם את מלוא העלות שלהם.

מפנייתה של RGE לבית המשפט בסוף נובמבר עולה כי באפריל צירף ערוץ הספורט את אישור פירמת רואי החשבון BDO זיו-האפט לכך ש"על סמך תזרים המזומנים הצפוי של החברה, והתוספת המשמעותית בעלויות נוכח רכישת זכויות השידור החדשות, קיים ספק ניכר בדבר יכולתה של החברה לממן את פעילותה ממקורותיה, ובכך גם לעניין יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במהלך העסקים הרגיל בשנת 2017, וזאת ככל שלא יוזרמו אליה עשרות מיליוני שקלים נוספים על-ידי בעלי מניותיה".

עוד נכתב כי "ערוץ הספורט אף גילה בשקיפות מלאה כי נוכח המצב הקשה שאליו נקלע והיעדר יכולתו להסתייע באשראי בנקאי, הוא נאלץ בלית-ברירה לפנות לגורמים חוץ-בנקאיים תוך ביצוע עסקאות פקטורינג בריבית גבוהה מאוד (העולה בהרבה על הריבית המקובלת בבנקים), שבמסגרתה שיעבד את הכנסותיו העתידיות מחברת הוט לאותם גורמים מלווים כתנאי לקבלת ההלוואה".

כאמור, באוקטובר האחרון עדכן הערוץ שוב את בית המשפט במצבו הכלכלי הרעוע לטענתו. המשנה למנכ"ל RGE מסר לבית המשפט תצהיר בו נכתב כי "הבנקים המלווים את חברת ערוץ הספורט ומעמידים לה אשראי שוטף הודיעו למנהלי ערוץ הספורט כי ככל שהעניין לא ייפתר לאלתר הם יסגרו את מסגרת האשראי ואף יעמידו את חוב ערוץ הספורט לבנקים לפירעון מיידי".

yes: "בעלי RGE מהעשירים במשק"

ב-yes, לעומת זאת, לא התרגשו מטענותיו של ערוץ הספורט על מצבו הכלכלי, וכינו אותן "טענות ממוחזרות לעייפה, מגמתיות ומסולפות, אשר מועלות על-ידי הערוץ פעם אחר פעם ללא כל ביסוס".

במסמך שהגישה החברה לבית המשפט אף נכתב: "מטרתן של הטענות שהעלה ערוץ הספורט היא להלך אימים על בית המשפט, לזרות חול בעיניו וליצור תחושת דחיפות מלאכותית".

ב-yes מזכירים כי ערוץ הספורט, "שבעלי השליטה בו הם גורמים בעלי איתנות פיננסית רבה ביותר (מדובר בלן בלווטניק, משפחת רקנאטי ואביב גלעדי, י"כ) ואף נמנים עם עשירי המשק", התחייב רק לאחרונה לשלם "יותר מ-70 מיליון שקל לעונה" במכרז שנערך על זכויות השידור של ליגת האלופות.

לעצם העניין שבמחלוקת חוזרת yes על טענתה כי "במהלך תקופת ההסכם החליט ערוץ הספורט, אשר היה מודע היטב להוראות ההסכם ולהוראות הרגולציה - על דעת עצמו וביוזמתו הבלעדית - לרכוש את התכנים הנוספים. או אז הציב הערוץ בפני yes דרישה כספית מופרזת ביותר בדמות תוספת של 63 מיליון שקל בשנה, ולמעשה ביקש להכפיל את התמורה המשולמת לו (כאמור, ב-RGE טוענים כעת כי חלקה של yes בזכויות הנוספות עומד על 51 מיליון שקל בשנה, י"כ)". ב-yes מזכירים עוד כי כבר על-פי ההסכם מאז 2012 הם העבירו לו כ-300 מיליון שקל.

בין yes ל-RGE מתקיימים כאמור זה למעלה משנה כמה סכסוכים שעדיין לא הגיעו לפתרון. שני המוקדים שלהם נוגעים לערוצי ספורט 5 ולערוץ הילדים של RGE, שירד ממסכי yes בראשית 2017. לאחרונה העלתה yes את מיזם הטלוויזיה הזול שלה, "סטינג", שעל רקע היחסים הקשים בין החברות אינו כולל את תוכני ערוצי הספורט של RGE.

מהחברות yes ו-RGE לא נמסרה תגובה.

בית המשפט מינה את ד"ר רועי שלם כמומחה שיקבע תוך שבועות כמה yes צריכה לשלם ל-RGE

פן משמעותי בסכסוך הסבוך בין yes ל-RGE נוגע לכללי הרגולציה. ב-RGE מבקשים זה זמן רב לא להעביר את התכנים שהתשלום עבורם מצוי במחלוקת - ליגת העל בכדורגל ומשחקי מכבי תל-אביב ביורוליג - בערוציה המשודרים ב-yes ולשדר אותם רק בהוט, וכן בסלקום ובפרטנר שממילא אינן כפופות להוראות הרגולציה.

אלא שהוראה היסטורית של מועצת הכבלים והלוויין קובעת כי שידור ספורט בבלעדיות, רק בהוט או רק ב-yes, יכול להתאפשר רק במקרה שבו הזכויות יהיו ניתנות לרכישה על-ידי כל גוף משדר בתנאים מסחריים הוגנים ובלתי מפלים. המועצה היא הגורם המוסמך להכריע בשאלה אם במקרה הנוכחי זהו אכן המצב, אך זו מתמהמהת כבר זמן רב בהחלטתה ואף לא עומדת במועדים שקבעה לה שופטת המחוזי, ארנה לוי.

לאחרונה פורסם ב"גלובס" כי אף שהשופטת לוי הורתה למועצה להכריע בסוגיה עד סוף ספטמבר, מועצת הכבלים והלוויים השיבה לבית המשפט כי אינה יכולה לעמוד בלוח הזמנים שנקבע, בין היתר על רקע העובדה שהיועץ הכלכלי החיצוני של המועצה, ד"ר רועי שלם, עזב את תפקידו ויידרש זמן כדי למצוא לו מחליף.

כעת מתברר כי לפני כחודש קבעה השופטת לוי כי ד"ר שלם ימונה למומחה מטעם בית המשפט ויעזור לו להכריע בסוגיה. מהחלטתה של השופטת עולה כי בערוץ הספורט התנגדו למינויו של שלם, בשל העובדה שעד כה הוא ייעץ בנושא למועצת הכבלים והלוויין, אך השופטת קבעה כי אין בכך כדי להעמידו בניגוד עניינים.

ד"ר שלם, שחשוף לחלק מהמספרים עוד מתפקידו במועצה, יידרש למעשה לייעץ לבית המשפט מהו המחיר "ההוגן והלא מפלה" שעל yes לשלם ל-RGE עבור הזכויות החדשות. לאחר שיהיה נתון כזה, ובית המשפט יאמץ אותו, יהיה אפשר להעמיד את yes בפני האפשרות לשלם את הסכום, ואם היא תסרב, המועצה תוכל לקבוע כי בהתאם לכלליה ניתן להעביר את השידורים רק בהוט.

ל"גלובס" נודע כי ד"ר שלם צפוי לגבש את המלצתו כבר במהלך השבועות הקרובים.