הגולשים מגיבים לטראמפ: הורידו את דירוג המלונות שלו ב-Yelp

האינטרנט לא נשאר אדיש להתבטאויותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לגבי אפריקה, אל סלבדור והאיטי, שאותן כינה לפי הדיווחים "Shitholes" (מקומות מחורבנים): פלטפורמת דירוג העסקים Yelp הוצף בביקורות גולשים על מלונות טראמפ ברחבי ארה"ב, שמכנים אותם "שיטהולס", בתוספת דירוג של כוכב אחד. דירוגו של מלון טראמפ אינטרנשיונל בוושינגטון, שלרוב עומד על 4-5 כוכבים, כבר ירד בשני כוכבים בעקבות המתקפה הממוקדת.

אתר ספלינטר, שדיווח על כך, גם קיבץ כמה ביקורות פרודיות על המלונות שלעגו לטראמפ. משתמש בשם מתיו או כתב למשל: "ביקשתי בקבוק מים, ובמקום זאת האכילו אותי בכפייה בדלי של עוף וב-8 משקאות דיאט קולה. המקום הזה הוא פשוט שיטהול". מייק אס כתב על מלון טראמפ בשיקגו ש"הכריות שעליהן תמונתו של פוטין היו דוחות (off-putting)".

מצוות התמיכה של Yelp נמסר לאתר כי עסקיו של טראמפ נסרקים כדי לאתר "תוכן הקשור לדיווחים בתקשורת", כך שניתן להניח שהפלטפורמה החלה בהסרת הביקורות או שתסיר אותן בקרוב.

גם מנכ"ל Airbnb, בריאן צ'סקי, ראה לנכון להגיב להתבטאות הנשיא, ופרסם בשבת סדרת ציוצים שמעודדים השכרת בתים (דרך Airbnb, כמובן) במדינות שאליהן התייחס טראמפ. הוא צייץ שיש כרגע 75 אלף מארחים במדינות האלה שמרוויחים יחד 170 מיליון דולר, וש-2.7 מיליון אורחים ביקרו במקומות האלה עד היום. בהמשך העלה צ'סקי 3 תמונות של בתים מפוארים שמוצעים בפלטפורמה ונמצאים בהאיטי, גאנה וקניה.

Five years ago, there were 3k hosts across Africa, El Salvador, and Haiti who earned $6M. Today there are 75k hosts who earned $170M.

Another magical place to stay in the beautiful country of Ghana https://t.co/ouKDH8jx5q pic.twitter.com/sjQyvWJDNL

גם הקומיקאי קונאן אובריאן צייץ בטוויטר שיצלם תוכנית בהאיטי בעקבות הערת הנשיא. כזכור, אובריאן צילם תוכנית גם בישראל בשנה האחרונה. האמן רובין בל צייץ בטוויטר תמונה שבה הראה כי הקרין את המילה "שיטהול" מעל הכניסה למלון טראמפ בוושינגטון, בשילוב אימוג'ים תואמים.

Still reeling from @realDonaldTrump’s very negative Yelp review of Haiti, which means I’ll love it. Headed to Haiti later this week to explore and make some new friends. Stay tuned for my report. #ConanWithoutBorders