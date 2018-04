המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח היום (ד') בירידות שערים חדות, כך עולה מהמסחר בחוזים עתידיים על המדדים המובילים. באירופה נרשמות ירידות שערים, כשהבורסה בגרמניה מובילה את הירידות.

הלילה פרסם הבית הלבן את רשימת המוצרים הסיניים עליהם יוטלו מכסים כבדים בארה"ב. זו הייתה ירידת הפתיחה למלחמת הסחר, שיצאה מגבולות ההכרזות הריקות מתוכן של הנשיא דונלד טראמפ ועברה לפסים מעשיים. בתגובה, סין הודיעה מיד על הטלת מכסים מצידה על מוצרים אמריקאים, כשבראשם פולי סויה, כימיקלים וכלי רכב. מובן שנושא כלי הרכב הוא בר-החלפה בסין, אך תעשיית הכימיקלים והחקלאות האמריקאיות מהווים פגיעה בבטן הרכה של בוחרי טראמפ.

טראמפ לא נשאר אדיש להודעת סין וצייץ בטוויטר שלו כי "אנחנו לא במלחמת סחר עם סין, הפסדנו במלחמה הזו לפני הרבה מאוד שנים בגלל האנשים הטיפשים והלא ראויים שייצגו את ארה"ב... אנחנו לא יכולים לתת לזה להימשך".

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!