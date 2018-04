למרות הנעילה הירוקה בארה"ב: מגמה מעורבת במסחר באסיה

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בשעות אלו במגמה מעורבת, וזאת על רקע הנעילה החיובית בוול סטריט אמש ועל רקע החשש המתגבר בשווקים ממלחמת סחר בין ארה"ב לסין. החוזים העתידיים בארה"ב מאותתים על מגמה חיובית בפתיחת המסחר בארה"ב.

את המגמה האדומה בשווקי אסיה מובילות הבורסות בסין והבורסה בניו-זילנד וביתר המקומות נרשמת מגמה ירוקה (בעיקר: יפן, אוסטרליה מלזיה ותאילנד).

היום בגזרת המאקרו באירופה יתפרסם מדד מנהלי הרכש בספרד, איטליה, צרפת ובריטניה.

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין: הבית הלבן פרסם את רשימת המוצרים הסיניים עליהם יוטלו מכסים. זו הייתה יריית פתיחה מחודשת למלחמת הסחר שעברה לפסים מעשיים. בתגובה, סין הודיעה מיד על הטלת מכסים על סל של 106 מוצרים אמריקאים, כשבראשם פולי סויה, כימיקלים וכלי רכב. ההערכות בגזרה הפוליטית האמריקאית הן שהמכסים על פולי הסויה נועדו בכדי ליצור לחץ על אחד מבסיסי הבוחרים של טראמפ, הלא הם החקלאים ממדינות הדרום.

טראמפ לא נשאר חייב להודעת סין וצייץ בטוויטר שלו כי "אנחנו לא במלחמת סחר עם סין, הפסדנו במלחמה הזו לפני הרבה מאוד שנים בגלל האנשים הטיפשים והלא ראויים שייצגו את ארה"ב... אנחנו לא יכולים לתת לזה להימשך".

עם זאת יש לציין כי ההערכות, הן בשווקים והן במערכת הפוליטית בארה"ב הן ששתי המעצמות ייכנסו בקרוב לתקופה ארוכה יחסית של משא ומתן כדי לקבוע נורמות חדשות במאזן ביניהן.

