חשש מתקיפה בסוריה: אזהרה לחברות התעופה במזרח התיכון

הארגון לבטיחות אווירית יורוקונטרול שיגר אזהרה לחברות התעופה המפעילות טיסות באזור המזרח התיכון לאור החשש מפתיחת מתקפה אווירית בסוריה ב-72 השעות הקרובות - כך מפרסמת התקשורת העולמית.

הארגון טוען כי טילי אוויר-קרקע וטילי שיוט שעשויים להיות משוגרים באזור עשויים לשבש את מערכות הניווט של מטוסי חברות התעופה המפעילים טיסות במדינות המזרח התיכון, בדגש על טיסות החולפות באזור ניקוסיה שבקפריסין.

האזהרה באה לאור התבטאויותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בדבר האפשרות לפצוח בפעולה צבאית בסוריה בעקבות מתקפת הגז בסוף השבוע האחרון. טראמפ ביטל את נסיעתו המתוכננת לדרום אמריקה והזהיר השבוע מפני תגובה "מהירה וחזקה".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!