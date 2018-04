קבוצת אלון מכרה מניות דלק US במעל ל-200 מיליון ד'

קבוצת אלון, שעברה באוקטובר האחרון לבעלותם של מחזיקי אגרות החוב המוסדיים שלה, ממשיכה במימוש נכסיה לצורך פירעון החוב למחזיקי האג"ח. ל"גלובס" נודע כי בשבועיים האחרונים ניצלה קבוצת אלון את הזינוק הנוסף במחירה של מניית דלק US, לצורך מימוש יתרת האחזקה בה תמורת יותר מ-200 מיליון דולר (700 מיליון שקל).

האחזקה בדלק US, שמפעילה בתי זיקוק בארה"ב, הייתה עד לאחרונה אחד משני הנכסים המרכזיים של קבוצת אלון, אלא שזינוק של כ-70% שרשמה מניית דלק US בחצי השנה האחרונה הפכה את מנייתה לנכס ראוי למכירה, לצורך פירעון החוב למחזיקים.

את המכירה הראשונה ביצעה קבוצת אלון לפני כשלושה חודשים, כאשר מכרה 2 מיליון מניות של דלק US לחברה עצמה, בתמורה לכ-75 מיליון דולר ולפי מחיר של 37.64 דולר למניה. אלא שמאז המשיכה מניית דלק US לטפס ובשבוע שעבר נסחרה בטווח מחירים של 42-45 דולר. בקבוצת אלון ניצלו את המחיר הגבוה כדי למכור את יתרת המניות, מתוך מטרה להתקדם בפירעון החוב ולמרות האפשרות שמניית דלק US תמשיך לעלות גם בעתיד בשל השיפור בפעילות החברה.

חלק מהמניות נמכרו גם הפעם לדלק US בעוד שחלק נמכרו למשקיעים בשוק. קבוצת אלון היא חברת אחזקות פרטית, שביצעה לפני יותר מעשור הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה א' לגופים מוסדיים, שתפחה במהלך השנים לכ-2 מיליארד שקל. לפני שנים אחדות נקלעה החברה לקשיים ובאוקטובר אשתקד עברה כאמור לידי מחזיקי האג"ח שלה, לאחר שבעלי השליטה הקודמים, איש העסקים שרגא בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים, כשלו בניסיונם להוביל גיוס הון של 120 מיליון שקל לחברה.

מאז החלפת הבעלות מינו מחזיקי האג"ח בסוף דצמבר שלושה דירקטורים מטעמם לחברה: שלומי קלסי, עופר קוטלר וחיים אלמוזנינו, כאשר את החברה ממשיך להוביל המנכ"ל אבי גפן, שמונה לתפקידו לפני כשנה בידי הבעלים הקודמים. לקבוצת אלון נותר כעת חוב של 890 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה, לאחר שפרעה להם אתמול עוד 206 מיליון שקל. אלא שפירעון זה הוכרז כבר בסוף החודש הקודם, ולכן אינו כולל כנראה את עיקר הכספים שהתקבלו מהמימוש האחרון.

בנוסף, תקבל מחר (ג') קבוצת אלון דיבידנד של 40 מיליון שקל מהחברה הבת אלון גז, כך שבשבועות הקרובים היא עשויה להכריז על פירעון נוסף למחזיקי האג"ח. אלון גז , שמחזיקה 4% ממאגר הגז תמר, נסחרת בבורסה לפי שווי של 630 מיליון שקל, כשלקבוצת אלון 79.6% ממניות אלון גז בשווי של כ-500 מיליון שקל. ההחזקה השניה של קבוצת היא ב-29% ממניות החברה שמפעילה את כביש 6 ומנהרות הכרמל, בה היא שותפה עם שיכון ובנוי ואפריקה ישראל.

לאחרונה הציעה חברת דור אלון לרכוש את חלקה (35.5%) של אפריקה ישראל בחברת המפעיל תמורת 165 מיליון שקל במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל. הצעה זו העניקה לקבוצת אלון ולשיכון ובינוי אפשרות להצטרף למכירה, או לחילופין לרכוש את האחזקה לפי אותו שווי חברה של 465 מיליון שקל. אם תחליט קבוצת אלון למכור את המניות שברשותה, הרי שהיא תמלא את קופתה ב-135 מיליון שקל נוספים.

