מגמה ירוקה בניו יורק; אג"ח ארה"ב ל-10 שנים הגיע ל-3%

מגמה ירוקה במסחר בוול סטריט היום (ג') וזאת בניגוד לירידות אמש. באסיה נרשמו עליות, ואירופה מתנהלת במסחר חיובי.

עוקפת בסיבוב: אחרי שנים שבהן גוגל היא החברה השנייה בעולם מבחינת גודל שוק (כשאפל במקום הראשון) - היום אמזון עקפה אותה. בשעות אלו גוגל נסחרת סביב ה-725 מיליארד דולר, ואמזון נסחרת סביב ה-740 מיליארד דולר.

עונת הדוחות ממשיכה להתגלגל. במהלך היום פרסמו חברות קוקה קולה, אלפאבית ואודיוקודס את רווחיהן לרבעון הראשון של 2018, שלושתן עקפו את התחזיות.

קוקה קולה דיווחה כי הרווח למניה הסתכם ב-47 סנט, לעומת ציפיות לרווח של 46 סנט. ברבעון הקודם הרווח למניה עמד על 43 סנט. ההכנסות עמדו על 7.6 מיליארד דולר, לעומת ציפיות של 7.34 מיליארד דולר. מדובר בירידה של 16% לעומת הרבעון המקביל, שמיוחסת למיתוג מחדש של בקבוקי השתייה.

אלפאבית השיגה ברבעון החולף רווח של 9.93 דולר למניה לעומת התחזיות שצפו רווח של 9.28 דולר. הכנסות החברה הסתכמו ב-31.15 מיליארד דולר לעומת התחזיות המוקדמות שצפו הכנסות של 30.29 מיליארד דולר. הכנסות אלפאבית ממודעות הסתכמו ברבעון החולף ב-26.64 מיליארד דולר וההכנסות האחרות של החברה שכוללות השקעות בסטארטאפים הסתכמו ב-4.3 מיליארד דולר.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

הכנסות אודיוקודס ברבעון הראשון צמחו ב-13.5% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו כאמור ב-42.4 מיליון דולר, גבוה בכ-2 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. ההכנסות ממכירת מוצרים גדלו ב-13.5% ל-28.8 מיליון דולר וההכנסות משירותים גדלו ב-20.2% לכ-13.7 מיליון דולר.

פייסבוק ממשיכה לנסות ולמרק את תדמיתה אחרי פרשיות אבטחת המידע האחרונות. היום פרסמה הרשת החברתית את כללי המדיניות הפנימיים שבהם משתמשים לדבריה בודקי התוכן שלה כדי לקבוע איזה תוכן להסיר מהפלטפורמה. החוקים היו סודיים במשך שנים, אם כי דלפו בעבר. המסמך המלא של "כללי הקהילה" הוא באורך 8,500 מילה, וניתן לקרוא אותו כאן.

אסיפת בעלי המניות של חברת U.S. Geothermal אישרה את מכירת החברה לידי אורמת בעסקה של 110 מיליון דולר. U.S. Geothermal, חברת אנרגיה מתחדשת המתמקדת בפיתוח, ייצור ומכירת חשמל מאנרגיה גיאותרמית, דיווחה אתמול (ב') כי באסיפה שנערכה לפני כמה ימים 67.9% מכלל בעלי המניות בחברה הצביעו בעד העסקה. העסקה צפויה להיסגר בימים הקרובים, ומניית U.S. Geothermal תימחק ממסחר בוול סטריט, כאשר החברה תהפוך לחברה-בת בבעלות מלאה של אורמת טכנולוגיות .

בגזרת המאקרו יפורסם היום מדד אמון הצרכן, שעל פי התחזיות יהיה נמוך יותר במעט מהדוח הקודם.

