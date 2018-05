ג'ירו ד'איטליה: אליה ויויאני ניצח בתום הקטע השני בתל אביב

מרוץ האופניים היוקרתי, ג'ירו ד'איטליה, סיפק שואו נהדר הערב (שבת) בקטע השני, שהחל בחיפה והסתיים אחרי 167 ק"מ בתל אביב. עשרות אלפי אוהדים ליוו את הספורטאים במהלך ארבע שעות הרכיבה, ובסיומו של הקטע היה זה האיטלקי אליה ויויאני שסיים כמנצח היומי וחגג ניצחון שני של קטע בג'ירו אחרי שעשה את זה בגנואה ב-2015. רוהאן דניס האוסטרלי השתלט על החולצה הוורודה של המוביל הכללי, בה החזיק אתמול האלוף המכהן טום דומולן.

השלישייה על הפודיום בקטע השני:

1. אליה ויויאני

2. יקוב מרצ'קו

3. סם בנט

Second win at the Giro for @eliaviviani after Genova, back in 2015 | Seconda vittoria al Giro per @eliaviviani dopo Genova nel 2015.#Giro101 #Giro pic.twitter.com/S1YmAhOMHh