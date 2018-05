טראמפ בוחן כיצד לאפשר ל-ZTE הסינית לשוב לפעול בארה"ב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב (א') בטוויטר כי הוא בוחן כיצד לאפשר ל-ZTE הסינית לחזור ולפעול בארה"ב. "נשיא סין שי ואני עובדים יחד כדי למצוא דרך שבה הם יחזרו לעסקים, ומהר", כתב טראמפ, "יותר מדי משרות בסין אבדו. מחלקת המסחר הונחתה להשלים את המהלך הזה".

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!