שוברי קופות: שבוע מס' 3 בפסגה ל"הנוקמים: מלחמת האינסוף"

הנה דברים ש"הנוקמים: מלחמת האינסוף" הספיק לעשות בשבוע האחרון: לעקוף את "הפנתר השחור" כסרט המרוויח ביותר בעולם ב-2018, להגיע סוף סוף לסין ולהפוך לפתיחה השנייה הגדולה ביותר שם, להדיח את "האביר האפל" מהמקום ה-8 ברשימת הסרטים המרוויחים ביותר בארה"ב אי פעם, להתמקם במקום ה-5 בטבלת שוברי הקופות העולמיים בכל הזמנים (בין "הנוקמים" הראשון ל"עולם היורה"), ולהיות מאוד מאוד קרוב להכנסות של 2 מיליארד דולר.

שני הסרטים החדשים שיצאו השבוע בארה"ב בהפצה רחבה השתבצו במקום השני והשלישי בהפרשים זעומים, כמעט לא קיימים, ביניהם.

הקומדיה "כוכבת המסיבה" (Life of the Party) בכיכובה של מליסה מקארתי, המגלמת אישה גרושה שחוזרת לקולג' לסיים את התואר, הרוויחה כ-18 מיליון בארה"ב (עם עוד 3 מיליון ממספר שווקים חיצוניים). אחריה, עם רק 200 אלף דולר פחות, הגיע המותחן "פורצים" (Breaking In) ובו גבריאל אנוואר נלחמת ב... ובכן, פורצים.

למקום הרביעי הגיעה הקומדיה "נשוי בהפתעה" שבשבוע שעבר כיכב במקום השני, ולאחריו סרט האימה המשובח "מקום שקט" שנמצא בחמישייה כבר שישה שבועות רצופים. הכנסותיו בארה"ב מסתכמות ב-170 מיליון דולר, יחד עם עוד 100 מיליון עגול משווקי העולם, כל זאת מתקציב של 17 מיליון בלבד. עם זאת, זהו כמובן "הפנתר השחור" שממשיך להיות הסרט הוותיק בעשירייה - 13 שבועות רצופים.

תמונה מעניינת שמתקבלת ממבט על עשרת הסרטים הקופתיים ביותר בסוף השבוע בארה"ב, הוא שלא פחות מ-7 מהם הציבו אישה בתפקיד הראשי. מעבר לאלו שכבר הוזכרו, אפשר לציין את "ואז הופיע טלי" (שממשיך לאכזב וריד שני מקומות משבוע שעבר) ו"מרגישה פצצה". באופן הולם וחגיגי למדי, את העשירייה חותם הסרט התיעודי "RBG" המתחקה אחר הקריירה של השופטת רות' באדר גינסבורג. הסרט יוקרן במהלך פסטיבל דוקאביב שיפתח ביום חמישי הקרוב.

"קמט בזמן" המבוסס על רב המכר לצעירים, לא הצליח להרשים את הקופות כאשר יצא לבתי הקולנוע בתחילת מארס, אך זכה למין הוצאה מחודשת וקפץ מהמקום ה-18 למקום ה-11.

5 הסרטים המכניסים ביותר בארה"ב לשנת 2018, נכון ל-15 במאי:

1. "הפנתר השחור" (696 מיליון דולר)

2. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (458 מיליון דולר)

3. "מקום שקט" (169 מיליון דולר)

4. "שחקן מספר אחת" (134 וחצי מיליון דולר)

5. "פיטר ראביט" (115 מיליון דולר)

5 הסרטים המכניסים ביותר ברחבי העולם לשנת 2018, נכון ל-15 במאי:

1. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (1.6 מיליארד דולר)

2. "הפנתר השחור" (1.3 מיליארד דולר)

3. "מבצע הים האדום" (579 מיליון דולר)

4. "שחקן מספר אחת" (574 מיליון דולר)

5. "בלש צ'יינטאון 2" (544 מיליון דולר)

