קונדומים, נקניקיות ובגדי ים: הטירוף לקראת החתונה המלכותית

ביום שבת הקרוב ב-12:00 בצהריים (14:00 שעון ישראל) צפוי הנסיך הארי לשאת לאישה את בחירת ליבו מייגן מרקל מול כ-600 אורחים ומיליוני צופים ברחבי העולם כולו. על-פי הערכות, החתונה המלכותית צפויה לעלות כ-32 מיליון ליש"ט. עם זאת, לפי רויטרס, היא גם תתרום לכלכלה הבריטית לא פחות מ-500 מיליון ליש"ט, כש-50 מיליון מתוכם יגיעו ממכירת מזכרות.

ההתרגשות מהחתונה, ביחד עם האפשרות לרווח קל, הפכו את הבריטים למקוריים במיוחד. אלה הן המזכרות המוזרות ביותר שיש לרשת להציע:

תוף בונגו מלכותי

אוהבי התיפוף ובית המלוכה הבריטי יכולים לרכוש את התוף החגיגי ב-51.99 ליש"ט.

Bad wedding souvenir of the day: a £51.99 bongo drum. No home should be without one. pic.twitter.com/hc5XsPyYkL - Mark Beech (@Mark_Beech) May 6, 2018

קונדומים ממותגים לנסיכים

סוכנות הידיעות AFP פרסמה את הקונדומים המיוחדים לקראת החתונה של חברת קראון ג'ולרי, שמתמחה באמצעי מניעה ממותגים. את הקונדומים ניתן לרכוש ב-10 ליש"ט ליחידה. בנוסף, הם מגיעים בקופסה מיוחדת שמנגנת את "God Save the Queen" ו-"Star Spangled Banner" עם פתיחתה.

Crown Jewels limited edition condoms.

Royal Wedding souvenir four-pack comes in a box with pop-up portrait of Harry and Meghan and plays a combined arrangement of the US and British national anthems pic.twitter.com/9SBTcVPPNr - AFP news agency (@AFP) May 14, 2018

בגדי ים לנסיכות שבינינו

האתר הבריטי Bags of love מאפשר ללקוחותיו לעצב בגד ים עם פניהם המלכותיים של הזוג הצעיר, במחיר שמתחיל מ-28 ליש"ט. הרציניות שבכן יוכלו להרחיב את קולקציית בגדי הים עם פרצופיהם של הנסיך ויליאם ואשתו קייט מידלטון.

god has truly abandoned us pic.twitter.com/3VtLBBqnpr - Kassy Cho (@kassyapple) May 13, 2018

נקניקיה בריטית עם טוויסט אמריקאי

חברת הנקניקיים הבריטית HECK הוציאה מהדורה מיוחדת של נקניקיות לכבוד האיחוד הטרנס-אטלנטי של הזוג הצעיר. כך, כדי לסמל את מרקל האמריקאית הוסיפו לנקניקיה חרדל אמריקאי, ואילו לכבוד הנסיך האדמוני הוסיפו ג'ינג'ר.

ההולכים על 4 גם הצטרפו לחגיגה

חנות החיות האינטרנטית Teddy Maximus מאפשרת לשתף גם את חיות המחמד בהתרגשות. לצד בנדנות שמעוטרות בשם החתן והכלה, תוכלו להלביש את כלבכם בעניבת פפיון חגיגית או לפנק אותו עם כרית ממותגת.

כמובן שאי אפשר בלי סרוויסים

אוסף עצום של כלי אוכל מהודרים וחגיגיים עם תמונות הזוג הצעיר נפוצים ברחבי חנויות המזכרות בבריטניה. עכשיו מי שחפץ בכך יוכל לחגוג עם משפחת המלוכה מדי ארוחה.

סרוויס של הנסיך הארי ומייגן מרקל / צילום: רויטרס

דגני בוקר לארוחת מלכים

טירוף החתונה הצליח לחדור גם לשוק דגני הבוקר. התענוג יעלה לא פחות מ-40 ליש"ט, וכדאי למהר - יש רק 1,000 קופסאות כאלה בעולם.

So, for the bargain price of £40(!!) you can get your very own Harry and Meghan breakfast cereal 😂



A lovely bowl of Wedding Rings, anyone?#royalwedding #MeghanAndHarry pic.twitter.com/VQ2RVbA0hh

שקית הקאה לאלו שלא יכולים יותר

גם למי שמאס לחלוטין באירוע, יש פתרון. בתמורה ל-4 ליש"ט תוכלו להראות לנסיך ולנסיכה המיועדת מה אתם באמת חושבים על שגעת החתונה.

