שוברי קופות: דדפול ניצח את איירון מן בקרב על הפסגה

שנתיים אחרי ההצלחה המפתיעה של "דדפול", שהפך להיות הסרט הריווחי ביותר אי-פעם בדירוג R (כלומר, בני 17 ומטה מחוייבים בליווי מבוגר), ניסו אולפני פוקס שוב לשחזר את ההצלחה עם סרט ההמשך "דדפול 2", ובו גיבור-העל עם הפה הגדול (המוגלם על-ידי ריאן ריינולדס שגם הפיק וכתב) חוזר לעשות צחוק מעולם גיבורי-העל. ביקורת על הסרט החדש תוכלו לקרוא במוסף G של יום חמישי הקרוב.

"דדפול 2" הרוויח 125 מיליון דולר, סכום שאין במה להתבייש בו, אבל בכל זאת פחות מהסרט הקודם. סוף השבוע הזה כבר הספיק להכניס את "דדפול 2" לחמישיית הסרטים המרוויחים ביותר של 2018 (ראו רשימה בסוף), ועל-פי התגובות החמות מהקהל סביר להניח שהוא יישאר שם. מסביב לעולם הרוויח "דדפול 2" 175 מיליון דולר וכעת כלל הכנסותיו עומדות על 300 מיליון, מתקציב של 110 בלבד.

"הנוקמים: מלחמת האינסוף" צבר לעצמו עוד 29 מיליון דולר וממשיך להתקרב לרף ה-2 מיליארד דולר מהכנסות גלובליות. הוא כרגע התמקם במקום הרביעי בטבלת שוברי הקופות העולמיים בכל הזמנים, מרחק של 200 מיליון מהמקום השלישי - "מלחמת הכוכבים: הכוח מתעורר".



ואם כבר "מלחמת הכוכבים", בשבוע הבא יעמדו הן דדפול והן קבוצת הנוקמים מול איום חדש - "סולו: סיפור מלחמת הכוכבים", התוספת השנתית ליקום הקולנועי המתחדש של דיסני. מכירת הקופות המקדימה לסרט, המביא את מעלליו של האן סולו הצעיר (אלדן אהרנרייך שמחליף את האריסון פורד), מעלה בספק את העובדה ש"דדפול 2" ימשיך לשבוע שני בפסגה.

המשותף הן ל"הנוקמים: מלחמת האינסוף" ו"דדפול 2", מעבר לכך ששניהם סרטי מארוול (האחד שייך לאולפן דיסני והשני לפוקס), הוא השחקן ג'וש ברולין המגלם בהם את ת'אנוס וכייבל, בהתאמה. זה כנראה יהפוך אותו, די בקלות, לשחקן הרווחי ביותר של 2018.

אחרי "דדפול 2" ו"הנוקמים: מלחמת האינסוף", התייצב במקום השלישי בטבלת שוברי הקופות של הסופ"ש הסרט שאולי מייצג את הקונטרה המוחלטת לשני הלהיטים האלה - "מועדון הספר הטוב", קומדיה בכיכובן של זוכות האוסקר הוותיקות דיאן קיטון, ג'יין פונדה ומארי סטינברגן, שכנראה משך אליו את הקהל המבוגר והנשי יותר, זה שכבר נמאס לו מגיבורי-העל. הסרט הרוויח בשבוע יציאתו 13 מיליון דולר (חצי ממה שעשה "הנוקמים: מלחמת האינסוף" בשבוע הרביעי שלו).

עוד בנושא נתח שוק וצרכנות

גם המקומות הרביעי והחמישי הם סרטים בכיכובה של גיבורה, שניהם יצאו כבר בשבוע שעבר. "כוכבת המסיבה" (Life of the Party) בכיכובה של מליסה מקארתי ירד שני מקומות עם 8 מיליון דולר, והמותחן "פורצים" (Breaking In) עם גבריאל אנוואר עם אותה נפילה בדיוק ו-7 מיליון דולר.

באופן מפתיע, הסרט היחיד מהעשירייה שהרוויח יותר מהשבוע הקודם הוא הסרט התיעודי "RBG" על חייה של השופטת רות' באדר גינסבורג. הוא אמנם נשאר במקום העשירי, אבל רווחיו עלו ב-5% לעומת שבוע שעבר.

"הפנתר השחור" עזב לראשונה את העשירייה הפותחת ונפל 4 מקומות למקום ה-13. זה משאיר את תואר הסרט הוותיק ביותר בעשירייה ל"מקום שקט", שמתקרב לרווחים מדהימים של 300 מיליון גלובלי. בכך הוא כבר עקף את סרט האימה הגדול של 2017 "תברח" (שסיים ככוכב בטקס האוסקר וזכה בפרס התסריט המקורי), אבל די רחוק מ"זה" שבשנה שעברה הרוויח 700 מיליון.

5 הסרטים המכניסים ביותר בארה"ב לשנת 2018, נכון ל-22 במאי:

1. "הפנתר השחור" (698 מיליון דולר)

2. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (596 מיליון דולר)

3. "מקום שקט" (176 מיליון דולר)

4. "שחקן מספר אחת" (135 וחצי מיליון דולר)

5. "דדפול 2" (125 מיליון דולר)

5 הסרטים המכניסים ביותר ברחבי העולם לשנת 2018, נכון ל-22 במאי:

1. " הנוקמים: מלחמת האינסוף " (1.8 מיליארד דולר)

2. " הפנתר השחור " (1.3 מיליארד דולר)

3. "מבצע הים האדום" (579 מיליון דולר)

4. " שחקן מספר אחת " (576 מיליון דולר)

5. "בלש צ'יינטאון 2" (544 מיליון דולר)

עקבו אחרינו ברשתות אינסטגרם טוויטר פייסבוק