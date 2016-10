משרד התקשורת ובזק ניסו בשבועות האחרונים לקדם מהלך של הפיכתה של yes לחטיבה עצמאית בתוך בזק - כך נודע ל"גלובס". המטרה הייתה לעקוף את ההתנגדויות לביטול ההפרדה המבנית, באופן שבו yes הופכת לחטיבה עצמאית בתוך בזק, אך במקביל פעילות yes הייתה נותרת עצמאית ומופרדת, כך שלמעשה בתוצאה הסופית הייתה מבוטלת ההפרדה התאגידית בין בזק ל- yes, וההפרדה המבנית הייתה נותרת על כנה.

הניסיון ככל הנראה כשל מסיבות לא ברורות, וייתכן כי בכירים במשרד התקשורת מנעו זאת. הערכה היא שהמהלך קשור לכך שמשרד התקשורת מנסה לקדם את הרפורמה בשוק הטלפוניה, כלומר לאפשר למתחרותיה של בזק לעשות שימוש בטלפוניה שלה במחירים נמוכים, כדי שיוכלו למכור הלאה את המוצר למתחרותיהם ברווח.

במשרד התקשורת מבינים שללא הקצאת הטלפוניה לטובת התחרות בשוק, יקשה מאד על המשרד לפעול לביטול ההפרדה המבנית כפי שרוצה בזק, ולכן לפחות למראית-עין בזק צריכה לאפשר את השימוש בטלפוניה שלה, ובתמורה היא תקבל את ההפרדה המבנית.

במשרד התקשורת יש ניסיונות לקדם את הטלפוניה כחלק מהרפורמה הכוללת בשוק התקשורת הקווי, מה שאמור היה להתרחש לפני זמן רב, אך עוכב בשל העובדה שמנכ"ל המשרד, שלמה פילבר, ניסה לקדם פתרון מוסכם על דעת בזק למחירי הטלפוניה - ניסיון שלא הצליח. כעת מבינים שבלי פתרון לטלפוניה, מבחינה ציבורית ומבחינת מינהל תקין, לא יוכל המשרד לקדם את ביטול ההפרדה המבנית.

יוצא כי בזק, שפעלה לסכל את הכנסת הטלפוניה לרפורמה בשוק הקווי, מנסה עכשיו להחזירה לחיים בתמורה לביטול ההפרדה המבנית.

על-פי גורמים במשרד התקשורת, המהלך שקודם לא היה על דעת הדרג המקצועי במשרד.

הלחץ בבזק על ביטול ההפרדה מול yes הולך וגובר, לאור סכומי-העתק ששולמו למס הכנסה וליורוקום בסך 700 מיליון שקל, שבלי הביטול של ההפרדה יורדים לטמיון, ולכן יש לחץ מאד גדול בדירקטוריון סביב הנושא הזה.