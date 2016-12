הסכם yes ו-RGE הועבר לבדיקת היועמ"ש והממונה על ההגבלים

אחרי הישיבה הדרמטית שקיימה מועצת הכבלים והלוויין ביום חמישי, בה הציגו נציגי RGE הסכם סודי שיש לחברה עם yes, שסותר לכאורה את ההסכם הגלוי ביניהן בנוגע לערוץ הילדים - הפרשה עולה שלב.

במועצת הכבלים והלוויין פנו באחרונה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, בבקשה שיבדוק את הנושא. כמו כן, ל"גלובס" נודע כי במועצה פנו גם לממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, כדי שתבדוק היבטים נוספים שעולים מהפרשה.

במרכז הסיפור הסכסוך היצרי והקשה בו מעורבות בתקופה האחרונה yes ו-RGE. הפיתול האחרון בעלילה נוגע להחלטת yes להחליף את מי שמספק לה את ערוץ הילדים, אותו היא משלבת בחבילת הבסיס שלה. מאז הקמתה של yes מופק "ערוץ הילדים" על-ידי RGE, אך כפי שנחשף ב"גלובס", ב-yes החליטו בחודשים האחרונים לנצל את נקודת היציאה שיש לה מההסכם בינואר 2017, ולהעביר את הפקת הערוץ לחיים סלוצקי.

על-מנת לעשות זאת yes זקוקה לאישור מועצת הכבלים והלוויין, אישור אותו היא קיוותה כאמור לקבל במהלך יום חמישי האחרון. אלא שהדיון במועצה הסתיים ללא אישור כזה, ובהחלטה הרשמית מפרטת המועצה שורה של נקודות שהביאו לכך, מלבד אותו נספח סודי שמצוי במחלוקת.

כך, למשל, לפי המועצה, yes "התבקשה לספק את הסכם ההתקשרות הנוגע להפקה משמעותית ומרכזית שהפקתה הסתיימה לא מכבר ושנטען כי תשודר בערוץ החדש", אך עד לדיון במועצה ההסכם לא הוצג. yes גם התבקשה להעביר את "כלל הסכמות" אליהן הגיעה עם חיים סלוצקי ואת החוזה שנחתם איתו, אך היא העבירה רק "טיוטת הסכם לא חתום שלא כללה סכומים", שלא כללה פירוט לפי שעות ונתונים נוספים. "הסכם לגבי ההפקות המקומיות שישודרו בערוץ גם הוא לא הוגש אלא כשעתיים לפני הדיון, וגם אז סכומי ההשקעה לא פורטו בו", נכתב עוד בהחלטת המועצה.

אולם, גולת הכותרת הייתה כמובן הנספח הסודי. מכיוון ש-yes מבקשת להחליף ערוץ שנמצא בחבילת הבסיס, על המועצה לאשר אותו מבחינת "התחליפיות", כלומר לוודא כי צופי yes, שימשיכו לשלם את אותו סכום עבור החבילה הבסיסית, לא מקבלים כעת תמורה פחותה עבור כספם.

במסגרת זו ביקשו לראות במועצה את ההסכם בין yes ל-RGE, שממנו נגזרת גם שאלת הבעלות על התכנים שיישארו בידי yes גם לאחר סיום הסכם עם RGE. גם כאן yes התמהמה עם העברת ההסכם, אולם אז הופיע בפני המועצה נציג RGE וחשף לראשונה כי לחוזים הקיימים בין yes ל-RGE מצורף גם "מכתב צד", כלשון המועצה.

בין הצדדים קיימת מחלוקת האם המכתב הזה מעביר חלק מהזכויות על ההפקות שנעשו לידי RGE בניגוד למה שמופיע בהסכם הראשי, אולם אין מחלוקת על כך שמסמך כזה אכן קיים.

בהחלטת המועצה מצוין כי "מכתב הצד עליו חתומה yes כולל הוראה לפיה הוא יופקד בנאמנות בידי באי-כוח הצדדים, והוא הוכתר כמכתב 'סודי' שיש לשמור עליו סגור במעטפה בכספת עד לנסיבות שתוארו".

מיותר כמעט לציין כי במועצת הכבלים והלוויין היו המומים מהגילוי. בהחלטת המועצה מיום חמישי נכתב כי "המועצה, למיטב הידיעה, לא נתקלה בעבר במקרה שכזה שבו הסכמות הצדדים שנמסרו למועצה כללו גם 'מכתב צד', שאינו מופיע בחוזה החתום שבין הצדדים, וגם לא הוברר למועצה מדוע ראו הצדדים צורך לקבוע מכתב זה של yes כ'סודי' ולהניחו במעטפה סגורה בכספת. יחד עם זאת, גם עניין זה ייבחן בנפרד, לרבות על-ידי היועץ המשפטי של המועצה".

בינתיים אישרה המועצה לערוץ החדש אותו מפיק סלוצקי, yes kidz, לעלות לאוויר, אך לא כערוץ תחליפי. ב-yes מצפים לקבל את האישור לכך בקרוב, אך כעת בהחלט לא מן הנמנע גע הערוץ לא יעלה לאוויר כבר ב-1 בינואר, כפי שהודיעה yes באופן רשמי.

בהחלטת המועצה מופיעה גם בקשתה מ-RGE להמשיך ולעבוד עם yes במקרה כזה, עד שיינתן האישור, לפי אותם תנאים המופיעים כיום בחוזה, שבו יש כאמור נקודת יציאה ב-1 בינואר.

ב-yes נחושים כאמור להחליף את הערוץ, ובתגובה רשמית מטעם החברה נמסר: "לצערנו הרב ערוץ הילדים הישן ירד מאוד באיכותו, אך במקום להשתפר הוא מנסה, באגרסיביות ובכל כוחו, להישאר בפלטפורמת השידור של yes. כל הטענות שהערוץ מעלה הן טענות-סרק, וכל המסמכים - לרבות ההסכם, נספחיו והתוספות שונות - הוצגו כולם ובמלואם למועצת הכבלים והלוויין. חברת yes מחויבת להביא את התכנים הטובים והעדכניים ביותר ללקוחותיה, ולא תאפשר שידורים של תוכן מיושן שאינו רלוונטי עוד לצופים, למרות כל הלחצים".