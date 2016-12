מכבי ת"א לא פוגעת? ב-yes היא דווקא כן

קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב אמנם מתקשה השנה ביורוליג, ואמש היא רשמה הפסד נוסף במסגרת הזאת, אך שידורי המשחקים שלה ממשיכים לשמש נשק רב עוצמה בקרב הקשה שמנהלות yes ו-RGE, בעלת ערוצי ספורט 5.

אמש הוציאה RGE לפועל שלב נוסף במערכה שהיא מנהלת מול yes, כשהחליטה להעביר את שידור המשחק בין מכבי ת"א לצסק"א מוסקבה לערוץ ספורט 5 לייב. כתוצאה מהמהלך הזה הצפייה במשחק התאפשרה רק לצופי yes שמשלמים סכום נוסף ערוצי הפרימיום של ספורט 5, בעוד בהוט פתחו את הערוץ לכלל המנויים, ובסלקום TV המנויים ממילא נהנים כעת מהטבה שבמסגרתה הם מקבלים את כל ערוצי ספורט 5 ללא תוספת תשלום לתקופה מוגבלת.

ב-yes, כך מתברר היום, חזו מבעוד מועד את הבעיה שהמהלך הזה יוצר מבחינתם, ואמש הם פנו בבקשה בהולה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כדי שימנע מ-RGE לבצע אותו. לבקשה של yes צורף צילום מסך מעמוד הפייסבוק של הוט בו היא מבטיחה לצופיה כי השידור ב-5 לייב יהיה פתוח לכלל המנויים, וב-yes טענו כי "הודעה זו של הוט מעידה כאלף עדים על כך שהעברת המשחק מערוץ 5 לערוץ 5 לייב נועדה אך ורק כדי ליצור בלעדיות בשידורו, ולפגוע ב-yes ובמינוייה".

הבעיה שיוצרת RGE ל-yes במהלך הזה נובעת מכך שבחוזה שלה עם yes ערוצי הפרימיום של "ספורט 5" – "ספורט 5 לייב", "ספורט 5 גולד" ו"ספורט 5 HD" – הם ערוצים ש-yes מוכרת עבור RGE בכפוף לחלוקה בהכנסות. כלומר, עם כל לקוח שבוחר לרכוש את הערוצים הללו, הסכום מתחלק לפי יחס מסוים בין Yes ל-RGE, כפי שקורה גם בערוצי "ספורט 1" ו"ספורט 2", השייכים לצ'רלטון. לאור זאת, אם yes מחליטה לפתוח את הערוצים הללו לכלל הצופים, היא צריכה לשלם ל-RGE את חלקה בהכנסות עבור כל צופה נוסף.

להוט לעומת זאת יש חוזה חדש עם RGE, שנחתם לאחר מאבקים קשים ובמסגרתו על פי הערכות בשוק שידרגה RGE את תנאיה למספר ארוך של שנים. החוזה הזה כולל גם את התשלום עבור התכנים החדשים שנוספו השנה שהם ליבת הסכסוך עם Yes – משחקים מליגת העל בכדורגל, ומשחקי מכבי תל אביב ביורוליג - אבל הוא כולל גם יחס אחר לערוצי הפרימיום של "ספורט 5". התשלום שמעבירה הוט ל- RGE עבור הערוצים הללו כבר לא מבוסס על חלוקה ברווחים מכל מנוי שמצטרף, ולכן פתיחה שלהם לכלל הצופים לא דורשת ממנה תשלום נוסף לחברה.

מצב העניינים הזה מאפשר כעת ל-RGE למנוע מ-yes ולקוחותיה לצפות במשחקים של מכבי ת"א, מבלי להפר את החלטת מועצת הכבלים והלוויין שאוסרת על בלעדיות של שידורי ספורט בין הפלטפורמות (המשחק כן משודר ב-yes אך רק ללקוחות הפרימיום).

ב-yes, כאמור, ביקשו למנוע את המצב הזה, אך שופטת בית המשפט המחוזי ארנה לוי לא נענתה אתמול לבקשתה, והודיעה כי דיון נוסף בעניין ייערך רק ביום שני. ההחלטה הזאת יוצרת ל-yes בעיה נוספת מכיוון שכבר מחר יתקיים משחק נוסף של מכבי תל אביב ביורוליג, במסגרתו היא תתמודד מול דרושפאקה הטורקית, אותה מאמן דיויד בלאט. נכון לשעת כתיבת הידיעה, ב-RGE מתכוונים להעביר גם את המשחק הזה בערוץ 5 לייב, ובהוט כבר הודיעו כי אם כך יהיה הם מתכוונים לפתוח שוב את הערוץ לכלל המנויים.