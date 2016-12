קבוצת מותגים בינלאומית נוספת בדרך לישראל: ל"גלובס" נודע כי יוסי גביזון, מנכ"ל ומבעלי השליטה בקבוצת הודיס, חתם על הסכם עם קבוצת האופנה הדנית Bestseller לקבלת הזיכיון למותגי האופנה של הקבוצה.

בסטסלר, שנוסדה ב-1975 בדנמרק, מחזיקה היום בכ-24 מותגי אופנה הפונים לנשים, גברים וילדים. בין המותגים המובילים והמוכרים של הקבוצה ניתן למנות את מותג אופנת הנשים Vero Moda, שדוגמנית-העל ג'יזל בונדשן שימשה כפרזנטורית שלו במשך כמה שנים, את מותג הג'ינסים Only ואת המותג לגברים Jack&Jones. לחברה יש מותגים נוספים הפונים לנשים צעירות ולילדים וכן מותג אופנה מחויטת.

מותגי החברה נמכרים תחת קורת-גג אחת ברשת חנויות מולטי-ברנד המונה כיום 5,700 חנויות וב-12 אלף נקודות מכירה סיטונאיות באירופה, בסין, בקנדה, בהודו ובמזרח התיכון. החברה מעסיקה 15 אלף עובדים. למרות היקפי הפעילות, היא נשארה בבעלות פרטית, וביצועיה הכספיים אינם ידועים.

בכוונת גביזון לפתוח בישראל רשת חנויות מולטי-ברנד למותגי הקבוצה, בדומה לחנויות בעולם. בקבוצת הודיס מעריכים כי בישראל קיים פוטנציאל לפתיחה של 20-30 חנויות ענק, בגודל של 1,000-2,000 מ"ר. לפי שעה לא ברור אם הרשת החדשה תיפתח במסגרת השותפות בין קבוצת הודיס לקבוצת קסטרו.

באוגוסט השנה חתמה קסטרו על הסכם לרכישת 26.4% מקבוצת הודיס תמורת 75 מיליון שקל ולפי שווי חברה של 356.4 מיליון שקל (לפני הכסף). קסטרו שילמה 53.75 מיליון שקל במזומן למוכרים, עוד 21.25 מיליון שקל הוזרמו לקבוצת הודיס, ובמקביל הקצתה קסטרו למוכרים 4.99% ממניותיה. קסטרו גם קיבלה במסגרת ההסכם אופציה להגדיל את אחזקותיה בהודיס ל-50%.

קבוצת הודיס כוללת את פעילות רשת הבייסיק הודיס (78 סניפים), רשת טופ טן (80 סניפים), רשת המשקפיים קרולינה למקה (75 סניפים) ורשת האביזרים הבינלאומית אקססורייז (17 סניפים).

השבוע דיווחה קסטרו גם על חתימת הסכם לרכישת 50% מרשת האופנה המוזלת אורבניקה, שמבנה הבעלות עליה דומה למבנה הבעלות של קבוצת הודיס. רשת אורבניקה מונה היום 5 סניפים, ומתוכננת לפתוח ארבעה סניפים נוספים במהלך 2017, שניים מתוכם בקניון עזריאלי חיפה ובמתחם ביל"ו. אורבניקה צפויה לסיים את השנה הנוכחית עם מכירות של 118-120 מיליון שקל, רווח תפעולי של 10-11 מיליון שקל ורווח נקי של 7-8 מיליון שקל.

למעשה, למעט המותג אקססורייז שהזיכיון לו בארץ נרכש על-ידי קבוצת הודי'ס מהזוג יעל ואייל פישמן, כל יתר מותגי קבוצת הודיס הם מותגים מקומיים, לרבות המותג קרולינה למקה. הזיכיון לקבוצת האופנה הדנית הוא הזיכיון הבינלאומי הראשון שהקבוצה מכניסה לארץ בעצמה, והוא מסמן את אסטרטגיית הקבוצה לעתיד, הכוללת התפתחות באמצעות מותגים בינלאומיים.

Bestseller

הקמה: 1975, דנמרק

מותגים: Vero Moda, Jack & Jones, Only, Name It, Vila

מספר חנויות: 5,700

נקודות מכירה נוספות: 12 אלף

אזורי פעילות: אירופה, סין, קנדה, הודו והמזרח התיכון

מספר עובדים: 15 אלף