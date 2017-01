קרב משפטי על "או בוי": מה יעלה בגורל הסדרה הפופולרית?

בחדר קטנטן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נדחסו היום (ב') רון אילון, אביב גלעדי, מודי פרידמן ואין-ספור פרקליטים ויועצים משפטיים, שרק מהעלויות שלהם אפשר לממן כמה הפקות מקור. על הפרק: דרמה מוזיקלית בשם "Oboy", שמיועדת לילדים ונוער. זאת לפחות דרך אחת להתבונן על נושא הדיון.

עד לאחרונה שולבה התוכנית הפופולרית הזאת בשידורי ערוץ הילדים של yes, אך החל מאתמול (א') דרכיהם של חברת הלוויין ושל הערוץ נפרדו. yes החליטה להעלות, במקום ערוץ הילדים שהפיקה עבורה חברת RGE, ערוץ חדש בשם yes kidz. מועצת הכבלים והלוויין אישרה זאת בכפוף למספר תנאים, וכעת עולה השאלה היכן תשודר הסדרה "Oboy", שהעונה הנוכחית שלה עומדת להסתיים החודש.

למעשה, השאלה שעומדת על הפרק היא כמובן רחבה יותר (למרות שאם תיכנסו לעמודי הפייסבוק של ערוץ הילדים ושל yes, תוכלו לראות שבעיני לא מעט צופים צעירים - שלעתים הם אלה שמחליטים לאיזו פלטפורמה ישלמו הוריהם מאות שקלים מדי חודש - מדובר בשאלה הרת-גורל): למי שייכות כעת הפקות המקור שעשתה RGE במשך עבור yes?

כאן כבר מדובר על לא מעט כסף. על-פי החוזה המקורי, yes אמורה לקבל את הזכויות על הפקות המקור שנעשו עבורה לתקופות של בין 10 ל-15 שנה, אך כפי שהתגלה לפני כמה שבועות בישיבת מועצת הכבלים והלוויין, לחוזה הזה יש גם "נספח צד", או - בשם מפוצץ יותר - "הסכם סודי" שנלווה אליו. לטענת RGE, מההסכם הזה עולה כי הזכויות להפקות נשארות אצלה לאחר תום החוזה. ב-yes שוללים את הפרשנות הזאת מכל וכל.

הצדדים הגיעו אם כן חדורי-קרב לאותו אולם קטנטן של בית המשפט, אך השופט המחוזי, אליהו בכר, מיהר לצנן את הרוחות. "אני רוצה שתורידו את מפלס החרדה והלחץ", הוא אמר לצדדים. "אתם שני גופים ממש רציניים. למרות שאני לא ממש מבין כמה דברים בהתנהלות שלכם, רצוי שתסיימו את העניין הזה בהסכמה".

השופט אכן שלח את הצדדים - אביב גלעדי, מבעלי RGE, מודי פרידמן, ששימש עד לאחרונה כמנכ"ל החברה, ורון אילון, מנכ"ל yes - תוך זמן קצר לערוך ביניהם משא-ומתן, שלא הסתיים עד לשעת כתיבת הידיעה, אך עוד לפני כן, ממהלך הדיון ניתן היה ללמוד על עמדתו הכללית בסוגיה.

כשעו"ד שמוליק קסוטו, שמייצג את RGE, טען כי החוזה בין הצדדים קובע כי לאחר תום החוזה הזכויות נותרות באופן בלעדי בידי החברה, השופט בכר מיהר לתהות: "איפה זה כתוב?", ובהמשך אמר במפורש כי הוא נוטה להסכים עם הפרשנות למסמך שהציג עורך הדין של yes, רמי בן-נתן.

לפי גישת yes, ההסכם מאפשר לה להמשיך ולשדר את הפקות המקור שנעשו עבורה ב-RGE, אך לא בערוצי ילדים אחרים, אלא רק בערוצים שאינם מוגדרים ככאלה שפונים לפלח האוכלוסייה הזה.

הצדדים - שבימים אלה מצויים במחלוקת משפטית קשה גם סביב ערוצי ספורט 5, ש-RGE היא גם הבעלים שלהם - נשלחו אם כן, שוב, בחוסר חשק לניסיון להגיע להסכמות. ילדי ישראל נותרו בינתיים במתח.