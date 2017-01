Yes לא תוכל לשדר בקרוב את הפרקים האחרונים של Oboy

בית המשפט הכריע היום באופן זמני בדרמה שהסעירה במהלך השבוע חלק לא מבוטל מילדי ישראל. השופט המחוזי אליהו בכר לא נענה לבקשת חברת הלוויין להעביר לידיה כבר כעת את ארבעת הפרקים האחרונים של Oboy, הדרמה המוזיקלית הפופולרית ששודרה במסגרת ערוץ הילדים ב-yes, וקבע כי נושא זה יוכרע רק במהלך המשפט עצמו שידון בסעיפי המחלוקת בין החברות. דיון משפטי מן הסוג הזה צפוי לקחת חודשים ארוכים, אם לא שנים, ואלא אם כן שתי החברות היריבות יגיעו בינתיים להסכמות ביניהן, ארבעת הפרקים שאמורים לסיים את העונה הראשונה של הסדרה, לא ישודרו בתקופת הזמן הקרובה.

ההחלטה הזאת מהווה ללא ספק מכה כואבת ל-yes, שהחל מה-1 בינואר לא משדרת עוד לצופיה את "ערוץ הילדים" הוותיק, שהופק עבורה על ידי RGE. יחד עם זאת, ב-yes כן יכולים להיות מעודדים מקביעה אחרת של השופט. כחלק מהמחלוקת המשפטית בין החברות טענה RGE כי "מסמך סודי" שעליו חתמה עם Yes קובע כי הזכויות על כל ההפקות שהיא מבצעת עבור yes יישארו בידיה. ב-yes מנגד טענו כי המסמך מתייחס רק למה שמכונה ההפקות המשותפות - כלומר, תכנים וסדרות שמשודרים גם בערוץ הילדים ב-yes וגם בערוץ הילדים בהוט - וכי ההפקות הבלעדיות ש-RGE מבצעת עבורה אמורות להישאר בבעלותה למשך 15 שנה.

בעניין זה קבע השופט כי "בשלב לכאורי זה עלה בידי yes להוכיח במידה הנדרשת כי המכתב הסודי אינו חל על ההפקות הבלעדיות". כלומר, כל התכנים ש-RGE הפיקו בבלעדיות עבור yes בעבר יישארו כרגע ברשותה, ו- yes יכולה לשדר אותם ב-VOD שלה, ובאופן עקרוני גם בערוציה (אם כי לא באף אחד מערוצי הילדים שלה, והחברה עוד תצטרך לבוא בדברים עם מועצת הכבלים והלוויין לגבי הערוצים שבהם היא כן תוכל לשדרם, אם תרצה לעשות זאת).

כאמור, למרות שהשופט התיר בשלב זה ל-yes ליהנות מההפקות הבלעדיות, הוא לא העביר לידיה את הזכויות על ארבעת הפרקים החסרים של Oboy, שגם היא הפקה בלעדית. הסיבה לכך היא שההסכם בין החברות קובע כי ההפקות הבלעדיות מועברות לבעלותה שלYes "החל מיום שידורן הראשון בערוץ", והפרקים הללו (יחד עם פרק נוסף שבכל זאת שודר) לא הספיקו לעלות לשידור בערוץ הילדים טרם הורדתו מהאוויר ב-1 בינואר.

את RGE ייצג במשפט עורך הדין שמוליק קסוטו, ואת Yes ייצג עורך הדין רמי בן נתן.