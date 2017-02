מי הגיעו לפרימיירה של "הוא הלך בשדות" בבית ליסין?

עסקים וחברים הולכים יחד בשדות

מי הגיעו לפרימיירה של "הוא הלך בשדות", ואת מי הם הזמינו להצטרף?

אמש (מוצ"ש) הגיעו אל מוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב ידידות וידידי בית ליסין כדי לצפות בפרימיירה של ההצגה "הוא הלך בשדות", בכיכובם של אגם רודברג וגל אמיתי. המארחות: ציפי פינס, מנהלת התיאטרון, וג'ני ברנדס, יו"רית אגודת הידידים.

קיראו עוד ב"גלובס"

באורחים, שחלקם לא הסתפק בלהגיע, אלא גם הביא עמו חברים מוכרים נוספים: ציפי ואפרים קונדה, שהביאו הפעם את משה קראדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, ורעייתו דורית; עו"ד אלקס הרטמן ורעייתו אסתי, אליהם הצטרפו שכניהם - יאיר ונלי רוטלוי; סוזי ודן פרופר, יו"ר אסם; המשפטן והכלכלן יוסף צ'חנובר; אנשי העסקים ורדה ובועז דותן; סוניה וצביקה לבנת, מיכל ומיכאל צלרמאיר; עדיה ורו"ח יצחק סוארי; יעל אלמוג ובנצי צילר; עו"ד יצחק מולכו ורעייתו שלומית; ענת ובני פדני; רונית וראובן אדלר ונטלי וצביקה בארנבוים (שיום קודם הספיקו לקפוץ גם לאייטם מימין); ליאורה עופר, בעלת השליטה בעופר השקעות; ליזיקה ועמי שגיא (שבנם הגיע גם הוא לאירוע מימין); השופטת בדימוס ורדה אלשיך ובעלה איש העסקים יוסי אלשיך; ורבים אחרים.

פנטזיות של שישי בבוקר

מי פתחו את הסופ"ש בתערוכה החדשה של ורד רוזן?

את בוקר יום שישי העבירו האמנית ורד רוזן ובן זוגה ברק רוזן, מבעלי קנדה ישראל, בגלריה הנושאת את שמה ברחוב הרכבת בתל-אביב, שם חנכה רוזן את תערוכת הצילומים שלה - "IT WAS ALL A DREAM".

ולא רק הם היו שם - לאירוע הפתיחה הגיעו שלל מוזמני בני הזוג, בהם איש העסקים צביקה בארינבוים, שהוא ובת זוגו נטלי הקדימו והגיעו לפני כולם, קודם לפתיחה הרשמית, בשל לוח זמנים עמוס (אבל הוא הקפיד לציין שהיה חשוב לו להגיע); טדי שגיא ויעל ניזרי; ג'ורג'י אקירוב; הפרסומאים אייל חומסקי, רונית וראובן אדלר; אורנה אלוביץ'; בר רפאלי; איילת ועו"ד יאיר לנדאו; עופר נמרודי; גבי לסט; מרסי ומייקי זלקינד; איתן בן-אליהו ורוית טרלובסקי; האדריכלים אבנר ישר, פיצו קדם, אילן פיבקו ומשה צור; האמנית לורי רקנאטי; ואחרים.

למי שתהה מה פשר שמה של התערוכה, רוזן הסבירה כי היא מאפשרת בצילומים לצלול אל תוך עולמה, ללא חסמים או מסכות, והופכת חלום למציאות ומציאות לפנטזיה.

עוד נמסר כי רוב הצילומים בתערוכה נמכרו, כאשר המחירים נעו בין 5,000 שקל ל-25 אלף שקל.

הפן החקלאי של משפחת גוראון

משפט, תקשורת, חינוך וחקלאות נפגשים בערבה

מה הקשר בין חקלאות לבין תקשורת סלולרית וחינוך? מתברר שיש קשר, והוא אפילו משפחתי. רן גוראון, מנכ"ל פלאפון, הדרים והגיע ביום חמישי אל תחנת המחקר יאיר בחצבה, הנקראת ע"ש אביו יאיר גוראון ז"ל.

התחנה עוסקת במחקר ופיתוח חקלאות באזור, מה שהיה מפעל חייו של האב. לאחר פטירתו, ייסדה המשפחה קרן מלגות המוענקות לחוקרים צעירים בתחום, ובכך מונצח שמו.

רן גוראון, ועמו חברי הנהלת פלאפון שהצטרפו לסיור מודרך במקום, פגשו לפתע את שרת המשפטים, איילת שקד, שהגיעה מאחר שביקרה עם צוותה בתערוכה החקלאית. ראש המועצה המקומית, אייל בלום, עצר ודאג לערוך היכרות קצת יותר רשמית בין השניים.

בטקס הענקת מלגות הקרן המסתכמות בסך 60 אלף שקל, נשאה הדודה והאחות, יעל גוראון, מפמ"רית אזרחות (מפקחת מרכז מקצוע) במשרד החינוך, דברים בשם המשפחה. השנה הוענקו המלגות לשבעה חוקרים, אחד מהם מויטנאם.

קיבלו צ'אנס

חדוה אלמוג ומרדכי כהן מונו לדירקטורים במפעל הפיס

מפעל הפיס מינה שני דירקטורים חדשים: חדוה אלמוג, לשעבר קצינת ח"ן ראשית בצה"ל, המכהנת היום כמ"מ וסגנית ראש עירית חיפה. עם המינוי תחליף אלמוג את ז'אקי ואקים, גזבר העירייה.

הדירקטור השני הוא מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, שיחליף את אורנה הוזמן-בכור, לשעבר מנכ"לית המשרד.

עוזי דיין, יו"ר דירקטוריון הפיס, איחל לדירקטורים החדשים הצלחה והודה לחברי הדירקטוריון שעזבו.