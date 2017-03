גליקמן-שמיר-סמסונוב יטפל בתקציב מותג הרכב פיג'ו

חודשים ספורים לאחר שאיבד את תקציב כלמוביל לטובת משרד הפרסום של גדעון עמיחי, מוכיח משרד הפרסום גליקמן-שמיר-סמסונוב כי ניסיון הוא נכס שאין לזלזל בו. המשרד מצטרף למערך הפרסום של קבוצת לובינסקי ויטפל בתקציב הפרסום של המותג פיג'ו, במקום משרד הפרסום ברוקנר-יער-לוי.

גליקמן-שמיר-סמסונוב ניהל שני תקציבים של חברות רכב משמעותיות בשנים האחרונות: במשך 6 שנים הוא טיפל במותג רנו של קבוצת קרסו ויצר עבור הקבוצה קמפיינים בולטים במיוחד, אך כשהוצע לו לקבל לידיו את תקציבי מרצדס ויונדאי, שהיקפם גדול יותר, עשה המשרד את הצעד העסקי המתבקש והמיר תקציב קטן בתקציב גדול משמעותית.

הרומן של גליקמן עם קבוצת כלמוביל, שידע עליות ומורדות, החזיק במשך כ-5 שנים, עד שלאחרונה החליטה הקבוצה לערוך שינוי ולהעביר את התקציב על כל מותגיו למשרד no no no yes של גדעון עמיחי. בשוק העריכו כי הסיכוי שגליקמן-שמיר-סמסונוב יקבל במהרה תקציב רכב חדש הוא לא גבוה, שכן לכאורה לא היה אף תקציב רכב על המדף.

כאמור, גליקמן נכנס למערך הפרסום של קבוצת לובינסקי, שהחזיקה מסורתית משרד פרסום נפרד לכל אחד מהמותגים שלה, פיגו' וסיטרואן, אך ב-2015 נקטה צעד שונה ובחרה לצרף את המותג סיטרואן לברוקנר-יער, שטיפל אז במותג פיג'ו.

משרד נוסף שעובד עם הקבוצה הוא זרמון גרופ, שמטפל במותגי הטרייד-אין והליסינג.