הגודל כן קובע: איך הישראלים אוהבים את ההמבורגר שלהם?

בשבוע הבא יחול בישראל יום העצמאות, שהפך לא מכבר ליום חגיגות רשמי של נפנופי המנגלים. לקראת החג מתפרסם מחקר שבדק איך הישראלים אוהבים את "הכוכב" של המנגלים בישראל - ההמבורגר.

זה לא סוד שהישראלים אוהבים המבורגרים. בבדיקה של חברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי נמצא כי 12% משוק המסעדות בארץ הוא מסעדות המבורגרים, והן מגלגלות על-פי הערכות היקף שנתי של 2-2.5 מיליארד שקל, עם יותר מ-500 עסקים שפועלים בתחום.

קיראו עוד ב"גלובס"

שוק מסעדות ההמבורגרים הישראלי השתנה ללא שיעור בתקופה האחרונה, בין היתר הודות לכניסה של שחקנים חדשים-ישנים, כמו ברגר קינג שעשתה קאמבק לישראל בשנה שעברה, וכן שחקנים חדשים לגמרי, כמו רשת 8 של השף מושיק רוט שהביאה קונספט של המבורגר ב-8 שקלים. בד-בבד, שחקנים קיימים החליפו ידיים כמו הרשתות בורגרים (לפני שנתיים), ולאחרונה מוזס שעברה לבעלותה של רשת BBB.

אז איך בעצם הישראלים אוהבים לאכול את ההמבורגר שלהם? מנתונים של חברת Como, לשעבר חברת קונדואיט וכיום עוסקת בפיתוח פתרונות טכנולוגיים למקסום הכנסות מלקוחות חוזרים בקרב רשתות מובילות, עולה כי כ-57% מההמבורגרים הנמכרים במסעדות בישראל מוגשים במידת צלייה Medium Well, כ-23% מההמבורגרים מוגשים במידת צלייה של Well Done (עשוי היטב), וכ-18% נמכרים במידת Medium (עשוי למחצה).

בניגוד לסוגי בשר אחרים וגם למקביליהם בעולם, הישראלים לא אוהבים את ההמבורגר שלהם לא עשוי - 1.6% בלבד נמכרו במידת עשייה Medium Rare (נא למחצה), ורק 0.1% מהקציצות הוגשו במסעדות בישראל במידת עשייה Rare (נא).

נתוני חברת Como מתבססים על ניתוח של מיליוני ביקורים של חברי מועדון במסעדות וברשתות המבורגרים בישראל. כדי למקסם את המכירות, המערכות של Como מחוברות לקופות של המסעדות, וכל ההזמנות עוברות דרכן - וכך יכולה החברה לספק תובנות כלכליות לבתי העסק. כמובן שהמידע הוא אנונימי, ופרטי הלקוחות או בתי העסק לא נחשפים.

לפי הנתונים, מידת הצלייה מדיום וול פופולרית באופן כמעט שווה בין גברים לנשים; הנשים מעדיפות בעיקר (28.4%) מידת צלייה וול דאן, לעומת 17.2% מהנשים שמעדיפות מידת מדיום. בקרב הגברים 22.5% מעדיפים וול דאן, ו-20.9% אוהבים מדיום. מידת הצלייה מדיום וול פופולרית בעיקר בקרב בני 20-27, והם אחראים על כ-35% מצריכת ההמבורגרים במידת צלייה זו.

הגודל כן קובע

עוד עולה מהנתונים כי הישראלים אוהבים את ההמבורגרים שלהם בינוניים-גדולים. 47% מההמבורגרים שנמכרו בשנה האחרונה היו בגודל ממוצע של כ-200 גרם, כ-31% היו בגודל ממוצע של 150 גרם, ו-22% היו בגודל של 300 גרם.

מחצית מהגברים וכן מהנשים מעדיפים את ה-200 גרם, 38.5% מהנשים מעדיפות את ה-150 גרם, לעומת 17% שמעדיפות את ההמבורגר בגודל 300 גרם. בקרב הגברים ההעדפה מתחלקת כמעט שווה בשווה - 29.9% הזמינו המבורגר של 150 גרם, וכ-25.1% הזמינו המבורגר של 300 גרם.

לדברי לירן מיוסט, מייסד-שותף וסמנכ"ל התפעול של Como, "יום העצמאות כבר מזמן הפך לחג הבשר הלאומי. הנתונים שדגמנו ממסעדות בארץ דרך המערכת של Como, שמחוברת לקופות החכמות של בתי העסק, מצביעים על כך שהישראלים אוהבים ללכת על בטוח בכל הקשור להמבורגר שלהם – לא חי מדי ולא עשוי מדי, לא קטן מדי ולא גדול מדי".