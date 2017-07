"כדי להגדיל מכירות – השיווק חייב לקחת חלק במכירות"

מיכל חיון וערן שיאון שותפים בחברת 2Do! המלווה חברות גדולות בעולמות של איקומרס דאטה ומדף דיגיטלי וכל מה שקשור במיקסום המרה באמצעות טכנולוגיה:

מסלול צרכן הופך סטנדרטי וכל החברות מיישרות קו לגבי החוויה:

כולם מייצרים חווית קניה נוחה, מהירה, תהליך וולקאם, מתנה בארגז, ודואגים לספר לנו כמה חשוב שנחזור שוב.

אנחנו מאמינים כי על מנת לשמר צרכנים נאמנים ולהגדיל מכירות – השיווק חייב לקחת חלק משמעותי בתהליך שעד היום נוכס למכירות בלבד. אם בעבר פאנל הרכישה עליו היה אחראי השיווק הסתכם במודעות והתעניינות היום השיווק לקוח חלק משמעותי בכל מסע הצרכן עד לרכישה.

המפתח ליצירת עסק איקומרס בעל שרידות ולאורך זמן הוא לייצר נאמנות כזו אצל צרכן שתגרום לו לחזור לקנות וגם להמליץ לחברים.

בשביל זה בדיוק פיתחנו ואנחנו משיקים שירות חדש המבוסס על מודל המייצר נאמנות והמלצות באמצעות הפתעה. בעולם השיווק קוראים לזה Random acts of kindness כלומר פעולה או מחווה פרסונלית ללקוח שגורמת לו הפתעה.

אנחנו מורידים את ה- R והופכים את הרנדולמלי לסיסמטי.

למשל אם לקוחה קנתה שמלת נשף מקולקציית שמלות הנשף באתר, נשלח לה לימוזינה עלינו. אם מישהו הזמין עוף משופרסל, נשלח לו חבילת ביסלי ומתכון לשוקיים בתנור בציפוי ביסלי.

עקרונות המודל:

■ לקוח קונה באתר של חברה X.

■ מתבצע ניתוח של הרגלי הקניה שלו, תדירות, גודל סל, מוצרים בנוסף לבחינת הפעילות שלו ברשתות החברתיות.

■ מייצרים רעיונות קריאטיבים לנגיעות, מתפעלים ושולחים ללקוח.

■ לקוח מקבל את ההפתעה, זה מעלה את מדדי הקניה שלו: תדירות קניה, הזמנה ממוצעת וגודל סל ואם הוא מתרגש, הוא משתף.הוא מספר לחברים , משתף במדיה חברתית.

■ כתוצאה מכך לחברה יש חומר לשימוש בפרסום ו- PR ובנוסף הוא משגרר את החברה וכל המעגלים שנחשפים לפרסום או לשיתוף באים גם לקנות.

כך נוצר מודל כלכלי עסקי מדיד שמאפשר ROI גבוה על ההשקעה.

במצגת התבצעו שתי הפתעות RAK , אחת לאמיר טל שיצא לדרך חדשה כעצמאי וקיבל ג'וני ווקר בלו לייבל מתנה וברכה (מצ"ב תמונה) והשנייה למיכאל מור יוסף אשר פרסם פוסט מרגש לפני יומיים שהחתול שלו הלך לעולמו לא לפני שעלה המון כסף בטיפולים על חשבון החופשה המיוחלת שלו. מיכאל העלה סרטון לפייסבוק של החתול מטייל בעולם במקומו ואנחנו הענקנו לו חופשה בכרמים וברכה.

ערן שיאון: "הפתעה ורגש צריכים להיות חלק מהמודל העסקי של כל חברת איקומרס". מיכל חיון ציטטה את מנכל זאפוס טוני שיי שאומר " Anything Worth doing is worth doing with wow".