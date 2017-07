האם אלוביץ' והנדלר ייאלצו להשיב מיליוני שקלים לבזק?

האם שאול אלוביץ', אור אלוביץ', סטלה הנדלר, עמיקם שורר וחשודים אחרים ב"פרשת בזק" יאלצו להשיב מיליוני שקלים מכיסם לחברת בזק בגין מעשיהם? הבוקר (א') הוגשה למחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בת"א, בקשה לחייב את חברת בזק וחברת yes לחשוף מסמכים אשר יסייעו לבחון את האפשרות להגיש בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד נושאי משרה ובעלי השליטה בחברה. הסעד המבוקש בתביעה הוא שלילת והחזרת כל טובות ההנאה שקיבלו נחקרים בפרשה. בכלל זה, השכר ששולם להם, הבונוסים, וכל תגמול הוני או אחר לו הם זכו מתוקף תפקידם הרם בחברות.

קיראו עוד ב"גלובס"

המבקש, עו"ד עמית גנסין, מחזיק ב-500 מניות רגילות של בזק, טוען כי החשדות המיוחסים לבעל השליטה ונושאי המשרה במסגרת הפרשה מחייבים שלילה והשבה של כל טובת הנאה שקיבלו בגין תפקידם החל מאותו מועד בו הפרו את חובת האמונים לחברה. גנסין מיוצג על ידי עוה"ד שלומי מושקוביץ, יניב סטיס ואלינה מיל ממשרד מושקוביץ סטיס ועו"ד נתי פולינגר ממשרד פולינגר-ויקמן-כהן.

...

חקירת פרשת בזק החלה ברשות ני"ע כחקירה של התנהלות נושאי משרה בכירים בבזק ובyes- בקשר לעסקת רכישת yes על-ידי בזק מקבוצת יורוקום. לפי החשד, בעל השליטה בבזק והיו"ר, שאול אלוביץ', ושאר החשודים בפרשה - בהם מנהל הכספים של yes, מיכאל (מיקי) ניימן; מנכ"ל yes, רון אילון; ואור אלוביץ', בנו של שאול אלוביץ' - ביצעו פעולות מלאכותיות שונות לטובת אלוביץ' ובהנחייתו בקשר לעסקה, ואלה השפיעו על דיווחיה של בזק. בהמשך הסתעפה החקירה גם לעסקת מתן השירותים מחברת חלל תקשורת, ולמאגר החשודים ההולך וגדל נוספו מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר; מנכ"לית בזק, סטלה הנדלר; מזכירת החברה, לינור יוכלמן; ועמיקם שורר, שכיהן כדירקטור בחברות בזק, חלל תקשורת ו-yes.

על פי הנטען, שאול אלוביץ', בנו אור ושורר גרפו מיליוני שקלים במסגרת הסכמים למתן שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לבזק בתמורה לסך של כ-5.5 מיליון שקל לשנה, למשך 3 שנים. לסטלה הנדלר, נטען, שולמו מענקים בסך של 1.49 מיליון שקל, 2.08 מיליון שקל, 2.14 מיליון שקל, ו-2.05 מיליון שקל בגין השנים 2013, 2014, 2015 ו-2016 בהתאמה; ולאילון שולמו בשנים 2015 ו- 2016 מענקים בסך של 1.32 מיליון שקל ו-2.04 מיליון שקל בהתאמה. את כל אלה, וסכומים נוספים, שוקל עו"ד גנסין לדרוש בחזרה לקופת בזק.

הבקשה החדשה מצטרפת לשתי בקשות לגילוי מסמכים שהוגשו לאחרונה לפני הגשת תביעה נגזרת בקשר לאירועים שסבבו את עסקת "בזק-yes", ובקשה נוספת לחשיפת מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת בכל הנוגע לעסקת "yes-חלל".