חברת ADIO מתחילה לשווק חבילות פרסום בפודקאסטים

על רקע הפופולריות הגוברת והולכת של הפודקאסטים בישראל, מתחילה ADIO, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, לשווק חבילות פרסום בפודקאסטים. מדובר בפינות תוכן של דקה-דקה וחצי שיוגשו בדרך-כלל על-ידי מנחה הפודקאסט עצמו וישולבו בו כחלק אינהרנטי.

חבילות הפרסום ישולבו במגוון פרקים על-פי נושאים ותחומי עניין, למשל רפואה, עסקים, שיווק וכדומה. בין הפודקאסטים בהם יוצע פרסום ניתן למנות את "עושים היסטוריה עם רן לוי", "עושים ספורט-קאסט עם בן מיטלמן", "עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל" ו"עושים טיול עם עינב לנדאו". בנוסף יוכלו מפרסמים להפיק פודקאסט ממומן בעצמם - זאת בתנאי שהפודקאסט יעמד בדרישות מערכת התוכן.

מדובר בתוכן אודיו לפי נושא המופץ באינטרנט ומאפשר האזנה במכשירים הדיגיטליים. בכל העולם ובישראל חל זינוק משמעותי בהאזנה לפודקאסטים בעיקר באמצעות הסמארטפון.

ADIO היא רשת הפרסום היחידה ברדיו הדיגיטלי. חברה מספקת תשתיות דיגיטליות לתחנות רדיו וגופי שידור ומשווקת פרסום אודיו דיגיטלי במגוון תחנות רדיו, אפליקציות שידור, תוכניות מוקלטות לפי דרישה וערוצי מוזיקה. בשנה האחרונה נכנסה החברה לתחום הפודקאסטים באמצעות שיתוף-פעולה עם מערכת פודקאסט ישראל מדיה, העומדת בין היתר מאחורי הפודקאסט הפופולרי "עושים היסטוריה עם רן לוי".

במקביל מספקת ADIO תשתיות דיגיטליות לניהול והפעלת פודקאסטים לגופי שידור, ביניהם: "הארץ", "דה מרקר", גלי צה"ל, Walla news, רדיו תל-אביב 102FM, הפודקאסט "EarCatcher" של מירן פחמן, הפודקאסט "Shivuk On The Go" של קהילת "מנהלי שיווק מצייצים" וגופי שידור נוספים.

לדברי דרור גנות, מנכ"ל ADIO, "אנו מסיימים את 2017 בזינוק של 40% בהכנסות החברה מפרסום אודיו דיגיטלי ופותחים את 2018 עם עוגן משמעותי נוסף בסל הפתרונות שלנו למפרסמים - פרסום מתקדם בפודקאסטים המובילים בישראל. שיתוף-הפעולה שלנו עם פודקאסט ישראל מדיה מאפשר לנו לייצר ערך משמעותי, ולשמחתנו מפרסמים מכל הקטגוריות מבינים שמדובר בהזדמנות ונרתמים למהלך".