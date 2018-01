מהפכה ב-yes: תחתוך מחירים ותשנה את הרכב החבילות

חברת yes מורידה מחירים, ויוצאת במתקפה חזיתית כדי להשיב מלחמה בשוק הטלוויזיה - וזאת על רקע התחרות המתגברת מצד סלקום ופרטנר.

החברה הודיעה שהיא מיישרת קו בהצעות שלה ללקוחות (קרי מורידה מחירים) ותמכור את החבילה המרכזית שלה במחיר של 199 שקל, כולל הכל. במלים אחרות, yes מכניסה את ה-VOD שלה ואת כל חבילות התוכן, ערוצי ילדים, לייף סטייל וחבילות הפרימיום, לתוך החבילה שתיקרא yes ULTIMATE -אותה תמכור במחיר קבוע, תוך שהיא מבטלת את מסלול שימור הלקוחות. החבילה לא תכלול את ערוצי הספורט שבתשלום, ארוטיקה וערוצי סרטים בתשלום בצפייה מוקדמת. המסלול השני יהיה מסלול בסיס ב-149 שקל, וכן תציע החברה את "סטינג TV" - הטלוויזיה האינטרנטית של yes, במסגרתה יכולים הלקוחות להרכיב לעצמם חבילות שידור לפי בחירה.

הצעד של yes הוא בבחינת ביסוס של אסטרטגיה חדשה במסגרת ההכרה שמה שהיה כבר לא יהיה בשוק הטלוויזיה בישראל, והמהלך של השקת "סטינג TV" (הטלוויזיה האינטרנטית שהושקה לפני מספר חודשים) היה רק חלק מההיערכות הכוללת. בפשטות, המהלך שעליו הכריזה החברה מהווה תנועת מספריים, כאשר מצד אחד היא מורידה מחיר ומתייצבת סביב 199 שקל, ובצד השני היא מכריזה על השקעות גדולות מאד בתוכן - כולל הפקות מקור.

רון אילון, מנכ"ל yes, אמר: "ישנם רגעים בחייה של חברה, שהמציאות משתנה לנגד עיניה והיא חייבת להסתער קדימה על מנת לשמור על מעמדה ועל כל מה שבנתה לאורך 17 השנים האחרונות". לדברי אילון, "החברה מתחייבת להעצים את חווית הצפייה ואת התמורה של הלקוח, שבתמורה יקבל הרבה יותר וישלם פחות". אילון הבטיח שבמהלך שנת 2018 yes תשיק הפקת מקור חדשה בכל חודש, סדרת רכש בינלאומי בכל שבוע, 4 סרטים חדשים בכל סוף שבוע, כאשר 99% מהסרטים אשר עלו לאקרנים בקולנוע במהלך 2017 ישודרו השנה ב-yes. הוא הדגיש שכמו שידע להעביר את החברה לפסי רווחיות, כך יקרה גם בעתיד וכל מעייניו נתונים להצלחתה לא בטווח הקצר אלא בטווח הארוך.

בנוסף החברה תוסיף שידורים באיכות 4K ותוסיף תכונות לשלט החדש שלה שהוא בעל יכולות זיהוי קוליות, בהם voice commands - האפשרות לדבר באמצעות קול ושפה טבעית עם הממיר, ועוד.

אילון לא נקב במספרים, אך ברור שהמהלך כרוך בהשקעה אדירה מבחינת yes. ההכנסה הממוצעת של החברה למנוי לחודש נאמדת היום בכ-260 שקל לחודש, כך שאם לחברה יש 600 אלף לקוחות, המשמעות היא איבוד הכנסות של מאות מיליוני שקל בשנה. למהלך תהיה השפעה על הרווחיות של כל קבוצת בזק ב-2018.

צריך לזכור שסלקום מוכרת טלוויזיה במחיר של 99 שקל לחודש ו"טריפל" במחיר של 149 שקל לחודש. פרטנר מוכרת טלוויזיה במחיר של 67 שקל לחודש ו-129 שקל לטריפל. כך שגם אם ההצעה של yes עולה מבחינת היצע התוכן שלה על ההצעות המתחרות, עדיין המחיר גבוה יותר למוצר טלוויזיה לבד.

השאלה כעת היא האם הוט תגיב לצעד של yes ותוריד מחירים גם כן, או שתמשיך במדיניות שלה לשווק חבילות טריפל במחירים אטרקטיביים.

יותר מכל המצב ממחיש את העיוות הקיים היום בשוק ואת העובדה ש-yes בשל היותה חלק מקבוצת בזק, איננה יכולה למכור חבילות טריפל (טלוויזיה, אינטרנט וטלפוניה) ולהתחרות בצורה נורמלית מול מתחרותיה בשוק שכולן מוכרות חבילות טריפל. המצוקה הזאת הופכת להיות מוחשית מיום ליום, מפני ש-yes מאבדת לקוחות שבעיקר עוברים למתחרים לחבילות טריפל. לרוע מזלה של yes, ויש לציין גם של לקוחותיה, המצב לא צפוי להשתנות בזמן הקרוב.